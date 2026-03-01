Más de 8.000 habitantes rurales de Santander recuperan la conexión tras la inauguración del puente sobre el río Quiratá

Con la apertura del puente, familias acceden más rápido a servicios de educación y salud y reducen trayectos peligrosos de hasta cinco horas - crédito Ejército

La inauguración del puente sobre el río Quitara fue celebrado por las comunidades de Bocas del Opón y los municipios del sur del departamento de Santander, que por 30 años permanecieron aislados y enfrentaron riesgos constantes para acceder a servicios básicos.

La obra, largamente anhelada, fue recibida como el inicio de una nueva etapa para más de 25.000 personas.

La estructura, de 64 metros de longitud y capacidad portante de 52 toneladas, restablece la conectividad en un corredor rural clave, impulsando de inmediato la integración de los municipios de La Paz, Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón.

La alcaldesa de La Paz, Cielo Díaz, señaló el sentimiento colectivo al afirmar que “la instalación de este puente traerá progreso, facilitará la educación de nuestros niños, dinamizará el comercio del cacao, el ganado y el banano y permitirá que las personas enfermas lleguen con rapidez a servicios de salud de mayor nivel, evitando trayectos de hasta cinco horas”.

El puente modular tipo 3SBRIDGE, que se irguió sobre la vereda Bocas del Opón, es resultado de la articulación entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Gobernación de Santander y el Ejército Nacional de Colombia.

El despliegue comenzó el 26 de enero de 2026 desde el Fuerte Militar de Tolemaida: una columna de 14 vehículos trasladó 140 toneladas de componentes a lo largo de 470 kilómetros.

Durante el mes que duró la obra, 27 soldados enfrentaron lluvias persistentes y el caudal inestable del río Quitara, desafíos que durante décadas habían impedido soluciones definitivas.

La culminación de la obra fue reconocida con una condecoración otorgada por la alcaldía y el gobierno departamental, quienes destacaron la disciplina y resiliencia de los Ingenieros Militares. El Ejército Nacional de Colombia reafirma con este proyecto su papel como aliado estratégico en la construcción de paz y desarrollo social en el país, demostrando que la infraestructura puede ser el primer paso para transformar el destino de una región.

“Queremos hacerle la entrega de este bonito puente, estructura metálica modular semipermanente, que les queda acá en su región, en donde van a utilizarlo, pues obviamente para su economía, su progreso, sus niños que pasan a sus escuelas, sus colegios y obviamente para el transporte que ustedes todos los días utilizan para transportar sus alimentos, medicamentos, etcétera”, afirmó un vocero del Ejército nacional.

Un cambio social y económico para Santander

La nueva infraestructura no solo devuelve la movilidad y la seguridad a las familias, sino que reactiva las economías locales y fortalece las cadenas productivas.

Los habitantes, que antes debían cruzar el río en condiciones precarias, recuerdan al menos 10 vidas perdidas en intentos anteriores, como relató Alis Cruz: “esta estructura que se ha formado es un desarrollo grande de bienestar para las comunidades, porque ahí ya no tendremos las angustias de que se nos van a perder vidas en ese río, que el transporte del comercio va a ser mucho más fácil porque va a tener acceso”.

De esta manera, la ciudadana agradeció el Ejército nacional “por su apoyo, por su entrega y por su dedicación, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible tener esta construcción. También, quiero dar las gracias a nuestra alcaldesa, al señor gobernador, a la gestión del riesgo, porque sin esas entidades tampoco hubiera sido posible esta hermosa obra”.

La conectividad permitirá que productos agrícolas y ganaderos lleguen con mayor facilidad a los mercados, mientras que el acceso a la educación y la salud dejará de depender de travesías peligrosas y prolongadas. El puente se convierte así en un catalizador para la reactivación del sur santandereano y en un ejemplo de cómo la ingeniería puede cambiar la vida rural.