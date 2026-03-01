Jóvenes asiáticos cantaron vallenato ‘a grito herido’ y generaron una oleada de reacciones en redes sociales

La interpretación del Binomio de Oro por jóvenes asiáticos subraya la expansión internacional del género vallenato - crédito TikTok

Un grupo de jóvenes de origen asiático generó gran repercusión en redes sociales al interpretar un tema de vallenato con notable sentimiento.

El video, publicado en la plataforma digital TikTok por el usuario Jian Nie, muestra a varios adolescentes residentes en la ciudad de Barquisimeto (Venezuela), vestidos con prendas fosforescentes, cantando la canción Un osito dormilón de la agrupación colombiana Binomio de Oro de América.

El estribillo coreado por los jóvenes y la autenticidad del momento atrajeron la atención de miles de usuarios, situando al vallenato como un símbolo de integración cultural.

“Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ella me dio. Ese fue el día que yo más me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó”, fue la parte que interpretaron los jóvenes asiáticos.

Un grupo de jóvenes chinos interpreta el clásico vallenato 'Un osito dormilón' en Barquisimeto y se vuelve viral en las redes sociales - crédito @jian_nie/TikTok

Tras la publicación del filme, las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no tardaron. Algunos destacaron la interpretación de los jóvenes, mientras que otros, con tono burlesco, manifestaban su solidaridad hacia los adolescentes, al considerar que estarían enfrentando una posible ruptura amorosa.

“Quien le hizo tanto daño a los BTS”; “Como así que esto no es IA...”; “Esa no (emoticones de caras tristes)”; “Con asadito y todo ufff”; “Pero pasenle media de guaro al chino”; “Hasta el parlante se ve vallenato jaja”; “Jajaja tan lindos”; “De repente me dio sed...subalen mis hermanos”; “Tanto vallenato de buena calidad q hay. Y van a cantar lo peor”, fueron algunos de los comentarios que realizaron algunos internautas en el video.

El video difundido por Jian Nie en TikTok supera miles de reacciones y demuestra el poder viral del vallenato - crédito Tiktok

Historia del conjunto vallenato chino

Este género musical no solo es escuchado en Colombia y el continente americano.

Algunos como Chinastia Vallenata, una banda compuesta por músicos colombianos en China, ha puesto de relieve la capacidad del vallenato para adaptarse y conquistar nuevos públicos.

Recientemente, presentaron una versión de la canción Tarde lo conocí, tema popularizado por la fallecida artista vallenata Patricia Teheran, a través de una combinación única de culturas, combinando el acordeón con con instrumentos tradicionales chinos e interpretada del español al mandarín.

La agrupación Chinastía Vallenata mostró su más reciente versión del clásico vallenato 'tarde lo conocí' - crédito Héctor Palacios Vallenato Chino / Youtube

El video del lanzamiento muestra a las tres integrantes femeninas del grupo vestidas con atuendos típicos de China y tocando los instrumentos chinos, mientras los músicos colombianos mantienen la base rítmica original del género con la guacharaca y el acordeón. El escenario elegido resalta la propuesta: templos y arquitecturas tradicionales chinas que refuerzan el sentido de encuentro entre ambos mundos.

Las reacciones a este lanzamiento son diversas pero, en su mayoría, positivas. Usuarios en redes han señalado: “Demasiado hermoso, más que música es hermandad, humanidad, una fusión cultural a través del lenguaje universal; el amor”.

Otros expresan sorpresa al sentirse atraídos por el resultado pese a no ser seguidores habituales del género: “Qué buena mezcla, y a mí no me gusta el vallenato, pero esta propuesta suena muy bien”.

Integrantes de Chinastia Vallenata interpretan “Tarde lo conocí” mezclando acordeón, guacharaca y tradicionales instrumentos chinos como el Erhu y el Guzheng - crédito captura de pantalla / Youtube

Dentro de su repertorio musical también se destaca la interpretación de otras canciones como Los Caminos de la Vida de la agrupación Los Diablitos del Vallenato, publicada meses después del fallecimiento del autor del tema Omar Géles, ocurrido en mayo de 2024.

También, las canciones de Carlos Vives también han ganado notoriedad en el país asiático gracias al trabajo de músicos, quienes apuestan por combinar el sonido del acordeón con instrumentos típicos chinos. Este proceso de fusión ha sido fundamental para abrir espacios al vallenato y otros estilos colombianos en un mercado musical poco explorado.

El origen de Chinastia Vallenata es el resultado de tres décadas de experiencias migratorias. Héctor Jesús Palacios, oriundo de Pasto, Nariño, y Ángel Emir Soto, de Palermo, Huila, ambos con más de treinta años de residencia en territorio chino, fundaron la banda en Xiamen tras unir esfuerzos con músicos chinos y colombianos.

La intención de la agrupación es “llevar el vallenato colombiano al corazón de China”, según declaran en su página web, lo que los ha llevado a adaptar tanto las letras —alternando versos en español y mandarín— como la instrumentación y el formato escénico para relacionarse con audiencias ajenas a las tradiciones del Caribe colombiano.