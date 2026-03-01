Colombia

Hijo de Álvaro Uribe reconoció que el Centro Democrático sigue ‘sufriendo’ las consecuencias del Gobierno Duque: “Perdió el 40% de su representación”

En la antesala de las elecciones legislativas y la consulta para definir la candidatura presidencial de centro-derecha, Jerónimo Uribe expresó su apoyo a su padre y a Paloma Valencia

El hijo del expresidente Álvaro
El hijo del expresidente Álvaro Uribe reconoce el difícil momento que atraviesa el Centro Democrático de cara a las elecciones - crédito @jeronimouribe/Instagram/Colprensa

Ocho días antes de que se adelante la consulta de centro-derecha para elegir al candidato que llegará a primera vuelta en mayo de 2026, desde las filas del Centro Democrático no se detiene el apoyo para Paloma Valencia.

De hecho, en la mañana del domingo 1 de marzo, el hijo menor del expresidente Álvaro Uribe, Jerónimo Uribe Moreno, salió en defensa de la candidata presidencial, reconociendo que el partido político de su padre no atraviesa por un buen momento.

A través de su cuenta de X, Uribe Moreno aseguró que la labor del Centro Democrático es importante para hacer frente al actual Gobierno y a su posible continuidad a través de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Sin embargo, el hijo del político reconoció que actualmente el partido podría estar viviendo un denominado ‘fuego amigo’, especialmente por la inconformidad de algunos aspirantes al Congreso que no fueron incluidos o, en su defecto, quedaron en las últimas posiciones de la lista al Senado.

El apoyo a Paloma Valencia
El apoyo a Paloma Valencia surge en medio de divisiones internas y descontento por el orden de la lista al Congreso - crédito @jerónimoauribem/X

“Todo partido tiene que escoger un solo candidato a la presidencia y un orden de lista si es cerrada. Esas decisiones inevitablemente generan algo de desengaño y frustración. Pero una cosa es no estar de acuerdo con los mecanismos del partido, otra es acusarlo con teorías conspirativas si no fue favorecido con el puesto de lista al que aspiraba o su precandidato preferido no fue nominado”, señaló Uribe Moreno.

En su mensaje, el hijo del expresidente defendió la decisión del partido por escoger a Paloma Valencia como candidata presidencial comparándola con el último mandatario del Centro Democrático, Iván Duque, al que le atribuyó parte de la caída de popularidad de la colectividad.

Según comentó, durante el periodo del expresidente de derecha no se defendió al partido con firmeza frente a críticas de la opinión, lo que habría contribuido a perder importantes escaños en el Congreso y restar apoyos de la ciudadanía.

“Sin embargo, hay una preocupación que se lee en redes, “Paloma va a ser otro Duque”. Esas personas tienen reparos sobre el gobierno 2018-2022 que se deben abordar. Hubo logros importantes en el manejo de la pandemia, salud, infraestructura, energía y Ecopetrol. Pero en unos frentes esenciales para su base, no dio la batalla de opinión", señaló.

Jerónimo Uribe responsabiliza a la
Jerónimo Uribe responsabiliza a la gestión de Iván Duque de la pérdida de curules y de popularidad partidaria - crédito @jeronimoauribem/X

Incluso, Jerónimo Uribe responsabilizó a Iván Duque de la derrota del Centro Democrático frente a la creación y permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que le costó la pérdida de casi la mitad de las curules en el Congreso de la República.

Después de derrotadas las objeciones a la JEP el tema murió. Faltó una lucha política más contundente para reanudar la fumigación. El CD perdió el 40% de su representación en el congreso y su candidato a la presidencia renunció”, comentó Uribe Moreno.

Sin embargo, el hijo menor del expresidente aseguró que, pese a la caída de la colectividad entre 2018 y 2022, las bases más firmes del partido han logrado mantenerlo a flote, incluida la hoy candidata a la Presidencia.

“Al partido y a Uribe los daban por muertos. El trabajo para recuperarse ha sido monumental. Ningún congresista ha estado por debajo del reto de hacer una firme oposición. Hay unas listas de lujo y una candidata seria y a prueba de la adversidad. A Paloma le tocó la oposición a la mermelada de Santos, la euforia del triunfo del 2018, la debacle electoral del 2022 y la oposición al avance político del narcosocialismo en estos cuatro años, dentro de un partido que ha sufrido asesinatos, judicialización, acoso del gobierno e intentos de división”, señaló.

Jerónimo Uribe respalda la candidatura
Jerónimo Uribe respalda la candidatura presidencial de Paloma Valencia como apuesta del Centro Democrático para 2026 - crédito @palomavalencial/Instagram

Finalmente, Jerónimo Uribe aseguró que las próximas elecciones al Congreso, además de la consulta interpartidista, podrían ser la última oportunidad para ver al líder natural del Centro Democrático de nuevo en la arena legislativa.

“Estas pueden ser las últimas elecciones en las que Álvaro Uribe está en el tarjetón y las primeras en las que se podrá votar por una candidata incuestionable en su decencia, su inteligencia, su firmeza y su corazón. Yo voy a votar por la FIRMEZA A PRUEBA. Voy a votar por PALOMA y el CENTRO DEMOCRÁTICO”, concluyó.

