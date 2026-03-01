El exalcalde ‘Jhon Calzones’ justificó agresión contra periodista y lo amenazó: “La próxima vez le meto la mano verdaderamente”

El exmandatario local aseguró que el comunicador ha estado hablando "mal" de su familia y que por eso, cree que sus agresiones fueron una forma de defensa - crédito @jhonjairotorress/IG

El exalcalde de Yopal (Casanare) Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones, se pronunció sobre las agresiones que perpetró contra el periodista Martín Mesa, de El Nuevo Oriente, el 27 de febrero de 2026, en un establecimiento de comercio del municipio. Los hechos de violencia que protagonizó fueron grabados y difundidos en redes sociales y en la prensa, causando una ola de indignación entre periodistas y demás ciudadanos.

Así las cosas, el exmandatario local publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expuso su versión de lo ocurrido. Según indicó, el episodio de agresión que protagonizó fue un “impase” justificado; señaló al comunicador de valerse de su profesión para “hablar mal” de su familia, específicamente, de su mamá, de sus hijos y de él.

Aseguró que Mesa estaría recibiendo dinero por parte del actual alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz. “Todo el departamento de Casanare lo sabe, que es un periodista amangualado porque Marco Tulio le da para que coma, porque le queda grande trabajar como nosotros para rebuscarnos la vida”, dijo.

El exalcalde de Yopal increpó al periodista por su trabajo. En varias oportunidades, intimidándolo, le indicó que le había hecho advertencias - crédito @jhonjairotorress/IG y captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Sobre los golpes que le propinó, indicó que sintió que el comunicador le faltó al respecto y que en más de una ocasión ha incurrido en esa conducta. “Me faltó al respeto hoy nuevamente diciéndome baboso y le metí una palmada, se la metí. Y si es un delito que yo me haya hecho respetar, pago el delito”, señaló.

Aunado a ello, negó haber estado ebrio cuando insultó y atacó al periodista. Reconoció que tenía una botella de cerveza en la mano y que la había comprado porque “tenía mucha sed”. Sin embargo, aclaró que estaba completamente lúcido, desvirtuando así señalamientos que hizo en su contra el abogado Lenin Bustos, al que tildó de “baboso”, “mentiroso” y “falso”.

Refiriéndose nuevamente al periodista Mesa, el exalcalde de Yopal criticó su trabajo, ridiculizándolo. “Para mí no es un comunicador, para mí es una vieja chismosa del departamento de Casanare y me faltó al respeto, pues no me iba a aguantar”, señaló.

El exalcalde Jhon Jairo Torres Torres pudo en duda la ética periodística del comunicador Martín Mesa - crédito Luiz Martín Meza/Colprensa y @jhonjairotorress/IG

Así las cosas, hizo una amenaza directa en contra del comunicador: aseguró que si no acara sus advertencias, volverá a agredirlo físicamente y con mayor severidad. “Yo se lo había advertido y se lo advierto nuevamente en este video: Martín Mesa, me vuelve a faltar el respeto y la próxima vez le meto la mano verdaderamente para que la sienta como un hombre, no como hoy le pegué, porque hoy le pegué como una niña”, aseveró.

Según Torres, siente respeto por la prensa, pero aclaró que no se “humilla” ante nadie y que si es necesario, responderá ante cualquier acción que considere una falta de respeto. Incluso, advirtió que si debe morir por eso, lo hará en su “ley”.

Añadió entonces otro mensaje para el periodista: “Si le quedó grande hacer la vida, si le quedó grande conseguirse para comer, pues de malas, es su problema”.

Indicó, además, que los supuestos señalamientos en contra de él y de su familia responden a un rechazo generalizado por el hecho de que su hermana Liliana Torres se lanzó a la Cámara de Representantes por Casanare u, supuestamente, tiene “ganada” la contienda electoral.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó los hechos de violencia que perpetró el exalcalde John Jairo Torres y sus declaraciones posteriores - crédito @FLIP_org/X

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) condenó las agresiones perpetradas contra Martín Mesa por parte del exmandatario local y también rechazó las declaraciones que dio posteriormente sobre los hechos. A su juicio, su pronunciamiento consituye un nuevo episodio de violencia contra el periodista, así como una amenaza.

“Estas declaraciones no solo revictimizan al periodista, sino que constituyen una amenaza directa y refuerzan un mensaje intimidatorio contra la prensa en el departamento, hechos que son especialmente graves al provenir de una persona con una relevancia pública y política en la región”, indicó la Flip, instando al exalcalde a cesar sus intimidaciones hacia el comunicador.