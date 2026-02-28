Colombia

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, se refirió al hecho e insistió en su postura inflexible frente al terrorismo y prometió mantener la ofensiva en esa región del país

Guardar
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas, que superan los $3.000 millones, contra líderes de grupos armados ilegales que operan en el sur de Bolívar

Al menos 14 soldados de la Brigada 19 del Ejército Nacional resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos contra la base militar de San Lucas, situada en la zona rural de Montecristo, en el sur de Bolívar.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó que el atentado sería responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que atribuyó un “intento desesperado por frenar el avance de estas tropas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El general López Barreto detalló que la evacuación de los heridos se realizó con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.

14 soldados de la Brigada
14 soldados de la Brigada 19 del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en la base militar de San Lucas, sur de Bolívar - crédito @Marovaan/X

“ (...) con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”, sostuvo el alto oficial.

Las autoridades militares aseguraron que la ofensiva contra el ELN se mantendrá para recuperar el control total del territorio y neutralizar sus acciones delictivas. “No permitiremos que acciones terroristas alteren nuestra misión. Seguiremos avanzando con determinación hasta neutralizar estas amenazas y consolidar el control territorial”, enfatizó López Barreto en sus redes sociales.

Entre tanto, en el comunicado institucional, se enfatizó: “Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”.

El ataque se produce seis días después de que el ELN anunciara un cese unilateral del fuego, previsto para coincidir con las elecciones legislativas y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo.

“Durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, dijo el grupo ilegal en su misiva.

El ataque se registró días
El ataque se registró días después de que el ELN declarara un cese unilateral del fuego por las próximas elecciones legislativas y presidenciales - crédito AFP

En el comunicado, el grupo insurgente sostuvo que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, describiendo el contexto como una “crisis profunda” no atendida por los que han gobernado, y advirtió que las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.

Gobierno tomó decisiones y reforzará estrategia de seguridad en el sur de Bolívar

El Ministerio de Defensa puso en marcha una nueva fase de su estrategia de seguridad en el sur de Bolívar, con el anuncio de medidas que implican el aumento del pie de fuerza, mejoras en la infraestructura y la reactivación de recompensas para capturar a cabecillas de estructuras armadas ilegales.

El ministro Pedro Sánchez Suárez, tras encabezar una reunión en la región junto a la Cúpula Militar, confirmó la llegada de más efectivos y el fortalecimiento de la presencia policial.

En el encuentro, se comunicó la asignación de cuatro tenientes coroneles para reforzar distritos estratégicos, así como la posible construcción de bases en Magangué y Lobas y el mejoramiento de la estación de Policía en Montecristo. Además, se acordó la instalación de mesas técnicas para garantizar la seguridad de los alcaldes locales y avanzar en la formalización de más de 1.400 mineros.

Tras consejo de seguridad, la
Tras consejo de seguridad, la Cúpula Militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, designaron cuatro tenientes coroneles para reforzar distritos estratégicos del sur de Bolívar - crédito @Mindefensa/X

El refuerzo operacional iniciará con el arribo de 300 soldados del Ejército Nacional, a los que se sumarán otros 300 uniformados en abril. Estos efectivos serán desplegados en puntos definidos para participar en operativos contra el clan del Golfo, las disidencias de alias Calarcá y el ELN.

La Policía Nacional también incrementará su personal con 50 uniformados adicionales durante el primer semestre, y desplegará un componente del Grupo de Operaciones Especiales en Simití y municipios cercanos, con el objetivo de ampliar el control territorial.

En paralelo, el Ministerio de Defensa reactivó el esquema de recompensas para ubicar a los principales cabecillas criminales de la zona. Se ofrecen hasta $640 millones por información que conduzca a la captura de alias Yeferson, alias Piñas o Moisés y alias Hernán, señalados de pertenecer al clan del Golfo, y la misma suma para alias Julián de las disidencias de Calarcá.

En el caso del ELN, la recompensa por alias Omar, alias Mauricio o alias Casinga asciende a $3.244 millones, y $1.641 millones por alias Mara y alias Arbey.

Finalmente, el Ministerio recordó que la colaboración ciudadana es fundamental para las operaciones de la Fuerza Pública. Permanecen habilitadas las líneas nacionales 107, 147, 157 y 167 para reportar información sobre grupos ilegales, garantizando la reserva de identidad.

Temas Relacionados

ELNAtaque con DronesMontecristoSur de BolívarEjército NacionalFuerza Aérea ColombianaMinisterio de DefensaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Más de 1.000 colombianos accederán a formación para trabajar en el metro de Bogotá por convenio con la Universidad Ecci

Un programa de formación técnica capacitará a estudiantes y egresados para desempeñar funciones específicas, fortaleciendo el capital humano requerido en áreas estratégicas y mejorando el perfil profesional del sector

Más de 1.000 colombianos accederán

La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

El quinteto nacional se impuso como visitante en el juego correspondiente a la segunda ventana de clasificación disputado en Valdivia. Jaime Echenique fue elegido como la figura del encuentro

La selección Colombia de baloncesto

Sinuano Día resultados 28 de febrero: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados 28 de

Colombia rechazó la guerra en Oriente Medio y exigió el cese de hostilidades: “Multiplica el sufrimiento”

La Cancillería indicó que familias, niños, mujeres y trabajadores están pagando con su “vida” y “dignidad” las consecuencias del flagelo

Colombia rechazó la guerra en

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

Colombia vs. Argentina EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de Karola Alcendra

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Dani Duke reaccionó a la participación de Sara Uribe en el programa ‘¿Qué ha pa’ dañar?’ y pidió el ingreso formal de la presentadora

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Dímelo King reaccionó a la polémica que ha vivido Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia’ y le hizo importante propuesta

Deportes

La selección Colombia de baloncesto

La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Bayern Múnich de Luis Díaz ganó un partidazo en el Signal Iduna Park: 3-2 ante Borussia Dortmund por la fecha 24 de la Bundesliga

Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay

Jhon Jáder Durán debutó oficialmente con el Zenit de Rusia: así fue su estreno