Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Nicolás Arrieta defiende a Juanda Caribe, pero desata comentarios por su cercanía con Sheila Gandara - crédito cortesía Canal RCN @sheilafgandara/ Instagram

Nicolás Arrieta, quien recientemente dejó La casa de los famosos Colombia tras ser eliminado por decisión del público, ha continuado generando conversación en redes sociales con su característico sentido del humor.

Apenas unos días después de abandonar el reality, el creador de contenido sorprendió a su audiencia al compartir en Instagram una serie de historias junto a Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, otro de los participantes más reconocidos del programa.

El encuentro, que se dio en un ambiente festivo, no pasó desapercibido, especialmente por la polémica que ha rodeado la relación de Juanda en las últimas semanas.

Durante la celebración, Nicolás bromeó abiertamente sobre el motivo de su presencia junto a Sheila. “Vine a hacerle el cajón al Juanda Caribe”, comentó ante la cámara, fiel a su estilo directo y sarcástico. Además, en tono de burla, se refirió a Juanda como “cachón”, término que generó risas entre los presentes y también entre sus seguidores en redes sociales. En medio de la grabación, Arrieta decidió preguntarle a Sheila su opinión sobre “tanga caribe”, apodo con el que se refirió a Juanda. La joven, entre risas, prefirió no ahondar en el tema, aunque dejó claro que el comentario le resultó gracioso.

A pesar de las bromas, Nicolás también aprovechó el momento para expresar el aprecio que siente por Juanda Caribe, con quien forjó una sólida amistad dentro del reality. “Nuestro tanga caribe, así lo amamos y lo queremos, la gente comete errores, ya depende de ustedes solucionarlo, pero eso no borra lo talentoso que es el tanga caribe”, manifestó Arrieta, dejando ver que las polémicas recientes no afectan su opinión sobre el barranquillero.

En el mismo tono desenfadado, Nicolás compartió quiénes son sus favoritos dentro de la competencia, mencionando tanto a él mismo como a Juanda como los principales candidatos. La interacción generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios comentaron tanto el regreso de Arrieta a la vida pública tras su salida del programa como su inesperada cercanía con Sheila Gandara.

La presencia de Arrieta en el reality fue una de las sorpresas de la temporada. Contra todo pronóstico, el creador de contenido consiguió ganarse el respeto y la simpatía de compañeros y espectadores, mostrando una faceta servicial y colaborativa que contrastó con la imagen que muchos tenían de él antes de ingresar al programa. Su salida, ocurrida el domingo 22 de febrero, marcó un punto de inflexión en la competencia y dejó en evidencia que las apariencias no siempre reflejan la realidad.

A pesar de las bromas, Nicolás Arrieta expresó su aprecio por Juanda Caribe y defendió su talento, señalando que los errores no borran la calidad profesional del participante - crédito cortesía RCN

Mientras tanto, la relación entre Juanda Caribe y su esposa sigue bajo la mirada del público, y el reciente encuentro con Nicolás Arrieta no hizo más que avivar el interés de los seguidores del reality, que continúan atentos a cualquier novedad tanto dentro como fuera de la casa.

Estos fueron los rumores de infidelidad que sacudieron la relación de Juanda Caribe y Sheila

En las últimas semanas, la relación de Juanda Caribe y su esposa, Sheila Gandara, se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a una serie de rumores sobre supuestas infidelidades por parte del humorista.

La controversia se desató después de que la influenciadora Emily Pérez, conocida como “La Nappi”, compartiera en una transmisión en vivo de TikTok capturas de pantalla de mensajes que, según ella, habría recibido de Juanda.

En estos mensajes, el participante de La casa de los famosos Colombia la invitaba a viajar tanto a Bogotá como a Barranquilla. La polémica se agravó porque las fechas de estos supuestos mensajes coincidían con el embarazo de Sheila Gandara, lo que generó indignación y críticas entre usuarios de distintas plataformas.

La polémica comenzó tras la difusión de supuestos mensajes y chats atribuidos a Juanda Caribe, que coincidieron con el embarazo de Sheila Gandara y generaron indignación en redes - crédito cortesía RCN

Posteriormente, otras cuentas de entretenimiento en Instagram, como @babaditoeloriginal, divulgaron más capturas de chats y supuestas conversaciones de Juanda Caribe con diferentes mujeres, algunas de ellas acompañadas de imágenes que lo mostrarían en un motel. Estas publicaciones incrementaron la atención mediática y llevaron a que más internautas participaran en el debate, cuestionando la fidelidad del comediante.

La respuesta de Sheila Gandara ante la situación también fue notoria. La joven eliminó de sus redes sociales las fotografías junto a Juanda Caribe y publicó mensajes y videos en TikTok que muchos interpretaron como indirectas sobre la crisis en su relación. Entre estos contenidos destacó un video en el que Sheila canta una canción sobre desamor, lo que dio pie a más especulaciones.

Sheila Gandara eliminó fotos junto a Juanda y publicó videos con indirectas sobre desamor en TikTok, en medio del silencio público de ambos sobre la situación - crédito cortesía Canal RCN

Hasta el momento, ni Juanda Caribe ni Sheila Gandara han confirmado o desmentido públicamente los rumores, pero la información que circula en redes ha tenido impacto tanto en la percepción del público como en la dinámica personal de la pareja. El humorista, al estar aislado en el reality, permanece ajeno a las reacciones y comentarios que se generan fuera de la casa, mientras que la polémica sigue creciendo en el entorno digital.