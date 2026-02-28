Encuesta de AtlasIntel reveló una baja intención de voto para la consulta del 8 de marzo: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella puntean sin participar

La última encuesta de AltasIntel reveló que ninguno de los participantes de las consultas del 8 de marzo tiene posibilidades mínimas de pasar a segunda vuelta - crédito Colpresa/Reuters/ @ABDELAESPRIELLA/X

El panorama electoral colombiano se encamina a una contienda decisiva entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, quienes, a pesar de liderar la intención de voto con el 71,7% según la más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana, no figurarán en el tarjetón durante las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo de 2026.

Esta particularidad anticipa una jornada en la que predominan unas consultas con baja convocatoria y donde los grandes favoritos medirán su verdadera fuerza en instancias posteriores, delineando desde ya la posibilidad de una disputa cerrada en la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.

El estudio de AtlasIntel, realizado entre el 19 y el 25 de febrero con entrevistas presenciales a 6.468 personas a nivel nacional, señala que únicamente el 12% de los colombianos manifestó disposición a participar en la Gran Consulta por Colombia, lo que equivale a entre 2,4 y 2,6 millones de votos, si la participación total oscila entre los 20 y 22 millones de electores.

Exactamente el mismo porcentaje, el 12%, expresó interés en la consulta del Frente por la Vida, marcando niveles históricamente bajos para este tipo de ejercicios, mientras que la Consulta de las Soluciones solo registró un 1,8% de apoyo.

La configuración de las consultas: baja participación y liderazgos definidos

Se espera una participación del 12% de los colombianos habilitados para votar en las elecciones, lo que equivale a 2.000.000 de personas - crédito Registraduría Nacional

El diseño de tres consultas presidenciales, a realizarse en paralelo a la elección del Congreso, estará atravesado por una marcada apatía: AtlasIntel confirma que los principales protagonistas —Cepeda y De la Espriella— concentran el voto de opinión, pero sus nombres ausentes del tarjetón restan atractivo a las consultas.

En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia encabeza la intención de voto válido con el 44,4%, seguida por Vicky Dávila con el 13,7%. Les siguen Juan Daniel Oviedo (11,2%), Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón (ambos con 10,5%), Juan Manuel Galán (5,7%), David Luna y Enrique Peñalosa (1,6% cada uno), y Mauricio Cárdenas (0%). Los votos válidos excluyen al 17,3% señalado como indeciso.

Mientras que, en la consulta del Frente por la Vida, el liderazgo es de Daniel Quintero con un 48,5%, acompañado por un 37,3% de Roy Barreras, mientras que Martha Bernal (6,8%), Édison Torres (6,5%) y Héctor Pineda (0,9%) completan la lista.

La encuestadora no presentó resultados para la Consulta de las Soluciones debido a que, con solo 118 respuestas, el margen de error excedía lo permitido por la legislación.

De la Espriella e Iván Cepeda<b> </b>lideran la intención general, pero no están en las consultas

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en la carrera por la Presidencia de la República de Colombia para el 2026 - crédito Colprensa/@ABDELAESPRIELLA/X

La imagen general del electorado, según la medición nacional de AtlasIntel, ratifica a Iván Cepeda con el 37% y Abelardo de la Espriella con el 34,7% como líderes indiscutidos en la intención de voto para la Presidencia. Sergio Fajardo ocupa el tercer puesto con el 6,9%, seguido por el voto en blanco (4,8%) y Paloma Valencia (4,3%).

El listado de aspirantes recoge también valores minoritarios: Vicky Dávila (2,1%), Claudia López (2%), Daniel Quintero (1,6%), Aníbal Gaviria (1,1%), Santiago Botero, Roy Barreras y Juan Carlos Pinzón (0,9% cada uno), Miguel Uribe Londoño y Juan Manuel Galán (0,8%), Juan Daniel Oviedo (0,7%), Mauricio Cárdenas y Enrique Peñalosa (0,2%), Mauricio Lizcano y David Luna (0,1%), Daniel Palacios y Juan Fernando Cristo (0%).

Incluso en un escenario simulado en el que Paloma Valencia resultara victoriosa en la Gran Consulta y avanzara a la primera vuelta, su intención de voto apenas incrementaría del 4,3% a 7,8%, colocándola en cuarto lugar. Cepeda y De la Espriella permanecerían en la cima, con 39,8% y 35,6%, respectivamente, mientras que Sergio Fajardo escalaría al 10,5%.

Proyecciones hacia la segunda vuelta: ventaja mínima y empate técnico

Bogotá cuenta con el mayor número de jurados de votación designados, sumando 129.927 participantes para la jornada electoral - crédito Registraduría Nacional

La proyección de AtlasIntel anticipa un escenario de segunda vuelta caracterizado por un enfrentamiento directo entre De la Espriella y Cepeda, el primero obtendría el 39,1% frente al 38,9% del segundo, un empate técnico considerando el margen de error de 1% de la encuesta.

En otros posibles desenlaces, Cepeda supera a sus rivales con una baja ventaja: alcanzaría el 39,8% frente al 29,6% de Valencia; se impondría con 37,5% ante el 25,1% de Fajardo; y contra Juan Carlos Pinzón obtendría el 40,7% frente al 19,3%. En la eventualidad de que De la Espriella se mida con Fajardo, lograría el 34,7% frente a 19,9%.

Las encuestas, advierte la firma brasileña en el medio citado, reflejan únicamente el voto de opinión y no logran captar el peso de las maquinarias tradicionales, un factor que en Colombia se ha mostrado determinante. Aunque el margen de indecisión y la posibilidad de hechos imprevistos mantienen abierto el desenlace final, las cifras refuerzan la hipótesis de un duelo cerrado entre Cepeda y De la Espriella por la Presidencia de la República.