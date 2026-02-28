Ejército Nacional incautó más de seis toneladas de estaño avaluadas en un millón de dólares que iban rumbo a China

Lingotes de estaño incautados por el Ejército Nacional en el aeropuerto Germán Olano, en Vichada - crédito Ejército Nacional

El Ejército de Colombia interrumpió el envío de más de seis toneladas de estaño rumbo a China en una operación conjunta entre varias fuerzas de seguridad en Puerto Carreño y Bogotá, con la que se busca combatir el financiamiento de grupos armados y proteger los recursos naturales de la Orinoquía.

El valor estimado del cargamento superaría USD 1.000.000 (más de $4.000 millones de pesos colombianos, aproximadamente), considerando que, de acuerdo con las autoridades, un kilo de este mineral en Colombia alcanzaría los USD 50 (cerca de $200.000 pesos colombianos) en el mercado.

Esta incautación representa uno de los cortes más significativos recientes a las cadenas de financiamiento de organizaciones ilegales, que recurren a la extracción y comercialización ilícita de recursos minerales para sostener sus actividades.

El cargamento decomisado supera los USD 1.000.000 (más de $4.000 millones) - crédito Ejército Nacional

En la operación, la Vigésimo Octava Brigada del Ejército, bajo el mando del coronel Roberto Contreras Félix, desplegó esfuerzos coordinados con el Gaula Militar de Oriente, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La acción conjunta permitió intervenir en dos momentos clave: primero, en el aeropuerto Germán Olano de Puerto Carreño, donde se decomisaron más de 380 lingotes de estaño; luego, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se incautaron otros 50 lingotes que ya estaban listos para su exportación.

Según el comunicado oficial del Ejército, el mineral había ingresado desde Venezuela para ser trasladado hacia Bogotá y finalmente enviado al mercado asiático, con China como destino final.

La ruta atravesaba el departamento de Vichada, una región fronteriza sobre el río Orinoco, cuya riqueza en minerales y poca presencia estatal la convierten en un corredor estratégico para el tráfico ilícito de recursos naturales.

Más de 430 lingotes de estaño fueron decomisados por las autoridades en dos aeropuertos colombianos - crédito Ejército Nacional

El coronel Rodrgio Contreras Félix precisó que la comercialización ilegal de estaño constituye “una importante fuente de financiamiento para las organizaciones armadas”.

La inteligencia militar destaca que el envío frustrado estaba dirigido a “mercados internacionales, principalmente ubicados en Asia”, lo que evidencia la magnitud y sofisticación de la red responsable del tráfico.

Especialistas continúan realizando análisis técnicos para verificar la composición exacta del material incautado, así como para seguir la trazabilidad del cargamento e identificar plenamente a los responsables de su transporte.

¿Qué tiene de especial el estaño y cómo está su mercado?

El interés por el estaño ha crecido en los últimos doce meses debido a un notable aumento de su valor en los mercados internacionales, con un incremento interanual cercano al 70 %, lo que lo convierte en uno de los metales más atractivos para inversores.

Tradicionalmente, el oro y la plata acaparaban la atención de los mercados, pero el estaño ha emergido como un recurso estratégico, especialmente por su papel en la industria tecnológica. según el artículo de Man’s Health.

La demanda tecnológica ha sido un factor clave en este auge. El estaño es esencial para la fabricación de componentes electrónicos y soldaduras, debido a su maleabilidad y resistencia a la corrosión.

De acuerdo con el economista sectorial Simon Lacoume, “la demanda de tecnologías basadas en datos impulsa la reciente subida de los precios del estaño”, comentó al portal web.

Lingotes de estaño, un metal estratégico para la industria tecnológica y la electrónica, cuya demanda global creciente y oferta limitada han impulsado su precio a niveles históricamente altos - crédito Imagen Ilustartiva Infoabe

Se estima que los precios promedio podrían alcanzar USD 45.000 por tonelada en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 40 % interanual en apenas seis meses.

El aumento del precio responde a un fenómeno estructural: la oferta mundial no crece al mismo ritmo que la demanda. La producción global de estaño refinado se proyecta que aumentará solo un 3 % en 2026, mientras que la demanda podría crecer un 3,5 % en el mismo período, según la fuente citada

Esta brecha genera un riesgo de déficit y mantiene la presión sobre los precios. China se mantiene como el principal productor, consolidando su influencia en el mercado global y limitando la capacidad de expansión de la oferta.