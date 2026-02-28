Colombia

Ejército incauta arsenal y desarticula plan de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia

Las autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía un dron, explosivos, cartuchos y radios decomisados durante la intervención, que busca debilitar la logística de los grupos armados residuales y proteger a la población civil de la región

Guardar
Ejército incauta arsenal y frustra
Ejército incauta arsenal y frustra acciones de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/ X

En una operación realizada en la vereda Cordillera, ubicada en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia, tropas del Ejército Nacional lograron un importante golpe a las disidencias de las Farc, específicamente contra el frente 36 de esta estructura armada ilegal.

El despliegue estuvo a cargo del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, cuyos efectivos llevaron a cabo labores de inteligencia y rastreo para contrarrestar la actividad criminal en esta zona estratégica del departamento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el operativo, las autoridades incautaron un dron, 29 cartuchos calibre 5.56, cuatro radios de comunicación, dos artefactos explosivos improvisados, tres detonadores, cordón detonante y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Todo este material, según indicó el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, estaba destinado a la ejecución de acciones terroristas dirigidas tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil del norte antioqueño.

Según el teniente coronel Fredy
Según el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, el material decomisado estaba destinado a acciones contra la Fuerza Pública y la población civil del norte antioqueño - crédito @Ejercito_Div7/ X

El oficial subrayó que la incautación de estos elementos representa una acción preventiva clave para evitar ataques y salvaguardar la seguridad de los habitantes de la región. Tras el hallazgo, el material fue puesto a disposición de la Fiscalía, que asumió el proceso de actos urgentes e inició las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos delictivos.

La ofensiva militar contra las estructuras de las disidencias de las Farc en Antioquia se ha intensificado en los últimos meses.

Las autoridades buscan debilitar la capacidad logística y operativa de estos grupos armados organizados residuales, que utilizan corredores estratégicos para mantener el control territorial y facilitar su movilidad en la región. La presencia recurrente de operativos como el desarrollado en San Andrés de Cuerquia forma parte de una estrategia más amplia para garantizar la estabilidad del territorio y proteger a la población civil ante la persistencia de amenazas por parte de organizaciones armadas ilegales.

Ejército incauta depósito ilegal de morfina en Nariño valorado en más de siete millones de dólares

Una operación de inteligencia militar permitió que el Ejército Nacional localizara y decomisara un depósito ilegal de morfina valorado en más de siete millones de dólares en el norte de Nariño.

El hallazgo, atribuido al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, se produjo en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en límites con el sur del Cauca. Según informó el general Juan José Guzmán Ramírez, comandante de la Brigada 23, esta zona presenta una marcada influencia de ese grupo armado.

El Ejército Nacional de Colombia
El Ejército Nacional de Colombia decomisa 26 kilogramos de morfina valorados en más de 7 millones de dólares en Nariño - crédito @COL_EJERCITO / X

El cargamento consistía en 26 kilogramos de morfina, almacenados en una bodega presuntamente vigilada por integrantes del ELN. La droga tenía como destino inmediato Ecuador y, a partir de allí, mercados ilegales en Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con el cálculo oficial, la incautación representa una pérdida significativa para las finanzas y la capacidad logística de la estructura criminal, ya que equivalía a la producción potencial de más de 1,8 millones de dosis de heroína destinadas a la exportación clandestina, en coordinación con carteles internacionales.

La operación, ejecutada por unidades del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, se concretó tras labores de inteligencia y el apoyo de una fuente humana. El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, mientras el Ejército y la Policía Nacional reiteraron que mantienen la ofensiva contra el narcotráfico y las economías ilegales en la región. El objetivo es debilitar y frenar el avance de los grupos armados organizados que operan en Nariño.

La morfina incautada pertenecía al
La morfina incautada pertenecía al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, según reportes oficiales del Ejército - crédito @COL_EJERCITO / X

La morfina, utilizada legalmente como analgésico en el sector salud, se transforma en un insumo clave para la fabricación de heroína en laboratorios clandestinos. A través de procesos químicos, el opioide se convierte en heroína de alta pureza destinada principalmente a Estados Unidos, Europa y Centroamérica, donde la demanda de estupefacientes es considerable. El tráfico de morfina genera ingresos millonarios para las redes criminales, que la comercializan tanto en su estado original como procesada, y la mezclan con otras sustancias para ampliar la oferta en el mercado ilegal.

El Ejército Nacional destacó que la incautación permitió frenar la comercialización internacional del opioide y evitar la entrada de recursos ilícitos al ELN. Las acciones coordinadas con la Policía continuarán para debilitar las estructuras que sostienen el negocio de las drogas en la región.

Temas Relacionados

Ejército NacionalIncautación de armas AntioquiaDisidencias de las FarcFrente 36 FarcMaterial de guerra decomisadoAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que cuatro hombres abandonaron un cuerpo en plena vía de Bogotá

Los responsables de este hehcos lograron escapar en el mismo vehículo en el que transportaron el cuerpo

En cámaras de seguridad quedó

Petro solicitó a Estados Unidos e Irán retomar los diálogos de desarme nuclear y buscar la paz en Medio Oriente: “El camino no es el enfrentamiento”

El jefe de Estado colombiano señaló que los hechos registrados deben ser discutidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Petro solicitó a Estados Unidos

Estados Unidos investiga la posible relación entre un bróker vinculado a negocios de Álex Saab y un buque con combustible que partió de Colombia rumbo a Cuba

El caso se refiere a los hallazgos que se dieron en el buque Ocean Mariner, de bandera de Liberia, y que a comienzos de febrero de 2026 pretendía llegar desde Colombia al país caribeño

Estados Unidos investiga la posible

Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay

El cuadro Verdolaga quiere continuar su buena racha en el campeonato colombiano, y para ello visitará a un rival que siempre es complicado como local

Tolima vs. Atlético Nacional: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de Karola Alcendra

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Dani Duke reaccionó a la participación de Sara Uribe en el programa ‘¿Qué ha pa’ dañar?’ y pidió el ingreso formal de la presentadora

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Dímelo King reaccionó a la polémica que ha vivido Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia’ y le hizo importante propuesta

Deportes

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay

Jhon Jáder Durán debutó oficialmente con el Zenit de Rusia: así fue su estreno

El defensor colombiano Yerson Mosquera realizó impresionante salvada en el triunfo del Wolverhampton ante Aston Villa por la Premier League

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial