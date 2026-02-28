Ejército incauta arsenal y desarticula plan de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia

Ejército incauta arsenal y frustra acciones de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/ X

En una operación realizada en la vereda Cordillera, ubicada en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia, tropas del Ejército Nacional lograron un importante golpe a las disidencias de las Farc, específicamente contra el frente 36 de esta estructura armada ilegal.

El despliegue estuvo a cargo del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, cuyos efectivos llevaron a cabo labores de inteligencia y rastreo para contrarrestar la actividad criminal en esta zona estratégica del departamento.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un dron, 29 cartuchos calibre 5.56, cuatro radios de comunicación, dos artefactos explosivos improvisados, tres detonadores, cordón detonante y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Todo este material, según indicó el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, estaba destinado a la ejecución de acciones terroristas dirigidas tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil del norte antioqueño.

Según el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, el material decomisado estaba destinado a acciones contra la Fuerza Pública y la población civil del norte antioqueño - crédito @Ejercito_Div7/ X

El oficial subrayó que la incautación de estos elementos representa una acción preventiva clave para evitar ataques y salvaguardar la seguridad de los habitantes de la región. Tras el hallazgo, el material fue puesto a disposición de la Fiscalía, que asumió el proceso de actos urgentes e inició las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos delictivos.

La ofensiva militar contra las estructuras de las disidencias de las Farc en Antioquia se ha intensificado en los últimos meses.

Las autoridades buscan debilitar la capacidad logística y operativa de estos grupos armados organizados residuales, que utilizan corredores estratégicos para mantener el control territorial y facilitar su movilidad en la región. La presencia recurrente de operativos como el desarrollado en San Andrés de Cuerquia forma parte de una estrategia más amplia para garantizar la estabilidad del territorio y proteger a la población civil ante la persistencia de amenazas por parte de organizaciones armadas ilegales.

Ejército incauta depósito ilegal de morfina en Nariño valorado en más de siete millones de dólares

Una operación de inteligencia militar permitió que el Ejército Nacional localizara y decomisara un depósito ilegal de morfina valorado en más de siete millones de dólares en el norte de Nariño.

El hallazgo, atribuido al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, se produjo en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en límites con el sur del Cauca. Según informó el general Juan José Guzmán Ramírez, comandante de la Brigada 23, esta zona presenta una marcada influencia de ese grupo armado.

El Ejército Nacional de Colombia decomisa 26 kilogramos de morfina valorados en más de 7 millones de dólares en Nariño - crédito @COL_EJERCITO / X

El cargamento consistía en 26 kilogramos de morfina, almacenados en una bodega presuntamente vigilada por integrantes del ELN. La droga tenía como destino inmediato Ecuador y, a partir de allí, mercados ilegales en Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con el cálculo oficial, la incautación representa una pérdida significativa para las finanzas y la capacidad logística de la estructura criminal, ya que equivalía a la producción potencial de más de 1,8 millones de dosis de heroína destinadas a la exportación clandestina, en coordinación con carteles internacionales.

La operación, ejecutada por unidades del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, se concretó tras labores de inteligencia y el apoyo de una fuente humana. El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, mientras el Ejército y la Policía Nacional reiteraron que mantienen la ofensiva contra el narcotráfico y las economías ilegales en la región. El objetivo es debilitar y frenar el avance de los grupos armados organizados que operan en Nariño.

La morfina incautada pertenecía al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, según reportes oficiales del Ejército - crédito @COL_EJERCITO / X

La morfina, utilizada legalmente como analgésico en el sector salud, se transforma en un insumo clave para la fabricación de heroína en laboratorios clandestinos. A través de procesos químicos, el opioide se convierte en heroína de alta pureza destinada principalmente a Estados Unidos, Europa y Centroamérica, donde la demanda de estupefacientes es considerable. El tráfico de morfina genera ingresos millonarios para las redes criminales, que la comercializan tanto en su estado original como procesada, y la mezclan con otras sustancias para ampliar la oferta en el mercado ilegal.

El Ejército Nacional destacó que la incautación permitió frenar la comercialización internacional del opioide y evitar la entrada de recursos ilícitos al ELN. Las acciones coordinadas con la Policía continuarán para debilitar las estructuras que sostienen el negocio de las drogas en la región.