Petro reaccionó al despliegue de funcionarios del Gobierno Trump como “observadores no formales” en las elecciones de Colombia: “El pueblo votará en completa libertad”

Los delegados acompañarán al Gobierno Petro en su misión de observar que las elecciones sean transparentes - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habría acreditado una misión de observación electoral integrada por 86 funcionarios estadounidenses para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, según reveló Noticias RCN. El grupo, proveniente del Ejecutivo de Estados Unidos, estaría desplegado en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

La decisión deriva en la creciente preocupación del gobierno de Estados Unidos por la seguridad de los candidatos presidenciales en Colombia, contexto en el que Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina, advirtió ante el subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes sobre “terribles consecuencias” para quienes intenten atentar contra participantes en la contienda electoral, consignó el informativo.

La circulación de imágenes intimidatorias y mensajes de “descanse en paz” contra candidatos genera alarma política e internacional en Colombia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según la información del medio colombiano, la embajada estadounidense habría enviado la solicitud el pasado miércoles 15 de abril de 2026 para monitorear tanto la primera como la segunda vuelta electoral. De momento, el CNE no ha divulgado detalles adicionales sobre las funciones ni el carácter de esta misión.

Durante la audiencia parlamentaria, Kozak detalló que el gobierno de Washington mantiene un contacto permanente con la Policía Nacional de Colombia “para proteger a todos los candidatos”. El funcionario enfatizó: “Estamos cooperando con las autoridades de seguridad para proteger a todos los candidatos contra cualquier tipo de amenaza”.

En reacción a la decisión de Estados Unidos, el presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de sus redes sociales, sostuvo que su administración ha garantizado la seguridad de todos los candidatos.

El jefe de Estado sostuvo que su Gobierno ha brindado todas las garantías de protección a los candidatos presidenciales - crédito @petrogustavo/X

“Todos los candidatos son cuidados por el gobierno. Sectarismo cuando se mencionan dos candidaturas y no todas (sic)”, escribió en su cuenta de X.

A la par, señaló que la medida del presidente Trump es buena para la democracia, por lo que aceptará con gusto a todos los observadores asignados para descartar fraude electoral y fallas en los mecanismos de votacion.

“El presidente de los EEUU Donald Trump puede desplegar la cantidad que quiera de observadores, ya tiene centenares en Colombia, serán invitados miles para garantizar que no exista fraude ni en las mesas ni en el software (sic)”.

El jefe de Estado colombiano también afirmó que no dejará que el país vuelva a épocas en las que existían alianzas entre paramilitares, narcos y el Estado.

“El pueblo votará en completa libertad como lo garantiza un demócrata en el gobierno. No volveremos a los tiempos donde el narcoparamilitarismo aliado con el estado a nivel local, controlaba a la poblacion con fusiles y terror y dejaba por obligación a los votantes en sus casas en toque de queda, mientras los narcos armados llenaban los tarjetones con su candidato (sic)”, expuso Petro.

Gustavo Petro vinculó a la ‘Junta del Narcotráfico’ con supuesto plan para asesinar a Iván Cepeda

En una fuerte declaración, Gustavo Petro afirma que la misma organización de narcotraficantes que ordenó asesinar a otras figuras públicas también planeó su muerte, y vincula a estos grupos con la DEA y mafias de 38 nacionalidades. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro dijo que la denominada Junta del Narcotráfico estaría vinculada a un supuesto plan para asesinar al senador y candidato presidencial Iván Cepeda. La declaración fue realizada este martes 21 de abril de 2026 durante un Consejo de Ministros.

“Entonces, señor ministro de Defensa, se llama Junta del Narcotráfico. Ya decidieron que había que asesinar a Cepeda. Decidieron lo mismo conmigo (sic)”, señaló durante su intervención.

El jefe de Estado agregó que, en su caso, el presunto responsable de financiar un atentado habría muerto en Ecuador: “Solo que el asesino que pagaba por ello lo mataron en Ecuador, no nosotros, los mismos militares del Ecuador”.

En su exposición, Petro indicó que esta estructura tendría conexiones internacionales y operaría con múltiples nacionalidades. “Es de un grupo que tiene tratos con la DEA de los Estados Unidos, como todos ellos, todos los narcos que yo llamo esmeralderos de la Junta del Narcotráfico colombianos que están ligados a albaneses, a italianos, a franceses (sic)”, afirmó.