Por no recibir medicamentos de EPS Sura, médico que padece dos enfermedades huérfanas pidió que le autoricen la eutanasia

A pesar de que las órdenes para reclamar los medicamentos se expiden a tiempo, no hay disponibilidad en los dispensarios - créditos @karencortesmd/X | Catalina Olaya/Colprensa

Un caso que se conoció a través de un video que se hizo viral en redes sociales el jueves 26 de febrero de 2026, sacó a la luz el drama que vive un médico que padece dos enfermedades crónicas.

Debido a su condición, y sumado a la denuncia que han hecho en las demoras con las entregas de medicamentos para continuar con sus tratamientos, el hombre identificado como Diego Alejandro Parra, solicitó que se le aplique la eutanasia para ponerle fin al dolor crónico que padece.

Con dificultades para hablar, el ciudadano se presentó y explicó su situación: “Mi nombre es el doctor Diego Alejandro Parra, soy médico general. Les cuento que tengo dos enfermedades huérfanas: esclerosis múltiple y síndrome de persona rígida”.

La denuncia se conoció a través de redes sociales el 26 de febrero de 2026 - crédito @karencortesmd/X

Sobre el por qué de su condición, Parra detalló: “Aparte de todas las secuelas que me quedaron post-covid, esta es una de las secuelas. Las otras son fibromialgia, discopatía periférica, dolor crónico intratable, leucopenia, carcinoma escamocelular grado tres”.

Más adelante, el médico explicó el motivo que lo llevó a tomar esta decisión radical.

“EPS Sura no cumple con la entrega de los medicamentos en su totalidad. EPS Sura me autoriza los medicamentos, pero no me da las fórmulas. Yo ya no soporto el dolor, no me tratan el dolor correctamente”, detalló en su declaración el ciudadano.

Por todo lo anterior, Parra puntualizó: “En ese orden de ideas, yo pedí la eutanasia, porque ya no soporto más el dolor. No he podido dormir, tres días llevo sin dormir, porque no me dan los medicamentos para aunque sea yo poder descansar”.

Diego Alejandro Parra tomó esta decisión debido a las demoras por entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS - crédito @karencortesmd/X

El caso se suma lo que pasó con doña Cecilia Quintero, en Cúcuta

La muerte de Cecilia Quintero, una adulta mayor de 70 años, dentro de un dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta, expuso la gravedad de las fallas en el suministro de medicamentos y la desprotección de los pacientes crónicos en el sistema de salud colombiano.

Quintero se desplomó segundos después de reclamar, en cámaras y ante el personal de ventanilla, la falta reiterada de fármacos vitales para ella y su hijo en condición de discapacidad, un desenlace que, según testimonios y autoridades, refleja un patrón extendido y denunciado por diversas familias afectadas en varias zonas del país.

El incidente ocurrió la mañana del 24 de febrero de 2026, fecha en la que Quintero había acudido, una vez más, hasta el dispensario del barrio Los Caobos.

Su presencia era habitual desde hacía meses: llegaba a la sala de espera a las 6:00 a. m., repetía trámites y enfrentaba negativas constantes para obtener medicamentos prescritos como la eritropoyetina.

Cecilia fallece durante protesta en dispensario Cafam, denunciando demoras desde septiembre en insumos básicos para su familia - crédito Redes sociales/La Opinión

Este fármaco, una hormona crucial en el tratamiento de insuficiencia renal, debía serle suministrado diariamente para asegurar la producción de células rojas y el transporte adecuado de oxígeno en el organismo, responsabilidad que el sistema y la Nueva EPS no habrían cumplido, como ella relató en sus últimas palabras.

La familia denuncia el colapso por falta de medicamento y una atención deficiente

Jorge Alberto Rodríguez Quintero, su hijo, detalló en diálogo con Noticias RCN que la ausencia de la eritropoyetina no solo deterioró rápidamente la salud de su madre, sino que propició el paro cardíaco fatal.

“Por falta de la eritropoyetina, un medicamento que debía inyectarse todos los días. Tenerla un día sí, un día no, un día sí, un día no, la llevó al colapso. Al no tener el medicamento el corazón le falló”, explicó Rodríguez.

La travesía de Quintero para acceder al tratamiento era exhaustiva. Además de lidiar con la negativa de los dispensarios, debía desplazarse frecuentemente desde Chinácota hasta Cúcuta, en viajes largos con el propósito de conseguir medicamentos tanto para ella como para su hijo.

Bernarda Quintero, su hermana, expresó con dolor al mismo medio: “Es un dolor muy duro, pega duro en el corazón saber que por una droga pierde ella la vida, de esa manera”.

Distintos pacientes presentes confirmaron que su muerte fue precipitada por una crisis aguda mientras aguardaba la entrega de medicinas.

El vocero del movimiento Pacientes Colombia se refirió al caso que se hizo viral en redes sociales, y que dejó la muerte de la mujer de 70 años, identificada como Cecilia Quintero, y que retrata la realidad que viven miles de pacientes y ciudadanos en toda Colombia - créditos archivo Policía Fiscal y Aduanera | Nechi Estereo 107.4 fm/Facebook | @denishon/X

El periodista Jorge Emilio González, testigo y uno de los últimos en hablar con la mujer, declaró a Noticias Caracol que tampoco él había recibido sus tratamientos, pendientes desde hacía tres meses.

Según su testimonio, Quintero relató en ese momento la dificultad para adquirir pañales para su hijo discapacitado y la falta de otros fármacos esenciales para su esposo.

Segundos después, la mujer de la tercera edad expresó un inminente infarto y colapsó: “En ese momento, ella dijo que ‘me va a dar un infarto, me va a dar un infarto’. En ese momento cayó bocabajo”.

La reacción de emergencia fue limitada por la ausencia de una ambulancia o personal médico.

González relató: “No había ambulancia, no había Policía. Un señor la alzó y una joven comenzó a darle los primeros auxilios de la contracción al corazón y luego boca a boca. La vi muy pálida y pensé que iba a morir”.

La falta de recursos básicos agravó el desenlace.

Uno de los presentes que vio cómo Cecilia Quintero se desvaneció en el dispensario de Cafam que presta el servicio a usuarios de la Nueva EPS en el barrio Caobos, en Cúcuta, denunció la situación que se hizo viral en redes sociales - crédito Nechi Estereo 107.4 fm /Facebook

Tras el fallecimiento de Quintero, la Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el caso y atribuyó parte de la responsabilidad a la Nueva EPS por no asegurar la provisión oportuna de tratamientos esenciales.

En un pronunciamiento dirigido a los medios, la entidad afirmó: “La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”. Recalcó también: “Morir por falta de atención no es una causa natural”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denuncia la muerte de Cecilia Quintero como resultado de la crisis de medicamentos y llama a que no se normalice la falta de acceso a tratamientos esenciales - crédito Defensoría del Pueblo/X