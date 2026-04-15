“No soy amiga de testaferros de mafias”: Dilian Toro responde a presidente Petro por acusaciones

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió con contundencia a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntos vínculos con “testaferros de la mafia”. La mandataria negó cualquier relación con estructuras ilegales y defendió su gestión en medio del debate nacional por el catastro multipropósito, según información obtenida por Blu Radio.

Toro aseguró que su postura está centrada en la defensa de los campesinos y productores del departamento, y no en intereses de grandes terratenientes. La controversia se da en un contexto de protestas y tensiones políticas por el incremento del avalúo catastral, según información obtenida.

El cruce de declaraciones refleja un aumento en la confrontación entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales, especialmente en temas de tierra y autonomía territorial. La discusión se ha trasladado a distintos escenarios políticos y mediáticos.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió con contundencia a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntos vínculos con “testaferros de la mafia” - Camila Díaz/Colprensa

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Rechazo a señalamientos y defensa de productores

Dilian Francisca Toro fue enfática al negar las acusaciones hechas por el presidente Gustavo Petro, quien la vinculó con supuestos intereses de grandes hacendados y testaferros.

En su respuesta, la gobernadora afirmó: “Yo no soy amiga de ningún testaferro de las mafias. Soy amiga, por supuesto, de los cañicultores, que son gente decente que le generan empleo al Valle del Cauca”, citado por Blu Radio.

La mandataria explicó que el sector agroindustrial, especialmente el relacionado con la caña de azúcar, cumple un papel clave en la economía regional, generando empleo y dinamizando la actividad productiva en el departamento.

Además, insistió en que su defensa está orientada a proteger a los pequeños productores y campesinos, quienes, según indicó, son los principales propietarios de la tierra en el Valle del Cauca.

En ese sentido, sostuvo: “Estamos defendiendo a los campesinos porque es que la mayoría de la tierra del Valle del Cauca la tienen los campesinos, no los grandes latifundistas”, citado por ese medio de comunicación.

Estas declaraciones se producen en medio de un clima de tensión nacional por las medidas relacionadas con el catastro y el impacto que estas podrían tener sobre el sector rural y los impuestos territoriales.

La mandataria explicó que el sector agroindustrial, especialmente el relacionado con la caña de azúcar, cumple un papel clave en la economía regional, generando empleo y dinamizando la actividad productiva en el departamento - crédito Camila Díaz/Colprensa

Debate por autonomía y críticas al Gobierno Nacional

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento de Toro fue la defensa de la autonomía territorial frente a las declaraciones del presidente sobre posibles acciones contra mandatarios locales.

La gobernadora cuestionó la idea de que el jefe de Estado pueda destituir alcaldes o gobernadores, recordando que estos son elegidos por voto popular y están protegidos por la Constitución.

Sobre este tema, afirmó: “Eso está clarísimo, él sabe exactamente que no se pueden destituir y menos por el Presidente de la República”, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, señaló que resulta contradictorio que se planteen este tipo de medidas, teniendo en cuenta antecedentes en los que el propio presidente defendió su permanencia en cargos públicos mediante instancias judiciales internacionales.

Toro también aprovechó el espacio para cuestionar la gestión del Gobierno Nacional en su departamento, asegurando que muchas de las acciones en materia social y económica han sido impulsadas desde el nivel regional.

“Yo no hablo solamente, yo hago y ejecuto lo que no hace el Presidente por el Valle del Cauca”, expresó, citado por ese medio de comunicación.

Contexto de tensión por catastro y protestas

El intercambio de declaraciones se da en medio de un escenario marcado por protestas campesinas en distintas regiones del país, motivadas por el incremento en los avalúos catastrales y el impacto en el impuesto predial.

Este contexto ha generado un ambiente de alta sensibilidad política, en el que diferentes sectores han expresado preocupaciones sobre el alcance de las medidas y sus efectos en la economía rural.