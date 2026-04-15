Colombia

Aida Victoria le confesó a Sol León que ‘El Agropecuario’ la engañó para quitarle su dinero

Las famosas participan en La Mansión VIP, donde compartieron sus experiencias de vida con sus compañeros y la colombiana se mostró vulnerable por todo lo que sucedió con el padre de su único hijo

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La creadora de contenido está participando en un reality en el que ha contado su vida - crédito Manny Maestre / TikTok

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano y la empresaria de fajas Sol León compartieron una conversación sincera en su paso por La Mansión VIP, en la que la colombiana narró su experiencia sobre una presunta estafa por parte de su expareja Juan David Tejada, más conocido en las redes sociales como ‘El Agropecuario’.

De acuerdo con la joven barranquillera, el conflicto surgió tras la compra de una finca que, según su relato, nunca fue escriturada a su nombre, hecho que le dejó una pérdida significativa a nivel económico y un reto a nivel emocional tras el nacimiento de su hijo.

Durante la transmisión del reality, Aida Victoria Merlano explicó que confió y entregó sus ahorros para invertir en una finca junto a su expareja. Tras dar a luz, descubrió que la propiedad no existía legalmente para ella, quedando sin respaldo patrimonial y enfrentando una crisis tanto personal como financiera.

El video que circula en redes sociales mostró a la famosa bastante afectada - crédito Aida Victoria / Instagram
El video que circula en redes sociales mostró a la famosa bastante afectada - crédito Aida Victoria / Instagram

Aida Victoria lloró hablando de la estafa por parte de su ex

La joven le contó a la mexicana y a otros compañeros su versión de los hechos: “El sueño de mi vida era ser mamá. Yo me programé financieramente pa ser mamá... Y tenía un, un ahorro y dije: ‘Yo me voy a poder dedicar a mi embarazo’”, aunque aseguró que motivada por su expareja apostó la estabilidad para comprar una finca juntos.

“El papá de mi niño me convenció, me convenció de: ‘Vamos a hacer unos negocios, vamos a comprar una finca, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Y trabajas y trabajas y trabajas, y todo va a valer la pena, porque es un terreno para nuestro hijo, porque todo es para el futuro de nuestro hijo’”, dijo la creadora de contenido.

Sin embargo, el problema llegó después del parto, cuando comprendió que la finca prometida no existía: “Cuando parí, a los días me enteré que no había finca, no había nada”, expresó entre lágrimas.

Según lo compartido, esta situación la afectó bastante: “Eso es lo que más te duele, la traición”, aportó otro de los famosos presentes en la conversación, que reconoció el impacto que sufrió la joven por la pérdida del patrimonio planeado para asegurar el futuro de su hijo, Emiliano.

El agropecuario confesó que quiere una reconciliación con Aida Victoria para que sus disputas no afectan a su hijo - crédito @jdt21_5//Instagram
El agropecuario ha asegurado en varias entrevistas que sus recursos son por su trabajo y no por estafas - crédito @jdt21_5//Instagram

Superación y resiliencia tras el engaño

Pese al golpe emocional y financiero, Aida Victoria Merlano contó que logró avanzar: “Yo recién parida, me tocó agarrar a mi niño y echármelo al hombro y ponerme a trabajar pa recuperarme”, recordando entre lágrimas sus primeros días como madre, en los que tuvo que esforzarse para empezar de cero.

Señaló que, gracias a su esfuerzo: “Me compré la camioneta de mis sueños y le compré un lote a mi hijo y por lo menos ya yo sé que él tiene una tierra asegurada y aseguré un apartamento y de alguna manera como que ya él tiene algo hoy”.

Aunque el proceso fue exigente, se refirió a la satisfacción por los resultados: “Es muy duro... pero ya él tiene un futuro asegurado”.

La reacción de Aida Victoria Merlano ante el cierre de su última relación ha trascendido el evento íntimo, convirtiéndose en un discurso sobre el valor de los sueños y la fuerza interior - crédito @aidavictoriam/Instagram
Su conversación en el reality se convirtió en ejemplo de la resiliencia femenina - crédito @aidavictoriam/Instagram

En medio de la conversación, la mexicana Sol León mostró su empatía y compartió su propia lucha materna: “Yo lloré muchas noches con las dos chiquillas y dije: ‘Voy a hacer algo muy grande por si me muero o lo que sea. Si me muero ahorita, esas morritas quedan ricas’”, señaló sobre el temor que tuvo por el futuro de sus hijas Miranda y Luciana, por lo que decidió emprender en el mercado de las fajas.

Las famosas coincidieron en la presión financiera y emocional que enfrenta la madre cuando asume la responsabilidad de la crianza en solitario, por lo que este momento entre Aida Victoria Merlano y Sol León se viralizó rápidamente en las redes sociales recibiendo todo tipo de comentarios.

Entre las reacciones más destacadas de los internautas se encuentran: “Aida está completamente rota”, “Sol entiende porque una cuando es mamá sabe lo que una madre sufre” y “Aida es una chingona”.

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