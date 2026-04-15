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Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: rival complicado

El combinado nacional viene de recibir a Chile en Cali y quiere clasificar a la Copa del Mundo 2027 de manera anticipada, en el primer puesto y en solitario en la tabla

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Selección Colombia femenina
La selección Colombia femenina le apuesta todo en esta triple jornada de abril en la Liga de Naciones para clasificar al Mundial 2027 - crédito FCF

La selección Colombia femenina volvió a la acción en la Liga de Naciones de la Conmebol. Venció a Venezuela por 2-1 en Cali, donde se midió también con Chile, uno de sus rivales directos en la tabla de posiciones y dejó muchas emociones en el estadio Pascual Guerrero.

El combinado nacional se enfoca en ganar para la séptima jornada del certamen, que es clasificatorio para el Mundial 2027 de Brasil, y se medirá contra un equipo que puede hacerle mucho daño, pues pasa por un momento favorable en el torneo y conoce cómo juega la Tricolor.

El entrenador confía en recuperar a algunas de sus figuras afectadas por el desgaste físico, pues Colombia está jugando cada cuatro días y la plantilla empezó a evidenciar cansancio, sumado a que el siguiente compromiso será fuera del territorio nacional y en una cancha exigente.

Próximo partido de Colombia

Las cafeteras reconocen que tienen las armas y la calidad para dominar en el certamen, aunque se fueron complicando por cuenta del buen nivel de rivales como Venezuela, Chile o Argentina, que entraron en la pelea por el liderato del torneo y llegar al Mundial 2027 en Brasil.

El próximo partido de la selección Colombia femenina será el sábado 18 de abril, a partir de las 6:00 p. m., se podrá ver por los canales nacionales de Caracol, y su plataforma Ditu, y RCN, junto con su canal de Youtube llamado Deportes RCN.

La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

Argentina será el rival del combinado nacional, partido que se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, con capacidad para 47.000 espectadores y donde las locales quieren revancha, pues perdieron contra las colombianas en la She Believes Cup 2026 y las semifinales de la Copa América 2025.

Las cafeteras tendrán su tercera salida en condición de visitante, la primera fue victoria 2-1 ante Ecuador en Quito y después empató 1-1 ante Bolivia en La Paz, resultado que provocó que bajara a la cuarta posición y sorprendió porque las locales no venían jugando bien.

Florencia Bonsegundo es una de las jugadoras más importantes de Argentina en la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito Adriana Thomasa/EFE
Florencia Bonsegundo es una de las jugadoras más importantes de Argentina en la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito Adriana Thomasa/EFE

“Las jugadoras están muy bien desde la parte física”

En rueda de prensa, el técnico de Colombia, Ángelo Marsiglia, se refirió a la plantilla y habló sobre uno de los errores entre sus dirigidas, la pelota parada: “No solo ha sido Venezuela. Recientemente, en la She Believes Cup, Canadá también nos anotó de esa manera y Argentina también tuvo una opción muy clara para anotarnos”.

“Incluso Venezuela nos marcó y segundos después casi nos hace el segundo, por lo que hay que seguirlo trabajando, pero nos dice que hacen falta detalles, posiciones o nominal, lo hemos trabajado teóricamente y lo vamos a corregir en la parte práctica porque no nos puede desequilibrar un partido cuando Colombia estaba proponiendo”, añadió.

Ángelo Marsiglia
Ángelo Marsiglia sueña con ser el primer campeón con la selección Colombia femenina de mayores - crédito FCF

De otro lado, Marsiglia aseguró que pese a la cantidad de compromisos en la Liga de Naciones, “las jugadoras están todas muy bien desde la parte física, tienen un ritmo muy seguido en sus clubes y también lo tuvimos en la She Believes Cup, que era como una pequeña preparación para esto. El tema de Leicy Santos fue un tema muscular y tenemos que ver cómo se siente y cómo evoluciona, pero el trabajo médico ha sido muy bueno para que ellas estén al 100%”.

Finalmente, la volante Daniela Arias dejó claro que Colombia no piensa en otra cosa que ser líder de la Liga de Naciones, al ser la obligación del equipo por su historia: “Queremos pasar de primeras y no queremos estar al final haciendo cuentas, por lo que queremos estar en la parte alta de la tabla”.

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