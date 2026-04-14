La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

Los interesados en asistir al evento deben inscribirse para la preventa - crédito WWE

El 14 de abril la WWE, empresa de lucha libre estadounidense, anunció que tendrá una gira por Sudamérica en septiembre del 2026 y Colombia fue incluida como una de las naciones que visitarán las superestrellas de la compañía.

“Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre. Les habla Penta Cero Miedo porque regresamos a Sudamérica y no se lo pueden perder. Podrán ver a todas las superestrellas de Monday Night Raw en Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago“, fueron las palabras de Penta, luchador mexicano que se encargó de anunciar la noticia en las redes sociales de la WWE.

Como aspecto destacado, la empresa informó a los interesados en asistir a los eventos que deben registrarse en su página oficial para poder ser parte de la preventa de las entradas.

Detalles de la gira de la WWE en Sudamérica

La WWE visitará Colombia, Ecuador, Argentina y Chile - crédito WWE

La WWE confirmó su regreso a Sudamérica con una gira programada para septiembre de 2026, que incluye presentaciones en Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Las superestrellas de Monday Night Raw visitarán Quito el 9 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui, Bogotá el 10 de septiembre, Buenos Aires el 11 de septiembre y Santiago el 12 de septiembre; en los tres lugares mencionados al final, el evento será en el Movistar Arena de su ciudad.

La visita a Ecuador representa el primer evento de la WWE en ese país en una década, mientras que la gira marca el retorno de la compañía a Colombia, Argentina y Chile después de siete años. La gira WWE South America Live Tour ofrece a los seguidores la posibilidad de presenciar en vivo a reconocidas figuras de la lucha libre internacional.

Entre las superestrellas confirmadas se encuentran la campeona mundial femenina Stephanie Vaquer, el campeón intercontinental Penta, Seth “Freakin” Rollins, The Usos, Becky Lynch, “Original” El Grande Americano, Gunther, Oba Femi y otros luchadores destacados. El evento está pensado para reunir a los fanáticos de la lucha libre de distintos países de la región y ofrecer espectáculos de alto nivel en cada ciudad. La organización informó que el cartel de luchadores puede estar sujeto a cambios.

“La gira de la WWE por Sudamérica se presenta como uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más esperados del año para los seguidores de la lucha libre, con funciones programadas en recintos de gran capacidad en las principales capitales de la región”, es parte del comunicado oficial.

Penta fue el encargado de anunciar la gira por Sudamérica de la WWE en 2026 - crédito WWE

La última vez que la WWE visitó Colombia

El evento de la WWE en Bogotá, celebrado el 23 de agosto de 2019 en el Movistar Arena, fue la primera presentación oficial de la empresa en Colombia. Más de 14.000 aficionados acudieron a la cita, agotando las entradas y generando un ambiente de gran entusiasmo.

El espectáculo incluyó seis combates con la participación de figuras reconocidas como Roman Reigns, Kofi Kingston, Charlotte Flair, Kevin Owens, Andrade, Ember Moon, Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio y Randy Orton.

En 2019 fue el único evento en vivo que ha realizado la WWE en Colombia - crédito WWE

La velada comenzó con la victoria de Kevin Owens sobre Sami Zayn, seguida por el triunfo de Andrade ante Matt Hardy. Ember Moon superó a Charlotte Flair y las Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane, ganaron en la lucha por parejas contra Sonya Deville y Mandy Rose. Roman Reigns venció a Samoa Joe en una lucha callejera, mientras Shinsuke Nakamura defendió con éxito el Campeonato Intercontinental ante Ali.

Uno de los momentos más esperados fue el combate entre Rey Mysterio y Randy Orton, donde Orton logró la victoria. El evento principal enfrentó a Kofi Kingston, acompañado por Big E, contra Daniel Bryan, con Kingston reteniendo el Campeonato de WWE tras aplicar su movimiento final.