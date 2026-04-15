James Rodríguez fue anunciado como titular por primera vez con el Minnesota United FC

James Rodriguez del Minnesota United fue confirmado como titular para el partido por la U.S. Open Cup ante el Sacramento Republic FC - crédito Ethan Cairns/The Canadian Press via AP

James Rodríguez fue confirmado como inicialista en el Minnesota United FC, siendo su primera titularidad desde su arribo al club de la MLS, de cara a encarar con la selección Colombia el Mundial de 2026.

El futbolista colombiano, afectado durante las últimas semanas por problemas médicos que presuntamente perjudicaron su rendimiento con la Tricolor durante los amistosos ante Croacia y Francia, será titular para el entrenador Cameron Knowles para el juego que disputarán este martes 14 de abril ante el Sacramento Republic FC, por la primera ronda de la U.S. Open Cup que da inicio el día de la fecha.

James Rodríguez estaría ubicado en su posición natural, surtiendo de balones a los dos atacantes, Hlongwane y Dieng - crédito @MNUFC/X

De acuerdo con el esquema táctico difundido por las cuentas oficiales del Minnesota United, James será ubicado en la línea ofensiva. En ese sentido, se espera que Knowles le permita al “10” jugar por el centro, surtiendo balones a los dos delanteros titulares: el sudafricano Bongokuhle Hlongwane y el senegalés Mamadou Dieng.

Cabe señalar que hasta ahora James Rodríguez ha disputado apenas 39 minutos desde su llegada al club estadounidense, una cifra que dista de las expectativas generadas en torno a su traspaso.

Frente a los rumores que vienen rodeando al cucuteño por una supuesta falta de profesionalismo, el neozelandés remarcó que James viene realizando sus entrenamientos sin reparos junto a jugadores del segundo equipo, con el objetivo de recuperar la forma física tras su problema de salud en marzo.

“James desde el primer día mostró su disposición para ayudar al equipo, sus hábitos de entrenamiento son excepcionales, su profesionalismo, su humildad”, declaró.

James Rodríguez es candidato para ser utilizado por el entrenador de Minnesota United en el próximo partido contra San Diego FC en la MLS - crédito Minnesota United

Desde su arribo a Minnesota United, Rodríguez participó en dos de los siete partidos disputados hasta ahora por el club, siempre saliendo desde el banco de suplentes. Todo indica que Minnesota, tomando en cuenta el periodo de inactividad con el que llegaba luego del final de su etapa con el León de la Liga MX, optó por una estrategia conservadora, priorizando la recuperación plena del futbolista antes de exponerlo a una alta carga competitiva, sobre todo ante la proximidad del Mundial.

Tomando en cuenta lo anterior, cobra sentido su aparición como titular en la U.S. Open Cup, jugándose el paso a los octavos de final ante un rival teóricamente inferior que le permitiría al colombiano sumar minutos y brindarle información a Knowles y su cuerpo técnico sobre su estado físico, luego de los problemas de salud que atravesó en marzo pasado.

René Higuita salió en defensa de James Rodríguez

El exportero de la selección Colombia mostró su apoyo al "10" luego de los cuestionamientos recibidos por su reciente rendimiento - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

El exarquero, figura histórica del fútbol colombiano, habló para el portal Flashscore, de República Checa, sobre el presente del conjunto deportivo dirigido por Néstor Lorenzo, y sobre el propio James.

“Es una pieza clave en nuestra selección y no necesita mostrar su capacidad para saber qué es lo que nos aporta”, declaró el “Loco”. “Siempre voy al respeto. Pues nosotros lo que podemos hacer es esperar(...) por algo será que no lo llaman o por algo será que lo llaman a una selección. Todos queremos, y más en el puesto de técnico, llamar a los que nos van a ayudar a ganar”, añadió.

Sobre los partidos ante Croacia y Francia, Higuita sostuvo que el equipo enfrentó una prueba exigente: “Teníamos al frente dos selecciones para mostrar qué es lo que tiene Colombia. Y la verdad es que no nos hicieron ver de la mejor manera”, apuntó.

El exarquero también se refirió a las críticas hacia el seleccionador nacional. Desde su punto de vista, los procesos requieren tiempo y etapas claras, considerando que el análisis debe abarcar el recorrido completo hacia el Mundial y no centrarse solo en los resultados recientes.

“La idea es unir al país en torno a la selección”, señaló, insistiendo en la necesidad de respaldo colectivo en una etapa decisiva del proyecto. “Cuando se dan esta clase de resultados, mucho se habla del técnico. Y en Colombia no fue la excepción con Néstor Lorenzo (...) Esperar que las cosas le salgan”, puntualizó.