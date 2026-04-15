Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Femenina de Naciones Conmebol: Colombia sigue en la parte alta

Se disputó la sexta jornada de la Liga Femenina Conmebol con cuatro partidos y descanso para Ecuador - crédito @AUFemenino/X / @Albirroja/X / FCF

La Liga Femenina de Naciones Conmebol avanza a toda marcha, aprovechando en abril para organizar tres jornadas en el continente, completando dos de ellas con muchos goles, emociones, suspenso y algunos seleccionados encaminándose hacia la clasificación directa y el repechaje al Mundial 2027.

Terminada la sexta fecha, la liga tuvo algunos cambios en la tabla de posiciones, con la selección Colombia femenina que inició la jornada en la segunda posición, por detrás de Argentina, mientras que Venezuela y Chile estaban tercera y cuarta, en la zona para el Torneo de Repesca.

El sábado 18 de abril habrá una nueva fiesta con el certamen de la Conmebol. Este descansará hasta inicios de junio, cuando se jugarán las últimas dos jornadas del torneo y se definirán los clasificados de manera directa y quienes pasarán al repechaje, recordando que Brasil ya está en el mundial por ser la anfitriona.

¿Cómo va la tabla de posiciones?

Las primeras dos fechas dejaron detalles que llamaron la atención, pues se midieron dos rivales directos para alcanzar el repechaje y otros dos que eran los últimos en la tabla de posiciones, desde ahí se empezó a mover la tabla de posiciones el martes 14 de abril.

La selección Colombia femenina llegó a 13 puntos en la segunda posición, con cuatro triunfos y un empate, diferencia de gol de +7 y, en su último juego, superó a Chile por marcador de 2-0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, gracias a los tantos de Linda Caicedo y Manuela Vanegas de penal.

Colombia y Chile se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, por la sexta fecha de la Liga de Naciones Conmebol - crédito Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali

Encima de la Tricolor se encuentra Argentina, que defendió el liderato frente a Venezuela por el triunfo 2-1 en el estadio Metropolitano de Lara, con anotaciones de Agostina Holzheier, la goleadora Florencia Bonsegundo y el descuento de Bárbara Olivieri en los últimos minutos.

De otro lado, Paraguay dio un nuevo paso para acercarse al repechaje, al empatar 1-1 ante Perú en Cusco, donde las locales desaprovecharon la oportunidad para entrar a la zona de repesca y, pese a seguir en la pelea, aún no es suficiente para preocupar a sus rivales.

Paraguay le sacó un punto a Perú en Cusco, al empatar por 1-1 en la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @Albirroja/X

Finalmente, Uruguay revivió en la Liga de Naciones al superar a Bolivia por 2-1, en el compromiso jugado en El Alto, llegó a cinco unidades y entró en la conversación, aunque le falta mucho camino para luchar, al menos, por uno de los dos puestos en el Torneo de Repesca de la FIFA.

Posiciones Liga de Naciones Femenina

Argentina: 13 puntos (+12) Colombia: 13 puntos (+7) Venezuela: 8 puntos (+5) Chile: 7 puntos (+2) Paraguay: 7 puntos (-1) Perú: 7 puntos (-6) Ecuador: 5 puntos (+1) Uruguay: 5 puntos (-1) Bolivia: 1 punto (-18)

Uruguay pegó en El Alto

Las selecciones de Bolivia y Uruguay se enfrentaron el 14 de abril en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto por la fecha 6 de la Liga de Naciones de Conmebol 2025/26, con triunfo de la Celeste por 2-1 en el primer partido ganado por las charrúas en esta edición del torneo.

Durante la primera parte, las visitantes dominaron el encuentro, generaron más de diez remates y abrieron el marcador pasada la hora de juego: Esperanza Pizarro aprovechó una jugada individual de Wendy Carballo y, tras girar dentro del área, convirtió el 1-0 a los 61 minutos.

Uruguay fue superior en El Alto y venció a Bolivia por 2-1 en la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @AUFfemenino/X

La definición se selló a los 86 minutos, cuando Pizarro anotó el gol definitivo y dio el triunfo a la visita después de que Cielo Veizaga, tras un centro de Samantha Alurralda, lograra el empate transitorio para las locales en el minuto 78, que le dio una pequeña ilusión a las dueñas de casa.

En los minutos finales, una jugada polémica mantuvo la atención: la árbitra revisó la posibilidad de sancionar un penal a favor de las locales por una falta de Agustina Sánchez, pero finalmente no lo concedió y el partido quedó con el 2-1 final para las uruguayas.