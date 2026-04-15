Colombia

“La embarcación abrió fuego”: Perú explica operativo en frontera que dejó colombiano muerto

Perú aseguró que una embarcación colombiana disparó primero durante un operativo en el río Putumayo. El hecho dejó un colombiano muerto y elevó la tensión diplomática entre ambos países

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Tensión en la frontera Perú - Colombia: incidente con disparos en el río Putumayo deja un ciudadano colombiano fallecido. (Foto: Marina de Guerra)
Tensión en la frontera Perú - Colombia: incidente con disparos en el río Putumayo deja un ciudadano colombiano fallecido. (Foto: Marina de Guerra)

El Gobierno de Perú explicó el operativo militar en el río Putumayo que terminó con la muerte de un ciudadano colombiano. La Cancillería peruana aseguró que la intervención se dio en medio de patrullajes por seguridad electoral, según información obtenida por Revista Semana.

Las autoridades peruanas afirmaron que la embarcación colombiana habría abierto fuego primero, lo que llevó a una respuesta armada. El incidente dejó además heridos y detenidos, en un contexto de tensión en la frontera amazónica, según información obtenida.

El hecho generó una reacción inmediata de Colombia, que pidió explicaciones oficiales por lo ocurrido. La situación revive tensiones diplomáticas en una zona históricamente sensible.

El cuerpo se reportó a orillas del río Putumayo - crédito Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte / sitio web
El cuerpo se reportó a orillas del río Putumayo - crédito Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte / sitio web

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Perú asegura que actuó en un operativo de control

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el operativo se realizó como parte de un patrullaje programado para proteger el desarrollo de las elecciones presidenciales en ese país.

Según la versión oficial, dos lanchas de la Marina de Guerra del Perú interceptaron una embarcación colombiana de carga en el río Putumayo y le solicitaron detenerse para un control de identificación.

En ese contexto, la Cancillería peruana señaló: “La embarcación colombiana se negó a la acción de control y abrió fuego contra las dos unidades de la Marina de Guerra del Perú (MGP), las cuales repelieron el ataque”, citado por Revista Semana.

El operativo hacía parte de un despliegue reforzado desde el 10 de abril, con el objetivo de prevenir posibles acciones violentas en zonas cercanas a los puestos de votación.

Como resultado del intercambio de disparos, un efectivo naval peruano resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro, mientras que la embarcación fue interceptada por las autoridades.

Comunicado de la Cancillería de Perú sobre enfrentamiento en el río Putumayo
Comunicado de la Cancillería de Perú sobre enfrentamiento en el río Putumayo

Colombia pide explicaciones tras muerte de ciudadano

En medio del enfrentamiento, murió el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años, quien era propietario de la embarcación.

El ministro de Defensa de Colombia confirmó el fallecimiento y señaló que otro ciudadano colombiano resultó herido durante el incidente. Este último fue trasladado posteriormente a Bogotá en un operativo de evacuación aeromédica para recibir atención médica especializada.

Además, dos tripulantes de la embarcación fueron detenidos y permanecen bajo custodia de la Fiscalía Provincial Mixta de Putumayo, con acceso a asistencia consular.

El Gobierno colombiano solicitó formalmente a Perú esclarecer los hechos, en medio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en el operativo.

Por su parte, Perú sostuvo que el ciudadano herido cruzó la frontera por sus propios medios para recibir atención en territorio peruano antes de ser trasladado a Colombia.

Este episodio se suma a las tensiones diplomáticas que ambos países han sostenido desde 2025 por disputas territoriales en la región amazónica, particularmente en zonas del río Amazonas donde existe controversia sobre la soberanía.

Aunque en septiembre ambas naciones acordaron garantizar la navegabilidad en el río, el reciente incidente vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los acuerdos y la complejidad de la seguridad en la frontera.

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