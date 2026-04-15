Alcalde Galán tras recaptura de la banda de fleteros “La Gorda” en Bogotá: “Espero que esta vez queden tras las rejas”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la nueva captura de presuntos integrantes de una banda señalada de fleteo que, según la administración distrital, estaría vinculada a al menos cinco casos de hurto en la ciudad. - crédito @CarlosFGalan/X

La recaptura de la banda de fleteros “La Gorda” en Bogotá fue informada por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, quien solicitó públicamente que los integrantes de este grupo permanezcan privados de la libertad. El anuncio fue realizado a través de un video difundido en las redes sociales oficiales del mandatario, en el que se detallaron los hechos recientes y se expusieron cuestionamientos sobre las decisiones judiciales que han permitido la liberación de los detenidos en el pasado.

Según el reporte oficial, la banda de fleteros “La Gorda” fue capturada inicialmente en enero de 2026 cuando cometían un fleteo y portaban armas de fuego sin los permisos correspondientes. Durante el operativo, se procedió a la inmovilización de los vehículos utilizados en los hechos.

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Pese a la gravedad de las circunstancias, un juez determinó la liberación de los capturados pocas semanas después. El motivo expuesto para la excarcelación fue la ausencia de antecedentes penales previos de los sospechosos. Galán enfatizó que, a pesar de la evidencia y las circunstancias del caso, la decisión judicial permitió que los presuntos responsables recuperaran la libertad.

“¿Recuerdan este caso que ocurrió hace cerca de dos meses? Se ve claramente unos delincuentes cometiendo un fleteo el mes de enero pasado en Bogotá. Fueron capturados y llevados ante la justicia. El juez los dejó en libertad”, afirmó el alcalde en su comunicación.

La Policía realizó un nuevo operativo en el que capturó nuevamente a integrantes de la banda conocida como “La Gorda” - crédito captura de video

Nueva captura y descripción del operativo

El alcalde informó que la Policía Metropolitana de Bogotá volvió a capturar a los mismos individuos, identificados como miembros de la organización conocida como “La Gorda”. En el video, Galán especificó que el grupo ha sido relacionado con al menos cinco casos bajo la modalidad de fleteo, dirigidos principalmente a usuarios del sistema financiero en la ciudad.

“La Policía Metropolitana hoy volvió a capturar a estos delincuentes, una banda que se denomina el grupo delincuencial de crimen organizado La Gorda, que se dedican a robar a usuarios del sistema financiero, fleteros básicamente. Hay por lo menos cinco casos que se le indican a esta banda”, puntualizó el mandatario.

Durante el operativo reciente, los sospechosos fueron interceptados mientras se movilizaban en un taxi. Según el reporte oficial, los individuos portaban armas de fuego sin autorización. Las autoridades procedieron nuevamente a la inmovilización del vehículo utilizado.

El mandatario recordó que estos mismos presuntos delincuentes habían sido dejados en libertad tras una primera captura en enero de 2026 - crédito Colprensa

Detalles del proceso judicial y reclamos del alcalde

En su declaración, el mandatario local recordó que, en la primera captura realizada en enero, los integrantes de la banda fueron sorprendidos en situación de inminente comisión de un nuevo fleteo. Se les incautaron armas de fuego y los vehículos en los que se desplazaban. Pese a estos elementos, recuperaron su libertad por la falta de antecedentes penales.

“La vez pasada los liberaron a pesar del porte ilegal de armas, estaban ad portas de cometer un nuevo fleteo, porte ilegal de armas y les inmovilizaron los vehículos, pero los liberaron porque no tenían antecedentes. Pues hoy los vuelven y los capturan. También, porte ilegal de armas y se movilizaban en un taxi en este momento”, declaró el alcalde.

En el video, el mandatario local insistió en la necesidad de que la justicia garantice la permanencia en prisión de los capturados, debido a la reincidencia y al tipo de delitos atribuidos. Galán manifestó su expectativa de que esta vez las autoridades judiciales adopten una postura más estricta.

“Yo espero que esta vez sí queden tras las rejas. No podemos seguir con la policía capturando, capturando y lo sueltan, capturando y lo sueltan, y así sucesivamente. Tenemos que llevar a delincuentes de alta peligrosidad a que paguen y estén en la cárcel”, sostuvo el funcionario en su mensaje a la ciudadanía.

De acuerdo con lo informado por la administración distrital, el grupo estaría relacionado con al menos cinco casos de hurto a usuarios del sistema financiero en Bogotá - crédito Colprensa

Perfil del grupo

Según las autoridades, la banda “La Gorda” se especializa en el hurto a usuarios del sistema financiero. El modus operandi consiste en identificar a personas que retiran dinero de entidades bancarias, seguirlas y abordarlas posteriormente para despojarlas de sus pertenencias bajo amenaza con armas de fuego.