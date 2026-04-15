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Angélica Blandón reveló que fue víctima de violencia doméstica: “Dijo que no lo iba a volver a hacer”

Durante una reciente entrevista, la actriz contó la radical medida que tomó para cortar de raíz una relación, con el apoyo de sus seres cercanos

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Angélica Blandón relató en una reciente entrevista que una de sus pasadas relaciones sentimentales estuvo marcada por la violencia física de la que fue víctima - crédito @angelique_blandon/Instagram
Angélica Blandón relató en una reciente entrevista que una de sus pasadas relaciones sentimentales estuvo marcada por la violencia física de la que fue víctima - crédito @angelique_blandon/Instagram

La actriz colombiana Angélica Blandón compartió detalles inéditos sobre las experiencias de violencia física que marcaron su vida, así como las secuelas emocionales y su reciente proceso de separación, en medio de la promoción de Lejos, Aquí, coprotagonizada por la actriz junto a Alejandro Aguilar.

En una entrevista concedida al pódcast La Habitación Invisible, la intérprete recordada por sus papeles en Paraíso Travel, Las muñecas de la mafia, Tres milagros o más recientemente Klass 95: El Poder de la Belleza relató tanto la dificultad de sobreponerse a relaciones abusivas como los desafíos que implican la maternidad y la crianza en solitario.

A través de su testimonio, la antioqueña subrayó la importancia de establecer límites y de rechazar cualquier comportamiento que atente contra su bienestar y el de sus hijas. “Siempre he sido como de salirme antes de tiempo. O sea, a la primera, al primer grito. He tenido novios, por ejemplo, muy celosos con mi carrera y en algún momento lo permití”, reconoció.

La intérprete relató su experiencia temprana, afirmando que en sus primeras relaciones tuvo que lidiar con los celos de sus novios, producto de su trabajo - crédito City TV

En esa línea, Blandón rememoró que durante una relación sentimental pasada fue víctima de agresiones físicas. “Tuve un novio que me golpeó, un día después de una rumba. Me golpeó una vez, dijo que no lo iba a volver a hacer, me golpeó una segunda vez”, relató.

El apoyo fundamental de su madre y de un amigo cercano le permitió cortar de raíz con la relación y con la violencia de la que era víctima. “Yo llamé a un amigo y le dije: ‘Oye, llévate a este man de rumba’. Mi mamá llegó y llamamos a un cerrajero 24 horas y cambié las guardas y lo saqué de mi casa. Y luego vino él con su mamá. Su mamá vino a pedirme que por favor lo perdonara. Hazme el favor...”, afirmó.

La actriz profundizó en el impacto de la “herida del abandono”, originada en una infancia marcada por la ausencia de figuras parentales. Blandón explicó en el pódcast que este contexto la llevó a generar una especie de coraza y a desarrollar independencia desde la adolescencia, aunque esto también supuso carencias emocionales que incidirían más tarde en la elección de sus vínculos afectivos.

Eso llevó a que la actriz hiciera una advertencia a las mujeres relacionadas con las “microviolencias” y manipulaciones que, con el tiempo, aprendió a identificar y rechazar con mayor rapidez. A su juicio, actuar pronto ante señales de abuso es clave para evitar la escalada hacia situaciones más graves.

Blandón habló de su separación con Lucas Cristo y del rol de sus hijas

La actriz describió como un "anticlimax" el final de su relación con Lucas Cristo, ocurrida unos meses después de dar a luz a su segunda hija - crédito @angelique_blandon/Instagram
La actriz describió como un "anticlimax" el final de su relación con Lucas Cristo, ocurrida unos meses después de dar a luz a su segunda hija - crédito @angelique_blandon/Instagram

Otro tema sonado de la charla incluyó el final de su relación con Lucas Cristo en 2022, tras diez años de relación y con una hija de solo tres meses, Candela.

Ese momento que supuso una transformación radical en el enfoque de vida de la actriz, reconociendo el quiebre emocional que atravesó en pleno proceso de lactancia. Blandón no dudó en calificar esta etapa como un “anticlímax”, donde el sentimiento de pérdida de la unidad familiar resultó especialmente doloroso. Pese a ello, no dudó en afirmar que tanto Candela como su hija mayor, Brisa, se convirtieron en el eje para reconstruir su propia identidad y canalizar la crisis por vías creativas.

Actualmente, Blandón sostiene una vida centrada en la independencia personal y la maternidad. “Ahora soy feliz viviendo en mi casa sola”, manifestó en la conversación, subrayando que prioriza relaciones en las que cada individuo preserve su propio espacio. Cualquier nuevo vínculo, advirtió, debe ser capaz de integrarse a su entorno sin incomodar ni atentar contra la estabilidad de sus hijas. “Priorizarse a sí misma” es, según la actriz, una condición inalterable en esta nueva etapa.

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