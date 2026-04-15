“O te has consumido quién sabe qué vainas”: Petro genera polémica por hablar de conexión con el universo

El presidente Gustavo Petro desató controversia tras invitar a escuchar una frecuencia para “conectarse con el universo” durante un consejo de ministros en Ipiales - crédito Presidencia de Colombia

Una intervención del presidente Gustavo Petro en Ipiales generó controversia por sus afirmaciones sobre la conexión con el universo. El mandatario hizo comentarios durante un consejo de ministros que rápidamente provocaron reacciones en distintos sectores, según información obtenida por Revista Semana.

El jefe de Estado invitó a escuchar una frecuencia específica como una forma de conexión espiritual, lo que despertó críticas y debate público. Sus declaraciones incluyeron reflexiones sobre el cuerpo, la mente y la percepción humana, según información obtenida.

La intervención también incluyó comentarios sobre cultura, sexualidad y música, ampliando la polémica más allá del tema inicial. El episodio se convirtió en uno de los más comentados en la agenda política reciente.

El jefe de Estado invitó a escuchar una frecuencia específica como una forma de conexión espiritual, lo que despertó críticas y debate público - crédito Joel González/Presidencia

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La declaración que desató la polémica

Durante el consejo de ministros realizado el 13 de abril en Ipiales, el presidente Gustavo Petro invitó a los asistentes a escuchar la frecuencia 852 Hz, señalando que esta permitiría una conexión con el universo.

En su intervención, el mandatario expresó: “Los invito a ver la frecuencia 852 Hz y me entenderán. Es fácil ponerla, porque te juntas al universo, entonces dices que eres marciano y estás en el extraterrestre (risas), o te has consumido quién sabe qué vainas”, citado por Revista Semana.

El jefe de Estado también hizo referencia a los ancestros y a la diversidad cultural, indicando que comprender esos elementos puede aportar enseñanzas sobre la realidad humana.

Además, mencionó la existencia de una glándula en el cuerpo que, según su planteamiento, podría estimularse para percibir aspectos que normalmente no son visibles, aunque evitó profundizar en ese punto.

El jefe de Estado también hizo referencia a los ancestros y a la diversidad cultural, indicando que comprender esos elementos puede aportar enseñanzas sobre la realidad humana - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Estas afirmaciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales y en sectores políticos, donde se cuestionó el contenido y el tono del mensaje emitido por el mandatario.

Otros comentarios que ampliaron el debate

La intervención del presidente no se limitó a ese tema. Durante el mismo espacio, también se refirió a aspectos relacionados con la sexualidad y la cultura popular.

En ese contexto, el mandatario cuestionó una frase de la canción Bzrp Music Sessions #53 de la cantante Shakira, en la que se afirma que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

En ese contexto, el mandatario cuestionó una frase de la canción Bzrp Music Sessions #53 de la cantante Shakira, en la que se afirma que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Sobre esto, Petro señaló: “El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, ¡por Dios! Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro”, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, defendió el uso de términos científicos al referirse al cuerpo humano y explicó que la sexualidad está relacionada con el cerebro y el sistema nervioso.

Estas declaraciones ampliaron la controversia y generaron nuevas críticas, al considerar algunos sectores que el contenido no correspondía al escenario institucional en el que se desarrolló la intervención.

El episodio se suma a otras intervenciones del presidente que han generado debate en la opinión pública, consolidándose como un nuevo foco de discusión política en el país.