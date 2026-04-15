Colombia

Shaira aclaró rumores de su pasado romántico con Christian Nodal: “Fueron unos comentarios inocentes”

La joven cantante explicó que sus palabras en entrevistas anteriores fueron sacadas de contexto y que nunca hubo un vínculo romántico real con el cantante mexicano por lo que acabó con años de rumores sobre lo que realmente pasó entre ellos

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La joven sorprendió hace algunos años al asegurar que Nodal y ella dijeron que se casarían al pasar el tiempo - crédito @nodal y @shaira_oficial / Instagram
La joven sorprendió hace algunos años al asegurar que Nodal y ella dijeron que se casarían al pasar el tiempo - crédito @nodal y @shaira_oficial / Instagram

La cantante Shaira es una de las participantes de realities más recordadas en Colombia por el talento que demostró desde que era una niña hasta convertirse en una mujer, por lo que su vida profesional y personal sigue llamando la atención de aquellos que han seguido su carrera a lo largo de los años. Precisamente, en medio de una entrevista se refirió de nuevo a uno de los temas más controversiales en redes sociales: su vínculo con Christian Nodal.

La joven visitó la cabina de la emisora Los40 Colombia y en medio de una conversación con los locutores del programa Impresentables aclaró las especulaciones sobre su cercanía con el cantante de regional mexicano y actual esposo de Ángela Aguilar, recordado por su relación con la artista argentina Cazzu.

Shaira - Christian Nodal - Ángela Aguilar
La vida de los artistas tomó caminos separados y no cumplieron su promesa -crédito @shaira_oficial @nodal y @angela_aguilar_ / Instagram

Frente a las preguntas sobre su opinión acerca del artista mexicano, la intérprete intentó evadir el tema, aunque finalmente decidió ser clara con los presentadores y los seguidores del programa: “No, yo no voy a hablar de su vida privada. Yo no soy quién para juzgar las decisiones que tome cada quien con su vida. Y aparte, pues sí tendrá sus escándalos encima, como todos, es un ser humano. Lo que pasa es que uno como artista está más expuesto, pero me parece bien, me parece un buen muchacho que canta muy bonito. Hasta ahí, ya no tengo nada más que opinar”.

Tras estas palabras y entre risas, la joven decidió asegurar que los comentarios que hizo sobre el artista hace años causaron demasiado interés en la audiencia: “Es que yo no sé por qué la gente quedó rayada con ese cuento, ahí no pasó nada”.

Al recordar la polémica surgida por declaraciones que hizo cuando era adolescente, la artista explicó el contexto: “Salieron unos comentarios que yo hice muy niña. Tenía yo, ¿qué? 15 años, 14 años, como 15 más o menos. Fueron unos comentarios de manera muy inocente, como que: ‘Ah, jaja, es que él y yo dijimos que nos íbamos a casar’. Eso sí fue real. Pero de ahí a que hayamos tenido una relación seria, jamás. O sea, no pasó absolutamente nada”.

- crédito @shaira_oficial/Instagram
La joven reiteró que sus declaraciones fueron hechas cuando solo era una niña - crédito @shaira_oficial/Instagram

La explicación brindada por la artista santandereana indicó que las afirmaciones que dieron origen a rumores las hizo en un punto de su vida en el que era demasiado joven y no comprendía la magnitud de lo que estaba diciendo. Aunque aclaró que en ningún momento dijo una mentira, reiteró que la situación se agrandó más de lo que ella pensó.

Y es que Shaira aprovechó los micrófonos para referirse al trato mediático recibido, mostrando su desconcierto ante la dimensión alcanzada por el tema: “Yo no entiendo por qué le dieron como tanto revuelo a eso si no pasó nada”.

Más allá de las polémicas la joven demostró su respeto por el artista - crédito @shaira_oficial / Instagram
Más allá de las polémicas la joven demostró su respeto por el artista - crédito @shaira_oficial / Instagram

Finalmente, la cantante colombiana reiteró que no pretendía involucrarse en la vida personal del artista de forma pública, teniendo en cuenta que el hecho involucra a una menor de edad, que es la hija del mexicano con Cazzu: “O sea, opinar yo sobre una situación donde ya hay niños involucrados sería horrible de mi parte y tomar posición también”.

La cantante reiteró su postura de respeto ante las decisiones ajenas, limitando su valoración profesional sobre la carrera musical del artista, reconociendo que, pese al escándalo que continúa atravesando y todas las críticas generadas por su vida personal, lo considera uno de los mayores exponentes del género por lo que ha logrado al involucrarse desde tan temprana edad en la música, al igual que ella lo hizo: “Yo respeto. Más bien es cada quien qué hace con su música, con su carrera, si está haciendo buena música, lo admiro, lo respeto y hasta ahí”.

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