Por no recibir medicamentos de Nueva EPS, médico que padece dos enfermedades huérfanas pidió que le autoricen la eutanasia

A pesar de que las órdenes para reclamar los medicamentos se expiden a tiempo, no hay disponibilidad en los dispensarios - créditos @karencortesmd/X | Catalina Olaya/Colprensa

Un caso que se conoció a través de un video que se hizo viral en redes sociales el jueves 26 de febrero de 2026, sacó a la luz el drama que vive un médico que padece dos enfermedades crónicas.

Debido a su condición, y sumado a la denuncia que han hecho en las demoras con las entregas de medicamentos para continuar con sus tratamientos, el hombre identificado como Diego Alejandro Parra, solicitó que se le aplique la eutanasia para ponerle fin al dolor crónico que padece.

Con dificultades para hablar, el ciudadano se presentó y explicó su situación: “Mi nombre es el doctor Diego Alejandro Parra, soy médico general. Les cuento que tengo dos enfermedades huérfanas: esclerosis múltiple y síndrome de persona rígida”.

La denuncia se conoció a través de redes sociales el 26 de febrero de 2026 - crédito @karencortesmd/X

Sobre el por qué de su condición, Parra detalló: “Aparte de todas las secuelas que me quedaron post-covid, esta es una de las secuelas. Las otras son fibromialgia, discopatía periférica, dolor crónico intratable, leucopenia, carcinoma escamocelular grado tres”.

Más adelante, el médico explicó el motivo que lo llevó a tomar esta decisión radical.

“EPS Sura no cumple con la entrega de los medicamentos en su totalidad. EPS Sura me autoriza los medicamentos, pero no me da las fórmulas. Yo ya no soporto el dolor, no me tratan el dolor correctamente”, detalló en su declaración el ciudadano.

Por todo lo anterior, Parra puntualizó: “En ese orden de ideas, yo pedí la eutanasia, porque ya no soporto más el dolor. No he podido dormir, tres días llevo sin dormir, porque no me dan los medicamentos para aunque sea yo poder descansar”.

Diego Alejandro Parra tomó esta decisión debido a las demoras por entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS - crédito @karencortesmd/X