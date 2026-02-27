Perro antinarcóticos frustró el envío de una “narco revista” a Europa, tras operativo en empresa de encomiendas de Armenia

Las autoridades ubicaron 470 gramos de un estupefaciente oculto en una revista modificada para su envío a España, como parte de estrategias institucionales para frenar la exportación de sustancias ilícitas desde el Eje Cafetero - crédito @PoliciaQuindio / X

La Policía Nacional decomisó 470 gramos de cocaína en una empresa de encomiendas ubicada en el centro de Armenia.

El operativo se realizó tras la alerta emitida por Max, un perro antinarcóticos adscrito a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, que identificó la presencia del estupefaciente durante un control de rutina en la bodega, situada en la carrera 15 con calle 22.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información oficial, el canino emitió una señal pasiva al sentarse frente a un paquete tipo revista que tenía como destino la ciudad de Madrid, en España.

El perro antinarcóticos Max detectó la droga oculta durante un control rutinario en la bodega de la carrera 15 con calle 22 - crédito @PoliciaQuindio / X

Según precisó el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Quindío, la inspección permitió establecer que el impreso había sido modificado para ocultar la droga. Las hojas de la revista contenían una placa adherida con la sustancia ilícita, la cual, al ser sometida a una prueba preliminar, dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

Detalles del procedimiento

El hallazgo se realizó como parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, orientada a prevenir el tráfico de sustancias ilícitas hacia el exterior desde el Eje Cafetero. Tras la extracción del material, la sustancia incautada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso judicial y posterior destrucción.

El valor comercial de la cocaína decomisada supera los $18 millones, según estimaciones de la Policía. El procedimiento evidencia el uso de métodos innovadores para el camuflaje de drogas en envíos internacionales, como la modificación de impresos y el empleo de láminas impregnadas con estupefacientes.

La cocaína, destinada a Madrid, España, estaba adherida en una placa entre las hojas del impreso intervenido por las autoridades - crédito @PoliciaQuindio / X

Reacciones y contexto institucional

El coronel Bustamante destacó la importancia de los controles permanentes en las empresas de mensajería del Quindío, subrayando que estos resultados forman parte de las acciones de prevención y control desarrolladas por la Policía Nacional. “El canino alertó frente al paquete sospechoso, lo que permitió frustrar el envío de la droga a Europa”, afirmó el comandante durante la presentación del caso.

Las organizaciones criminales, según las autoridades, emplean mecanismos cada vez más sofisticados para el camuflaje de drogas, utilizando alimentos, encomiendas y paquetería regular para intentar evadir las inspecciones policiales. No obstante, la tecnología y el adiestramiento de caninos especializados permiten contrarrestar estas estrategias.

Según reiteró la Policía Nacional, el material incautado fue entregado a la Fiscalía General de la Nación para el trámite legal correspondiente. La institución remarcó que estos procedimientos buscan impedir la salida de sustancias ilícitas del país y fortalecer la seguridad en el departamento.

Capturaron a joven que intentó ingresar cocaína en “narcopanes” a una subestación de Policía en el Cesar

El operativo permitió la captura de un joven de 22 años al intentar ingresar estupefacientes ocultos en alimentos destinados a un detenido en La Loma - crédito Policía del Cesar / X

En otra línea, la Policía del Cesar frustró un intento de ingreso de estupefacientes en el municipio de El Paso, luego de hallar 24 dosis de cocaína camufladas dentro de panes, una modalidad conocida como “narcopan”.

El caso ocurrió en la subestación policial del corregimiento de La Loma, donde un joven de 22 años fue capturado tras ser sorprendido con los alimentos adulterados. El procedimiento inició cuando el detenido llegó con una bolsa de productos básicos, argumentando que eran para una persona bajo custodia en la sede policial.

Al revisar los alimentos, el personal notó que varios panes presentaban un aspecto inusual y signos de manipulación. Ante la sospecha, los uniformados procedieron a abrirlos en presencia del ciudadano, hallando en su interior envoltorios con una sustancia blanca. Una verificación preliminar confirmó que se trataba de cocaína distribuida en 24 dosis.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, explicó que la apariencia de los panes permitió identificar el intento de ingreso irregular.

“Los alimentos presentaban señales que indicaban manipulación, lo que generó sospecha y motivó la revisión minuciosa”, detalló el oficial. Según el reporte, el joven no logró justificar la presencia de la sustancia ilícita en los alimentos ante los policías, que procedieron a capturarlo en flagrancia.