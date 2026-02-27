Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Nicolás Arrieta habló de su abstinencia y reveló cómo se siente lejos del consumo: “Tienes que vivir un día a la vez” - crédito cortesía RCN

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a generar conversación luego de hablar abiertamente sobre su proceso de abstinencia durante una entrevista con el programa Impresentables de la emisora Los 40 Colombia.

En diálogo con el presentador Roberto Cardona, el influenciador confesó desde cuándo no consume ningún tipo de sustancia, cómo ha vivido este periodo y qué aprendizajes ha obtenido en medio de un proceso que, según sus propias palabras, ha sido más revelador de lo que esperaba.

Al ser consultado sobre el tiempo que lleva sin consumir, Arrieta fue honesto al admitir que no lleva una cuenta exacta de los días porque es un proceso diario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Hace cuánto no consume usted, Nicolás?, fue la pregunta que le lanzó directamente el presentador al recién eliminado de La casa de los famosos Colombia 3.

Nicolás Arrieta se sincera sobre su proceso de abstinencia y sorprende con un mensaje esperanzador - crédito cortesía Canal RCN

“Uy, llevo, como desde que entré a la casa... O sea, antes de entrar a la casa... No consumo desde el 10 de enero, más o menos. Es que yo no llevo la cuenta de eso, porque cuando tú te encierras a contar y dices: ‘Uy, llevo tantos días, llevo esto, otro día’. No, tienes que vivir un día a la vez”, explicó Arrieta.

Incluso recordó que, antes de iniciar este periodo, se encontraba en un estado diferente por lo que lo sorprende llegar hasta donde está.

“Antes de entrar a la casa de los famosos, cuando me subí y me llevaron para el hotel, yo estaba tres quinces, ahí estaba vuelto nada”, reveló sin filtros el exparticipante.

Durante la entrevista, el creador de contenido insistió en que su enfoque actual no está puesto en acumular cifras, sino en valorar cada jornada como un logro individual.

La revelación de Nicolás Arrieta sobre su nueva vida lejos del consumo: “Es un logro salir y no he consumido” - crédito cortesía RCN

“Yo estoy limpio, llevo veinticuatro horas hoy. O sea, ya cuento un día, pero para mí es un logro salir y no he consumido”, afirmó, dejando ver que su proceso se basa en la constancia diaria y no en metas a largo plazo que puedan generar ansiedad o presión adicional.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando habló sobre la abstinencia física porque, según contó, se sorprendió al notar que no ha experimentado síntomas fuertes ni dentro del programa, ni fuera de él.

“La verdad, eso me sorprendió y lo hablé en su momento con la psicóloga, porque me sorprende que no tenga abstinencia”, aseguró, mientras explicaba que la clave ha estado en el entorno y los estímulos constantes que ha tenido durante este tiempo, los cuales lo mantienen distraído y enfocado en otras dinámicas.

“Claro, son los estímulos que hacen que no te dé abstinencia, porque es que estás haciendo tanta vaina, ya jodiendo con unos, haciendo una prueba, te distraes completamente del mundo“, confesó Nicolás Arrieta.

Nicolás Arrieta y el experimento de las ratas: la curiosa analogía con su recuperación que está dando de qué hablar - crédito Cortesía Canal RCN

Para explicar mejor su punto, Nicolás Arrieta recurrió a un experimento ampliamente conocido en el estudio de las adicciones, el llamado Rat Park, que se realizó en Estados Unidos tras la prohibición de drogas durante el gobierno del presidente Richard Nixon.

“Esto es muy interesante, me voy a extender un poquito. Hay un experimento... cuando se prohíben las drogas con Nixon en Estados Unidos, hicieron un experimento y fue que se pone una rata de laboratorio sola y hay dos cositas de agua, hay dos bebederos, entonces uno tiene cocaína y el otro tiene agua normal. La rata, obviamente encerrada solo toma agua con cocaína, porque necesita un estímulo, porque está encerrada. Se hizo un experimento, el Rat Park, que era poner muchas ratas a convivir, podían aparearse, tenían juegos, podían estar en sociedad... Y las ratas rara vez consumían el agua con cocaína, porque pues estaban socializando y todo eso”, explicó Arrieta.

A partir de ese ejemplo, hizo una analogía con su propia experiencia: “Yo creo que para mí fue eso, un estímulo todo el tiempo, socializar, hablar con veinte personas”.

Finalmente, el influenciador aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo tanto a quienes atraviesan situaciones similares como a su entorno cercano.

Cómo Nicolás Arrieta afronta la abstinencia día a día - crédito Canal RCN Prensa

“Es un llamado para las personas que están pasando por esto, que no se cierren, encerrarse es lo peor que puedes hacer”, afirmó.

También se dirigió a familiares y amigos de personas con problemas de adicción, pidiéndoles no juzgar y optar por acompañar: “No se cierren, no juzguen, solo escuchen y propongan distraerse: ir al parque, a un stand-up comedy, hacer otros planes, y buscar ayuda profesional cien por ciento”, concluyó.