TransMilenio organizará jornada de empleos con más de 500 vacantes con y sin experiencia el 27 de febrero: así puede participar

La iniciativa forma parte de la estrategia de responsabilidad social de TransMilenio y promueve el acceso al empleo formal en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) - crédito Alcaldía de Bogotá

La primera feria de empleabilidad y servicios de 2026 organizada por TransMilenio se realizará el viernes 27 de febrero en el Portal Suba, abriendo desde las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p. m., reuniendo a dieciséis empresas del sector privado con una oferta superior a 500 vacantes en diferentes áreas y niveles de formación.

La jornada forma parte de las acciones de responsabilidad social del sistema, dirigidas a promover el acceso al trabajo formal y la vinculación a operadores del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) y firmas aliadas.

La feria está dirigida a personas que buscan empleo en Bogotá y pueden asistir con su hoja de vida actualizada para postularse directamente ante los representantes de las compañías presentes. Entre los cargos ofertados destacan oficios especializados, técnicos, auxiliares, conducción, operarios de producción, logística, mantenimiento, ventas, servicios de salud, seguridad y administración.

Las empresas participantes incluyen Recursivos Serviayuda S.A.S., Quality Masivo, Este Es Mi Bus, E – Somos Fontibón, E – Masivo 10 / E – Masivo 16, Summar Temporales S.A.S., Seguridad Superior, Casalimpia, Masivo Capital, Fundación Clínica Shaio, PPC S.A.S., Listos S.A.S., Nexa BPO, Vigías de Colombia, Conserjes Inmobiliarios y Somos Bogotá Usme.

Las vacantes están abiertas para candidatos con todos los niveles educativos, desde básica hasta posgrado, ofreciendo igualdad de oportunidades laborales - crédito Transmilenio

Entre las vacantes más destacadas se encuentran conductor(a) con licencia C1, C2 y C3; operarios de producción y aseo; auxiliares de almacén, enfermería, farmacia, bodega y logística; asesores comerciales y de servicios financieros; técnicos eléctricos y mecánicos; camareras; almacenistas; soldadores; analistas de facturación, compras e importaciones; cortadores de carnes; carrocero; latopintor; operador de lavado vehicular; auxiliar contable; docente en diversas áreas; personal de seguridad y operadores logísticos.

El proceso de selección de personal contempla oportunidades para quienes cuentan con educación básica, media, títulos técnicos, tecnológicos, universitarios o posgrados.

Adicionalmente, muchas de las vacantes no requieren experiencia previa, mientras que otras exigen hasta siete años de trayectoria, permitiendo la postulación de quienes buscan su primer empleo y de perfiles con experiencia consolidada. Los rangos salariales oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, sujetos al cargo y las condiciones contractuales de cada empresa.

El evento contará con servicios complementarios y asesorías en temas de interés para los asistentes. El Fondo Nacional del Ahorro brindará información sobre acceso a vivienda nueva y usada; Capital Salud EPS orientará sobre afiliaciones al régimen subsidiado y traslados de EPS; la Agencia de Empleo del Sena ofrecerá orientación laboral y registro de hojas de vida. Además, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a un servicio de barbería en el Portal Suba, como parte de la jornada de bienestar comunitario.

La feria se integra a la estrategia de empleo formal liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, que hasta el 28 de febrero mantiene abiertas 1.366 vacantes en la ciudad, con opciones para cargos como optómetra, auxiliar de odontología, médico especialista, costurero, cajero, auxiliar de tienda, líder de punto de venta, docente en distintas áreas, psicopedagogo, analista contable y financiero, coordinador jurídico, tecnólogo en radiología, maestro de construcción, especialista en tránsito y transporte, entre otros.

La feria de empleo TransMilenio se suma a la estrategia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que mantiene más de 1.300 vacantes abiertas en toda la ciudad para diversos perfiles laborales - crédito Alcaldía de Bogotá

Las convocatorias y ferias de empleo, así como el programa ‘Talento Capital’ pueden consultarse en la sección “Trabajo sí hay en Bogotá” del Portal Bogotá y en los canales oficiales de la entidad. Los aspirantes deben presentar la documentación requerida y estar atentos a los horarios y requisitos específicos de cada empleador.

La oferta de vacantes está enfocada en ampliar las posibilidades de inserción laboral para distintos perfiles, desde ayudantes de obra hasta ejecutivos comerciales, pasando por docentes, coordinadores de operaciones, supervisores, analistas de nómina y especialistas ambientales. Los procesos de selección garantizan transparencia e igualdad de oportunidades, priorizando la formalidad y la estabilidad laboral en el mercado de trabajo bogotano.