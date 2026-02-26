Trabajar en domingo puede duplicar sus beneficios: así funciona la regla que pocos conocen en Colombia

El trabajo dominical en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, que establece derechos específicos para empleados según la frecuencia con la que laboran ese día - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No todos los trabajadores que cumplen turno un domingo saben que ese día puede representar más que un esfuerzo adicional. Detrás de la jornada dominical hay reglas claras que, en algunos casos, implican no solo un pago extra, también tiempo de descanso remunerado.

En sectores como comercio, vigilancia, salud, transporte, gastronomía e industria, laborar los domingos es parte de la dinámica habitual. Aunque tradicionalmente se asocia ese día al descanso y al tiempo en familia, miles de empleados deben cumplir con su jornada. Lo que muchos desconocen es que la frecuencia con la que trabajan ese día cambia por completo los derechos que pueden exigir.

Los derechos laborales para quienes trabajan domingos varían dependiendo de si su labor dominical es ocasional o habitual, según los artículos 180 y 181 de la normativa vigente - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

La clave está en diferenciar si el trabajo dominical es ocasional o habitual. Esa distinción, que puede parecer menor, determina si el empleado debe elegir entre beneficios o si, por el contrario, tiene derecho a recibirlos todos. El Código Sustantivo del Trabajo regula este tema en los artículos 180 y 181. El primero establece que: “El trabajador que labore excepcionalmente el día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, o a una retribución en dinero, a su elección”.

En términos prácticos, esto aplica cuando el empleado trabaja uno o dos domingos al mes. En ese escenario, puede escoger entre recibir el pago con el recargo correspondiente o tomar un día compensatorio remunerado. La decisión es suya.

La situación cambia cuando el trabajo dominical se vuelve frecuente. El artículo 181 señala: “El trabajador que labore habitualmente en día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en dinero prevista en el artículo 180 del Código Sustantivo del Trabajo”. Aquí aparece la diferencia fundamental. Si el empleado trabaja tres o cuatro domingos en el mes, ya no tiene que elegir. En ese caso, la ley le reconoce dos derechos simultáneos, el pago con recargo y el descanso compensatorio remunerado.

El trabajador que cumple su turno uno o dos domingos al mes puede elegir entre recibir un recargo salarial o un descanso compensatorio remunerado, según la ley - crédito Procuraduría General de la Nación

A esto se suma un elemento reciente: el aumento del recargo dominical. Con la reforma laboral aprobada en Colombia, el trabajo en domingo o festivo debe pagarse con un recargo del 80% sobre el valor de la hora ordinaria. La cifra no es menor. Si una persona gana $10.000 por hora, cada hora trabajada en domingo debe pagarse a $18.000. En una jornada de ocho horas, la diferencia puede representar un ingreso adicional significativo al cierre del mes.

Para quienes trabajan de manera habitual los domingos, el impacto es doble. No solo reciben ese 80% adicional por cada hora laborada, sino que además deben contar con un día de descanso compensatorio remunerado por cada domingo trabajado bajo esa modalidad.

En la práctica, muchas empresas organizan turnos rotativos para distribuir el trabajo dominical. Sin embargo, cuando la programación asigna tres o cuatro domingos en el mes a un mismo empleado, se configura la habitualidad. En ese punto, el trabajador adquiere automáticamente ambos beneficios.

Un ejemplo ayuda a entenderlo mejor. Pensemos en una trabajadora del sector de comidas (meseros, cocineros o similares) que cumple turno los cuatro domingos del mes. Por cada uno debe recibir el recargo del 80% sobre las horas trabajadas. Además, la empresa está obligada a otorgarle un día de descanso compensatorio remunerado por cada domingo laborado de manera habitual.

La reciente reforma laboral en Colombia elevó el recargo dominical al 80%, potenciando el impacto económico para quienes trabajan domingos o festivos - crédito Colprensa

En contraste, si otro empleado del mismo establecimiento trabaja únicamente dos domingos en ese mes, se considera que su labor es excepcional. En consecuencia, puede optar entre el pago con recargo o el día de descanso compensatorio, pero no ambos.

La diferencia puede traducirse en dinero o en tiempo de recuperación. Por eso, conocer estas reglas resulta clave. No reclamar el descanso compensatorio cuando corresponde, o aceptar pagos por debajo del recargo legal, implica pérdidas que se acumulan con el tiempo. El Ministerio de Trabajo reitera en distintos espacios que el cumplimiento de los recargos y de las jornadas laborales es obligatorio. Las empresas que no respeten estas disposiciones pueden enfrentar investigaciones administrativas y sanciones.