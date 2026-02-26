Procuraduría aclara que ingreso de Drogas La Rebaja al sistema de salud sigue en fase preliminar

- crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación aclaró el estado actual del proceso relacionado con la posible incorporación de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según el organismo de control, la iniciativa aún se encuentra en una etapa preliminar y no implica que la cadena de farmacias empiece a operar de forma inmediata en la distribución de medicamentos para pacientes del sistema. La información fue divulgada por Revista Semana en medio del debate nacional sobre el desabastecimiento de medicamentos.

El pronunciamiento se produjo luego de una mesa técnica convocada por la Procuraduría para analizar la propuesta, encuentro en el que participaron representantes del sector farmacéutico y diferentes actores involucrados en la cadena de suministro de medicamentos.

La reunión tuvo como objetivo revisar inquietudes sobre el alcance del proyecto y evaluar las condiciones necesarias para que un nuevo actor pueda integrarse al sistema.

“La llegada de Drogas La Rebaja apenas está en una fase exploratoria. Actualmente solo están adelantando los trámites básicos para habilitarse con los operadores logísticos”, indicó la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, citado por Revista Semana.

El anuncio se conoce en medio de una crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el país, situación que ha generado preocupación entre pacientes, familiares y profesionales de la salud. Según el reporte, los problemas de entrega han provocado retrasos en tratamientos y han puesto en evidencia fallas en la cadena de suministro, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas para mejorar la disponibilidad de fármacos.

Dentro de ese contexto, el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de incorporar nuevos gestores farmacéuticos que contribuyan a fortalecer la distribución de medicamentos. Entre las opciones analizadas aparece Drogas La Rebaja, red que actualmente atraviesa procesos de reorganización tras la intervención de Copservir y que busca redefinir su papel dentro del sector.

“La idea principal era poner sobre la mesa todas las dudas que genera la incorporación de esta cadena de farmacias como un nuevo jugador en el sistema de salud colombiano”, explicó la Procuraduría, citado por ese medio de comunicación, al referirse al objetivo de la mesa técnica.

El ente de control insistió en que el proceso apenas inicia y que la eventual entrada de la cadena farmacéutica dependerá del cumplimiento estricto de requisitos técnicos, operativos y legales. Esto significa que la empresa deberá demostrar capacidad logística, cobertura y experiencia suficiente para asumir la distribución de medicamentos dentro del sistema.

Las autoridades señalaron que el proceso será gradual y estará bajo vigilancia permanente, con el fin de garantizar que cualquier nuevo operador cumpla las mismas exigencias que actualmente se aplican a las entidades que ya participan en la entrega de medicamentos a pacientes.

“El nuevo actor farmacéutico tendrá que cumplir paso a paso con las mismas exigencias técnicas, operativas y legales que se le piden a cualquier otra entidad del sistema”, indicó la Procuraduría, citado por Revista Semana, al precisar que no existen atajos dentro del proceso de habilitación.

La entidad también explicó que, por ahora, los trámites se concentran en definir cómo funcionaría la operación logística y cómo se organizarían los puntos de entrega en caso de que el proyecto avance. Por esta razón, la posible participación de Drogas La Rebaja no representa una solución inmediata a la crisis actual de medicamentos, sino una alternativa que deberá evaluarse con base en resultados y capacidad real.

En el debate público han surgido preguntas sobre si la cadena cuenta con la experiencia y la infraestructura necesarias para asumir un reto de esta magnitud. La Procuraduría señaló que precisamente uno de los objetivos de la mesa técnica fue analizar estas inquietudes y garantizar que cualquier decisión se tome con criterios técnicos claros.

“Será un proceso gradual, vigilado con lupa por las autoridades competentes”, reiteró el organismo, citado por ese medio de comunicación, al insistir en que la prioridad es proteger a los pacientes y asegurar la calidad del servicio.

El contexto en el que surge esta discusión está marcado por múltiples denuncias sobre demoras en la entrega de medicamentos, especialmente en casos de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo. La situación ha generado presión sobre las autoridades para encontrar soluciones que mejoren la disponibilidad y reduzcan los tiempos de espera.

Por ahora, la Procuraduría enfatizó que la incorporación de Drogas La Rebaja aún no tiene una fecha definida y que el avance dependerá del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el sistema. Las autoridades recalcaron que el proceso no puede acelerarse sin garantizar que existan condiciones adecuadas para una operación segura y eficiente.