Colombia

Procuraduría aclara que ingreso de Drogas La Rebaja al sistema de salud sigue en fase preliminar

El ente de control explicó que la posible entrada de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico aún se encuentra en etapa exploratoria. La entidad deberá cumplir requisitos técnicos y legales antes de operar dentro del sistema de salud

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación aclaró el estado actual del proceso relacionado con la posible incorporación de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según el organismo de control, la iniciativa aún se encuentra en una etapa preliminar y no implica que la cadena de farmacias empiece a operar de forma inmediata en la distribución de medicamentos para pacientes del sistema. La información fue divulgada por Revista Semana en medio del debate nacional sobre el desabastecimiento de medicamentos.

El pronunciamiento se produjo luego de una mesa técnica convocada por la Procuraduría para analizar la propuesta, encuentro en el que participaron representantes del sector farmacéutico y diferentes actores involucrados en la cadena de suministro de medicamentos.

La reunión tuvo como objetivo revisar inquietudes sobre el alcance del proyecto y evaluar las condiciones necesarias para que un nuevo actor pueda integrarse al sistema.

- crédito Procuraduría General
- crédito Procuraduría General de la Nación

“La llegada de Drogas La Rebaja apenas está en una fase exploratoria. Actualmente solo están adelantando los trámites básicos para habilitarse con los operadores logísticos”, indicó la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, citado por Revista Semana.

El anuncio se conoce en medio de una crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el país, situación que ha generado preocupación entre pacientes, familiares y profesionales de la salud. Según el reporte, los problemas de entrega han provocado retrasos en tratamientos y han puesto en evidencia fallas en la cadena de suministro, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas para mejorar la disponibilidad de fármacos.

Dentro de ese contexto, el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de incorporar nuevos gestores farmacéuticos que contribuyan a fortalecer la distribución de medicamentos. Entre las opciones analizadas aparece Drogas La Rebaja, red que actualmente atraviesa procesos de reorganización tras la intervención de Copservir y que busca redefinir su papel dentro del sector.

“La idea principal era poner sobre la mesa todas las dudas que genera la incorporación de esta cadena de farmacias como un nuevo jugador en el sistema de salud colombiano”, explicó la Procuraduría, citado por ese medio de comunicación, al referirse al objetivo de la mesa técnica.

El ente de control insistió en que el proceso apenas inicia y que la eventual entrada de la cadena farmacéutica dependerá del cumplimiento estricto de requisitos técnicos, operativos y legales. Esto significa que la empresa deberá demostrar capacidad logística, cobertura y experiencia suficiente para asumir la distribución de medicamentos dentro del sistema.

- crédito Procuraduría General
- crédito Procuraduría General de la Nación

Las autoridades señalaron que el proceso será gradual y estará bajo vigilancia permanente, con el fin de garantizar que cualquier nuevo operador cumpla las mismas exigencias que actualmente se aplican a las entidades que ya participan en la entrega de medicamentos a pacientes.

“El nuevo actor farmacéutico tendrá que cumplir paso a paso con las mismas exigencias técnicas, operativas y legales que se le piden a cualquier otra entidad del sistema”, indicó la Procuraduría, citado por Revista Semana, al precisar que no existen atajos dentro del proceso de habilitación.

La entidad también explicó que, por ahora, los trámites se concentran en definir cómo funcionaría la operación logística y cómo se organizarían los puntos de entrega en caso de que el proyecto avance. Por esta razón, la posible participación de Drogas La Rebaja no representa una solución inmediata a la crisis actual de medicamentos, sino una alternativa que deberá evaluarse con base en resultados y capacidad real.

En el debate público han surgido preguntas sobre si la cadena cuenta con la experiencia y la infraestructura necesarias para asumir un reto de esta magnitud. La Procuraduría señaló que precisamente uno de los objetivos de la mesa técnica fue analizar estas inquietudes y garantizar que cualquier decisión se tome con criterios técnicos claros.

“Será un proceso gradual, vigilado con lupa por las autoridades competentes”, reiteró el organismo, citado por ese medio de comunicación, al insistir en que la prioridad es proteger a los pacientes y asegurar la calidad del servicio.

El contexto en el que surge esta discusión está marcado por múltiples denuncias sobre demoras en la entrega de medicamentos, especialmente en casos de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo. La situación ha generado presión sobre las autoridades para encontrar soluciones que mejoren la disponibilidad y reduzcan los tiempos de espera.

Por ahora, la Procuraduría enfatizó que la incorporación de Drogas La Rebaja aún no tiene una fecha definida y que el avance dependerá del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el sistema. Las autoridades recalcaron que el proceso no puede acelerarse sin garantizar que existan condiciones adecuadas para una operación segura y eficiente.

Temas Relacionados

Drogas La RebajaSistema de saludProcuraduría General de la NaciónAbastecimiento de medicamentosColombia -Noticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería del Valle 25 de febrero: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Valle

Resultados de la Lotería del

Ejército Nacional asciende a 604 nuevos suboficiales para reforzar seguridad y control territorial

La nueva promoción, conformada por 463 hombres y 141 mujeres, culminó dos años de formación enfocada en liderazgo operacional, conducción de tropas y respuesta ante estructuras armadas ilegales

Ejército Nacional asciende a 604

Resultados Sinuano Noche: último sorteo de hoy miércoles 25 de febrero

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Resultados Sinuano Noche: último sorteo

Resultados Súper Astro Luna: último sorteo del miércoles 25 de febrero

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultados Súper Astro Luna: último

Resultados Lotería de Meta miércoles 25 de febrero de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados Lotería de Meta miércoles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano presumió su

Aida Victoria Merlano presumió su abdomen plano y amagó con la posibilidad de tener un segundo hijo

Alejandra Rosales, novia de Jorge Rausch, respondió con estilo a quienes critican su relación con el jurado de ‘MaesterChef Celebrity’

Juanes olvidó la letra de una de sus canciones y habló de los migrantes latinos en Estados Unidos, antes de su presentación en Viña del Mar

Paulina Vega quitó el título de Miss Universo de sus redes sociales y dio sus motivos: “Fue más un tema de manejo de ego”

Gorillaz en Colombia: Estos son los rumores que alimentan la ilusión de los fanáticos

Deportes

En Argentina destacan a Álvaro

En Argentina destacan a Álvaro Montero: “Puede pelear la titularidad en el arco de Colombia en el Mundial”

Millonarios vs. Pereira: horario, canal y cómo ver en vivo el partido por la Liga BetPlay

La selección Colombia por fin ganó en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Venezuela por 2-0

Así quedó la selección Colombia en la tabla del Sudamericano Femenino Sub-20: dio tremendo salto

Santa Fe no aprovechó la ventaja y perdió ante Nacional con doblete de Alfredo Morelos en El Campín