Colombia

Universidad de Sucre enfrenta una investigación por presunto fraude académico: así funcionaba ‘el cartel de los puntos’

Se inició un proceso para determinar si hubo irregularidades en la remuneración de profesores, después de que estudiantes y periodistas expusieran posibles distorsiones en los criterios de productividad docente

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Profesores de Unisucre habrían manipulado el sistema de productividad académica para incrementar sus remuneraciones mensuales - crédito Universidad Sucre/Facebook
Profesores de Unisucre habrían manipulado el sistema de productividad académica para incrementar sus remuneraciones mensuales - crédito Universidad Sucre/Facebook

El escándalo por un presunto fraude académico en la Universidad de Sucre ha puesto en el centro de la polémica a la institución y su dirección.

El detonante fue la denuncia de estudiantes y la posterior investigación del periódico El Meridiano, de Córdoba, que sacó a la luz cómo un grupo de profesores habría conseguido ingresos mensuales que superan los 90 millones de pesos al manipular el sistema universitario de remuneración.

Las autoridades de control, entre ellas la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, ya asumieron el caso y buscan determinar si existió un daño patrimonial al Estado.

Según informaron ambas entidades, se intenta establecer si los llamados puntos salariales fueron obtenidos conforme a la ley o si hubo fraude, lo que abriría la puerta a sanciones tanto fiscales como penales.

El presunto fraude en Unisucre surge tras la detección de alteraciones en los puntos salariales derivados del Decreto 1279 de 2002 - crédito unisucreco/IG
El presunto fraude en Unisucre surge tras la detección de alteraciones en los puntos salariales derivados del Decreto 1279 de 2002 - crédito unisucreco/IG

El sistema de remuneración bajo la lupa se basa en el Decreto 1279 de 2002, que regula los salarios para docentes en universidades públicas colombianas. De acuerdo con esta normativa, los profesores pueden sumar puntos por productividad gracias a publicaciones, investigaciones y otros logros académicos, que se convierten en incrementos salariales.

¿Qué dijo la Gobernadora de Sucre?

La gobernadora del departamento Lucy Inés García, y presidenta del Consejo Superior de la institución, admitió que existen irregularidades que requieren investigación urgente. Las protestas estudiantiles y el paro académico continúan, con demandas de respuestas claras y reformas profundas en la gestión universitaria.

El origen del conflicto está en un sistema que, según reconoció García, permitió que algunos profesores percibieran ingresos mensuales superiores a los 50 millones de pesos, e incluso, en ciertos casos, cercanos a los 90 millones. “Es un desbordamiento de la nómina docente por el concepto de los puntos salariales”, señaló la mandataria durante una entrevista con Mañanas Blu.

En respuesta a la presión social y mediática, la gobernadora anunció la implementación de una auditoría externa para esclarecer el alcance de las anomalías. “Debemos asumir esta situación como un problema de gobierno universitario y no solo de trámites”, afirmó García al medio rdaial, dejando en claro que la responsabilidad recae en la falta de controles institucionales oportunos.

Gobernadora de Sucre admite irregularidades en salario de docentes - crédito Lucy García Montes/Facebook
Gobernadora de Sucre admite irregularidades en salario de docentes - crédito Lucy García Montes/Facebook

La Universidad “no desarrolló a tiempo una regulación institucional suficientemente fuerte”, admitió la mandataria. Esta omisión habría permitido que el sistema de puntos salariales se desbordara sin mecanismos efectivos de supervisión, incrementando el riesgo de abusos y distorsiones en la nómina.

Sobre las acusaciones más delicadas, como posibles irregularidades en la autoría de artículos científicos o el uso indebido de trabajos de estudiantes para obtener puntos adicionales, García se mostró prudente, pero reconoció la gravedad del asunto: “Es de eso que estamos hablando”. Añadió que serán los organismos de control los que determinen la existencia de responsabilidades penales o disciplinarias.

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