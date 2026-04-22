Colombia

En Argentina fue capturado un hombre prófugo de la justicia colombiana que tenía circular roja de Interpol

El caso está actualmente en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, que deberá tramitar la cooperación internacional correspondiente y analizar un posible proceso de extradición

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Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
Plano detalle de la mano de una persona esposada, con la muñeca apoyada en una mesa de interrogatorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades argentinas informaron la detención de Braian Ferney Cruz Castillo, quien permanecía en el país pese a una orden de expulsión vigente y había sido localizado mediante el rastreo de su dirección IP, de acuerdo con datos oficiales. El arresto se produjo tras un operativo conjunto entre Interpol y la Unidad Fiscal de Corrientes y Cruz Castillo quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12.

Según el reporte oficial, el tribunal tendrá la responsabilidad de gestionar el proceso de cooperación internacional y resolver si corresponde dar curso a la extradición a Colombia.

La investigación se activó luego de que la Gendarmería Nacional Argentina recibiera información enviada por autoridades de Colombia sobre la posible presencia de Cruz Castillo en el país. Estos datos permitieron la intervención de la Unidad Fiscal de Corrientes, cuyo Área de Casos Complejos lideró las diligencias.

El imputado tenía antecedentes por robo y había aceptado un juicio abreviado en esa causa. Contra él pesaba una notificación roja de Interpol y un pedido de captura internacional.

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