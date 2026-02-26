Colombia

Asocapitales pidió al Gobierno Petro medidas excepcionales en favor de ciudades golpeadas por frente frío

La asociación solicitó que el Gobierno favorezca herramientas para que estas ciudades respondan a la emergencia económica por crisis climática

Así son las inundaciones causadas por las fuertes lluvias derivadas de un frente frío en el hemisferio norte, en Montería - crédito Luis Felipe Osorio/Reuters

El nuevo frente frío está causando una situación climática más compleja, especialmente en los departamentos del Caribe colombiano, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Con este contexto y con respecto a la expedición del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país, decretada por el Gobierno Petro, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) solicitó la adopción de medidas fiscales y presupuestales excepcionales para las ciudades afectadas por el frente frío.

De acuerdo con informes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aunque han sido más de 254.531 personas, y cerca de 94.431 familias las afectadas, el departamento de Córdoba ha sido el más golpeado por la contingencia. Su capital, Montería, cuenta con barrios enteros en los que se han perdido hectáreas de tierra, viviendas e infraestructura.

Pero las afectaciones también se han extendido a los departamentos de Huila, el Valle del Cauca, La Guajira y Antioquia.

En ese sentido, la intención de la asociación de ciudades capitales es que el Gobierno considere que el fenómeno hidrometeorológico ha superado la capacidad de respuesta de los entes territoriales, con consecuencias sociales, económicas y de infraestructura sin precedentes en varias urbes.

Las inundaciones afectaron casito toda la ciudad de Montería - crédito Alcaldía de Montería

La organización argumentó que “la emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica”, de manera que los daños en redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y sectores productivos requieren soluciones inmediatas que permitan evitar un deterioro mayor de las finanzas locales y la estabilidad social.

La solución que proponen las ciudades capitales

Asocapitales pidió al Gobierno expedir normas y herramientas “excepcionales” en materia fiscal, presupuestal y de ejecución del gasto, que posibiliten a estas ciudades “el acceso a nuevas fuentes de recursos y faciliten su ejecución ágil para atender la crisis”.

De la misma manera, la asociación solicitó la instalación de una mesa técnica conjunta con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Ungrd, con el objetivo de evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las medidas sugeridas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la recuperación territorial.

Las autoridades indican que el golpe trascendió a lo meramente económico. La contingencia es social y humanitaria, según Asocapitales - crédito @COL_EJERCITO / X

La organización reiteró su disposición para colaborar con las autoridades nacionales y avanzar en la implementación de soluciones que permitan a las ciudades capitales responder con mayor agilidad y suficiencia financiera ante los efectos del frente frío.

El tercer frente frío iría hasta el inicio de marzo de 2026

De acuerdo con la información que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) suministró a Semana, el tercer frente frío de 2024 en Colombia se disipará de forma progresiva desde el 27 de febrero de 2026, lo que provocará una disminución paulatina de las lluvias que han impactado fuertemente a diversas regiones durante la última semana del mes.

De acuerdo con las previsiones oficiales de la entidad meteorológica, se estima que este tercer frente frío podría terminar entre el 28 de febrero y el 2 de marzo.

El Ideam recomienda medidas preventivas
El Ideam recomienda medidas preventivas ante el aumento de lluvias y el posible impacto en infraestructuras y comunidades costeras del Caribe colombiano - crédito Ideam

En palabras de Daniel Useche Samudio, meteorólogo de Ideam, el pronóstico se mantiene sujeto a posibles ajustes, y además aclaró que no se anticipa la llegada inmediata de una cuarta ola invernal, aunque las proyecciones pueden modificarse si las condiciones climáticas evolucionan de manera inesperada.

Las zonas que registraron precipitaciones más intensas fueron: el golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, el Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas.

