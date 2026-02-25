Colombia

Petro y la ministra Irene Vélez protagonizaron un roce por gestión ante emergencia invernal: “No es una sugerencia”

La titular del Ministerio de Ambiente debatió con el presidente Gustavo Petro los tiempos de la cartera para responder a la emergencia ambiental

El presidente Gustavo Petro no pareció conforme con la intervención de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, sobre un decreto que prepara la cartera para emitir directrices de ordenamiento alrededor del agua, de cara a la crisis ambiental que ha impactado varias zonas de Colombia.

La tensión entre el jefe de Estado y la ministra se produjo durante el Consejo de Ministros emitido el 24 de febrero de 2024, en Cartagena, desde donde el mandatario anunció los primeros decretos de emergencia económica, ahora por la crisis climática.

El episodio mostró la tensión entre Petro y Vélez por las respuestas institucionales y la posición técnica de la funcionaria respecto a los tiempos y procedimientos requeridos para enfrentar la ola invernal.

El tenso cruce de palabras

Luego de que la ministra afirmara que desde su cartera contemplaban un plan de acción que duraría ocho meses, el presidente la interpeló directamente para puntualizar la necesidad de actuar con inmediatez.

Porque una emergencia es una emergencia. Entonces, sugeriría eso, ministra, porque aquí estás hablando de ocho meses”, expresó el jefe de Estado, con preocupación por la extensión de los plazos. “Eso no es ni siquiera para este gobierno”, insistió, con un tono más contundente.

Gustavo Petro interrumpió a la
Gustavo Petro interrumpió a la ministra de Ambiente, Irene Vélez - crédito Ovidio González/Presidencia

La ministra Irene Vélez respondió que las acciones inmediatas ya están en marcha, apoyadas en estudios existentes que permiten tomar decisiones mientras se avanza en la actualización de instrumentos técnicos.

“Estamos trabajando en paralelo entre las acciones que son inmediatas y que significan, en este momento, por ejemplo, remover diques, y para todo eso estamos utilizando estudios que ya son existentes y que nos permiten hoy tomar decisiones con el nivel de conocimiento que hay”, explicó la funcionaria.

Agregó que la actualización de los instrumentos técnicos requerirá tiempo debido a la complejidad del conocimiento involucrado, pero enfatizó que eso no detiene la atención de la emergencia. Y le dijo: “Entonces, presidente, en todo caso, me llevo la sugerencia... el requerimiento de que esto debe hacerse con la mayor prontitud

“No es una sugerencia”: Gustavo Petro a Irene Vélez por celeridad de medidas para enfrentar la crisis invernal

Sin embargo, el presidente la interrumpió una vez más, para contestarle “no, no es sugerencia”. La titular de la cartera de Ambiente no alcanzó a explicar que en la parte final de su intervención había aclarado que se trataba de un “requerimiento”, y le contestó a Petro: “Sí señor”.

Sin embargo, esta respuesta fue tomada por el primer dignatario como una oposición, más que como una expresión de conformidad con su solicitud, y corrigió a la funcionaria: “No es sugerencia”.

Gustavo Petro le dijo a
Gustavo Petro le dijo a la ministra que su presión sobre la repuesta del ministerio a la ola invernal "no es sugerencia" - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

Irene Vélez, resuelta a aclarar su postura, dijo: “Es un requerimiento. Al final, me corregí rápidamente, sobre su instrucción de la mayor prontitud”, sostuvo.

Explicó que era importante hacer mención de que se trata “de una articulación y una coordinación de esfuerzos con todas las entidades del Sinú. El ministerio tiene la misión rectora y por eso sabemos que podemos acelerar en la medida de lo posible, y nos llevamos su instrucción, presidente”, recalcó.

Las acciones del Ministerio de Ambiente frente a la ola invernal

Durante la conversación, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró que ya está en marcha la ejecución de varias estrategias, “en paralelo entre las acciones que son inmediatas y que significan, en este momento, por ejemplo, remover diques” en el Caribe.

La ministra Irene Vélez anunció
La ministra Irene Vélez anunció tres paquetes de medidas, incluyendo acciones urgentes en represas cuyos niveles críticos amenazan a comunidades ribereñas - crédito Colprensa

Comentó que para estos efectos están participando autoridades locales y organismos nacionales en las tareas de respuesta de cara a una crisis que dejó cerca de 100.000 familias damnificadas.

“Hemos estado, tanto desde las autoridades regionales, que en este caso es la CBS, como con el acompañamiento de la Dirección de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, participando en todos los PM2 y acompañando las decisiones que se están tomando por parte del Ministerio de Defensa y por parte del Ministerio de Agricultura, a través de la ANP”, detalló la ministra.

