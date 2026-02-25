Colombia

Joven fue arrastrado por las fuertes olas en Puerto Colombia, Atlántico: el frente frío ha dificultado su búsqueda

Mateo Arias, de 19 años, ingresó al mar pese a las alertas por fuertes oleadas. Fueron sus amigos quienes informaron a las autoridades de su desaparición desde el martes 24 de febrero

Un intenso operativo moviliza a los organismos de socorro en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, tras la desaparición de Mateo Arias, joven de 19 años oriundo de La Guajira, quien fue arrastrado por el fuerte oleaje mientras disfrutaba de las playas cercanas al muelle.

Las condiciones marítimas, marcadas por un frente frío y vientos intensos en toda la costa colombiana, han dificultado la búsqueda y generado inquietud entre los residentes y turistas locales.

La desaparición ocurrió en la tarde del martes 24 de febrero en el sector conocido como Muelle 1888, cuando Arias, acompañado por varios amigos, ingresó al mar sin prever la magnitud de las corrientes.

Según relató Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia a El Heraldo, el joven fue visto por última vez alrededor de las 6:20 p. m. Fueron sus propios compañeros quienes alertaron a los equipos de rescate tras perderlo de vista.

Las primeras acciones de búsqueda reunieron a surfistas presentes en la zona, salvavidas y cuerpos de socorro, quienes se lanzaron al agua para intentar localizarlo.

Los esfuerzos se centraron en los alrededores de la estructura del muelle y áreas adyacentes, pero no se obtuvieron resultados positivos ese día. Vargas detalló que la labor se reanudó a las 7:00 a. m. del miércoles 25 de febrero con un despliegue conjunto de la Defensa Civil, Salvavidas y la Guardia Costera.

El fenómeno meteorológico que azota la costa, identificado por el Ideam y la Dimar, ha provocado un aumento en el oleaje y la fuerza del viento, lo que ha complicado tanto la búsqueda como la seguridad de quienes frecuentan la zona.

Las autoridades han advertido que la presencia de un frente frío incrementa los riesgos para los bañistas, especialmente en áreas turísticas como Puerto Colombia, donde la afluencia de visitantes suele ser alta incluso en condiciones adversas.

Vargas enfatizó que la bandera de alerta permanece activa y se ha restringido el ingreso a las playas mientras persista el fenómeno. “Advertimos la situación de frente frío y de marea alta que es notificado por la Dimar en relación con el incremento de las olas y los fuertes vientos que en estos momentos están azotando nuestras playas”, puntualizó el funcionario a El Heraldo.

La desaparición de Arias ha motivado un llamado urgente de las autoridades a extremar las precauciones. Se insiste en que los bañistas sigan las indicaciones de los salvavidas y eviten ingresar al mar cuando existen advertencias meteorológicas.

“Hacemos un llamado a la comunidad que atienda las recomendaciones de la policía, de salvavidas y de las demás autoridades para evitar sucesos como el de hoy”, recalcó Vargas.

Mientras persisten los operativos, familiares y amigos del joven se mantienen en vigilia en el municipio, acompañados por una comunidad que se ha unido en solidaridad y oración.

Las labores de rastreo continuarán conforme lo permitan las condiciones del mar, manteniendo la esperanza de encontrar a Arias y subrayando la importancia de la prevención ante los riesgos naturales en la región.

