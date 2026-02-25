Hijo de José Félix Lafaurie reveló que hay una ‘caja de Pandora’ tras renuncia de su papá al Centro Democrático: “Tal vez sea hora”

La ruptura de José Félix Lafaurie con el Centro Democrático dio pie a una nueva polémica familiar, con Juan José en medio - crédito @LafaurieCabal/X - Andrea Puentes/Presidencia

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático causó un gran impacto en la política colombiana, pues el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que fue miembro fundador del colectivo político, decidió hacer pública su salida irrevocable en un comunicado compartido a través de sus redes sociales el 25 de febrero de 2026.

Aunque la intención de renunciar ya era conocida desde finales de enero tras la filtración de una carta que iba dirigida al director del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, la sorpresa vino cuando su hijo menor, Juan José Lafaurie, amplió la información sobre las razones detrás de esta decisión.

José Félix explicó que su salida respondía a un “imperativo ético y de dignidad personal”. Aseguró que no podía seguir siendo parte de un proyecto político que, en su opinión, había fallado en mantener la transparencia interna, especialmente en la selección del candidato presidencial.

En su comunicado, el presidente de Fedegán denunció que, a pesar de que presentó varios derechos de petición y solicitudes formales, nunca obtuvo respuestas satisfactorias de parte del partido.

Por medio de un comunicado, José Felix Lafaurie señaló que la falta de respuesta a sus inquietudes y solicitudes lo llevaron a tomar la decisión de apartarse del Centro Democrático - crédito @jflafaurie/X

Lafaurie fue claro al señalar que la falta de transparencia en el proceso de selección y la persistencia de lo que consideró “intereses oscuros” dentro de la colectividad lo llevaron a tomar la decisión de renunciar.

“Hice requerimientos legítimos y respetuosos sobre el proceso de selección del candidato, y la respuesta fue ignorarme por completo. Decidí entonces que mi dignidad personal y ética no puede seguir sometida a esa falta de respeto”, escribió en su comunicado.

Lo que llamó la atención es que el hijo menor de José Félix Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal intervino en el debate público, pues a través de su cuenta en X, Juan José sorprendió a sus seguidores al insinuar que había más detrás de la renuncia de su padre: “Tal vez sea hora de hacer públicos los derechos de petición radicados por JFL… y las respuestas escuetas del partido ‘democrático’ (sic)”.

Juan José Lafaurie, hijo menor de José Félix Lafaurie, encendió el debate sobre la renuncia de su padre al Centro Democrático - crédito @LafaurieCabal/X

Las palabras de Juan José abrieron un nuevo espacio de especulación sobre lo que realmente ocurrió en el proceso interno del partido. El joven abogado, conocido por sus comentarios críticos en redes sociales, no dudó en señalar que la falta de transparencia y la indiferencia del Centro Democrático hacia los reclamos de su padre eran factores que no podían seguir ocultándose.

Presidente de Fedegán y su siguiente paso tras dejar el Centro Democrático

En su carta dirigida al director nacional del colectivo político, Lafaurie reiteró sus preocupaciones por la falta de transparencia: “No es aceptable que en el Centro Democrático existan ‘castas’ que merezcan especial atención, mientras quienes lo hemos entregado todo y arriesgado todo por convicción recibimos un trato sin la mínima cortesía que corresponde a cualquier militante”.

José Félix Lafaurie denunció que su carta de renuncia, enviada a finales de enero, fue “‘bien filtrada’ y malinterpretada” por el Centro Democrático. En ella, expresaba su inconformidad por la falta de espacios reales de concertación dentro del partido, lo que llevó a su solicitud de escisión, la cual fue presentada erróneamente como una renuncia pública.

José Felix Lafaurie criticó la falta de respeto del Centro Democrático hacia su trabajo por el colectivo - crédito @jflafaurie/X

El presidente de Fedegán lamentó que la filtración de su carta fuera utilizada para distorsionar su mensaje. Según él, lo que inicialmente fue una solicitud interna de clarificación, terminó siendo malinterpretado y divulgado de forma que afectó su imagen y la de su decisión, provocando aún más su alejamiento del partido.

“Renuncio por dignidad”, insistió en su misiva, al destacar que su alejamiento no era solo por la falta de transparencia, sino por la falta de respeto a quienes, como él, arriesgaron mucho por convicción política.

Lafaurie señaló que, como un acto consecuente con sus convicciones, decidió regresar a Salvación Nacional, el partido de ideología conservadora que fue fundado por su amigo y mentor, Álvaro Gómez Hurtado, y que actualmente lidera Enrique Gómez Martínez.