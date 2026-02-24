Pérdidas millonarias dejó incendio en un local comercial de venta de motos eléctricas en Bogotá: habría explotado una pila de litio

Incendio en local de venta de motos eléctricas dejó perdidas millonarias - crédito captura de pantalla Citytv

Un incendio se desató durante la medianoche del 23 de febrero de 2026 en un local comercial de venta de motocicletas eléctricas en el barrio Polo, en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

Más de 20 bomberos acudieron a un aparatoso incendio en un local de motocicletas eléctricas, donde una explosión repentina de una batería de litio desató la emergencia, según relato de José Reinaldo, propietario del establecimiento:

“De repente hubo una explosión y se prendió una parte, pero todo quedó recalentado. Lo lograron controlar las llamas, todo, y se quemó, digámosle, un setenta por ciento, y después se terminó de prender el resto”, preciso al sisitema informativo de Citytv.

Mientras el humo se expandía y crecían las llamas, parte de los vecinos del barrio sintieron la amenaza cerca. Ricardo Velásquez, residente del sector, aclaró: “Solamente un tubo del agua que se reventó y pues el humo, entonces tocó evacuar”. Entre el caos, varias personas debieron abandonar sus viviendas, aunque no se reportaron heridos.

El impacto económico para el comercio afectado resultó demoledor. “Más o menos mil doscientos, mil trescientos millones”, cuantificó José Reinaldo sobre el nivel de pérdida, dado que prácticamente toda su mercancía quedó destruida.

A pesar de la gravedad, la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó daños mayores a predios aledaños. El propietario destacó esa labor: “Sí, llegaron los bomberos. Gracias a eso, porque no hubo daños a terceros. El señor de enseguida, que se le calentó el techo de tanto fuego, se calentó el techo, pero él no perdió ni una moto ni nada”.

El comerciante confirmó que la mercancía afectada contaba con protección: “Gracias a Dios estaba todo asegurado”.

Explosión en el norte de la ciudad terminó en colapso estructural: una persona resultó herida

En la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, un equipo de Bomberos de Bogotá intervino tras una explosión que provocó el colapso parcial de una edificación localizada en la carrera 19 con calle 96. El incidente requirió la movilización de recursos especializados, incluyendo grupos de Aeronaves no Tripuladas y de Búsqueda y Rescate Urbano, quienes se desplazaron al sitio para gestionar los riesgos y asegurar el área afectada.

La Secretaría de Salud de Bogotá desplegó su equipo para atender a una persona que presentó dificultades respiratorias. El traslado en ambulancia se concretó de inmediato, siguiendo los protocolos de actuación en eventos de esta magnitud. El reporte oficial de los Bomberos de Bogotá precisó: “Se presentó una persona lesionada por dificultad espiratoria, quien fue entregada a ambulancia de la Secretaría de Salud”.

Las autoridades de la ciudad investigan las causas de la explosión que provocó el derrumbe estructural - crédito Bomberos Bogotá

Simultáneamente, los grupos de rescate implementaron estrategias para prevenir daños adicionales en la infraestructura y minimizar riesgos para residentes y transeúntes. El despliegue involucró también al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), que coordinó la evaluación de la estabilidad estructural.

Las autoridades distritales informaron que la causa de la explosión está bajo investigación. La intervención del equipo especializado de Investigación de Incendios y de Idiger busca determinar el origen exacto del siniestro y prevenir incidentes similares en el futuro.

El comunicado de los Bomberos subrayó la activación del apoyo de Idiger y del equipo especializado de Investigación de Incendios para esclarecer los motivos detrás de la emergencia. Esta labor se desarrolla en coordinación con las entidades responsables de la gestión de riesgos urbanos en la ciudad.

La explosión dejó una persona herida con dificultad respiratoria, atendida y trasladada por la Secretaría de Salud de Bogotá - crédito Bomberos Bogotá

El colapso parcial de edificaciones a raíz de explosiones no es un hecho aislado en la capital colombiana. Bogotá cuenta con procedimientos de emergencia que incluyen la rápida articulación de Bomberos, Secretaría de Salud, Idiger y equipos especializados para mitigar el impacto en la población y la infraestructura. La experiencia acumulada en incidentes anteriores ha permitido fortalecer la capacidad institucional para responder a eventos críticos y proteger tanto a los habitantes como al entorno urbano.