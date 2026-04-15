Colombia

Defensa de Gustavo Petro rechazó rectificación por caso Coosalud y volvió a apuntar a su exgerente como responsable: “No daremos un paso atrás”

El abogado del presidente respondió al fallo judicial que ordena retractarse por señalamientos contra el exdirectivo de la EPS, mientras la contraparte anunció nuevas acciones por presunto desacato

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La controversia se origina en un proceso relacionado con señalamientos sobre la gestión de Coosalud y su manejo administrativo - crédito crédito @HombreJurista/X, Presidencia y @JUANLOZADAG/X
La controversia se origina en un proceso relacionado con señalamientos sobre la gestión de Coosalud y su manejo administrativo - crédito crédito @HombreJurista/X, Presidencia y @JUANLOZADAG/X

La controversia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra el exgerente de Coosalud Jaime Miguel González Montaño, continúa escalando tras la decisión de un juez administrativo de Bogotá que ordenó la rectificación de sus afirmaciones y sancionó al mandatario por incumplir dicha orden. En respuesta, la defensa del jefe de Estado manifestó que no acatará el fallo en los términos exigidos.

El pronunciamiento más reciente se conoció a través del abogado Alejandro Carranza, que publicó un mensaje en la red social X en el que reiteró los señalamientos contra el exgerente de la EPS y cuestionó las decisiones judiciales. “No daremos un paso atrás”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de que se adelanten acciones penales en el caso.

En su declaración, Carranza sostuvo: “El gerente de Coosalud debe enfrentar cargos judiciales URGENTEMENTE y debe restituir los fondos de salud a todos los usuarios de la EPS COOSALUD”. Además, planteó interrogantes sobre el impacto de las presuntas irregularidades: “¿Cuántas vidas y cuánto sufrimiento se ocasionaron al negar servicios en Coosalud mientras desviaban DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS? ¿Qué es la justicia entonces?”.

La defensa del presidente Gustavo Petro rechazó la orden de rectificación en el caso Coosalud y anunció que no modificará su posición - crédito @HombreJurista/X
La defensa del presidente Gustavo Petro rechazó la orden de rectificación en el caso Coosalud y anunció que no modificará su posición - crédito @HombreJurista/X

Respuesta de la contraparte y anuncio de desacato

Desde la otra orilla, el abogado Julián Quintana, representante de González Montaño, reaccionó al pronunciamiento y anunció nuevas acciones legales. “No vamos a permitir que @petrogustavo incumpla las decisiones judiciales. Hoy radicaremos un nuevo desacato para que se sancione su conducta”, señaló.

El jurista también cuestionó las afirmaciones del mandatario y su impacto en las decisiones sobre la EPS. “Acusó sin pruebas al exgerente de @Coosalud_, y esa narrativa terminó siendo la excusa para intervenir la EPS y desfalcarla”, agregó.

La decisión judicial que originó esta controversia fue emitida por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, que determinó que el presidente vulneró los derechos al buen nombre y a la honra del exgerente al señalarlo públicamente como responsable de irregularidades en la entidad de salud.

El abogado de la contraparte sostuvo que las afirmaciones del presidente carecen de sustento y afectan el buen nombre de su representado - crédito @julianquintanat/X
El abogado de la contraparte sostuvo que las afirmaciones del presidente carecen de sustento y afectan el buen nombre de su representado - crédito @julianquintanat/X

El caso se remonta a julio de 2025, cuando durante una alocución presidencial, Petro hizo afirmaciones sobre la gestión en Coosalud. En ese momento expresó: “Se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad, sus dueños, que tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido, y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y a ver, acuérdense, el hermano también o primo del expresidente Santos”.

Tras estas declaraciones, González Montaño interpuso una acción judicial alegando la vulneración de sus derechos fundamentales. En primera instancia, un fallo le dio la razón y ordenó al presidente retractarse y abstenerse de emitir señalamientos similares.

Sin embargo, ante el incumplimiento de esa orden, el despacho judicial abrió un incidente de desacato. En su decisión, concluyó que no existía evidencia que respaldara las afirmaciones del mandatario, particularmente aquellas en las que aseguró que el exgerente “se robó la plata” de la EPS y lo calificó como “bandido”. Como resultado, el juzgado ordenó nuevamente la rectificación en un plazo de cinco días y dispuso una sanción económica contra el presidente equivalente a 15 salarios mínimos mensuales vigentes por no acatar la decisión inicial.

Petro se mantuvo en sus acusaciones

Mensaje publicado en X por el presidente Gustavo Petro en el que reitera acusaciones y cuestiona el fallo judicial - crédito Gustavo Petro/X
El jefe de Estado no se retractó de sus señalamientos y reafirmó su postura frente a los hechos cuestionados - crédito @petrogustavo/X

Tras conocerse la sanción, el presidente Petro reaccionó públicamente y reiteró sus acusaciones. “El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la Fiscalía, así sean familiares de expresidentes”, afirmó.

En el mismo pronunciamiento, el mandatario indicó que existen elementos que respaldan sus señalamientos: “La auditoría forense demostró que efectivamente, como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos”.

Asimismo, sostuvo: “Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la Alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”.

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