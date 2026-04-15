Mercenario colombiano reveló cuánto le pagaron por el asesinato de Jovenel Moïse: su testimonio es clave en el juicio

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 - crédito AP

Mientras que en Haití el juicio por el asesinato de Jovenel Moïse será reiniciado Tras las irregularidades registradas en el proceso, en Estados Unidos avanza otro caso en el que se juzgará el mismo hecho, registrado el 7 de julio de 2021.

En la última audiencia declaró el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, que en marzo de 2024 fue condenado a cadena perpetua en Haití.

Al respecto, Noticias Caracol reveló detalles de lo declarado por el exmilitar, que señaló la responsabilidad de James Solages en el crimen. Cabe recordar que el individuo mencionado fue el que le aseguró a los uniformados de Haití que el ataque contra el presidente era una operación de la CIA.

Aunque inicialmente alegó ser solo un intérprete contratado por internet para una orden de arresto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de conspirar para asesinar o secuestrar a Moïse.

Hay dos juicios por el asesinato del entonces presidente de Haití - crédito EFE

Palacios aseguró que el plan era capturar al mandatario y el asesinato sería ejecutado por una pandilla de Haití; sin embargo, todo cambió cuando el grupo delincuencial no cumplió con lo pactado.

“Inicialmente, el trabajo iba a ser realizado por un grupo armado en Haití, pero no respondían sus teléfonos, así que nos dieron la orden. Tuvimos que hacer el trabajo que ellos iban a hacer”, declaró el colombiano.

Para convencer a los demás colombianos que participaron en el hecho, Palacios indicó que se les informó que se trataba de un operativo legal en el que capturarían a un presidente que ya no era legítimo y tenía acusaciones en su contra.

“Supuestamente, el presidente violaba niños y vendía órganos. No teníamos otra salida, aceptamos la misión; quizás fallamos por ambición, porque nos prometieron 300.000 dólares a cada uno”.

Exmilitares colombianos fueron contratados como mercenarios bajo la promesa de que se trataba de una operación aprobada por Estados Unidos - crédito Reuters

El medio citado mencionó que el juicio contra cuatro procesados, entre ellos el empresario colombiano Arcángel Pretel, que reside en Estados Unidos, busca identificar quién dio la orden de asesinar al entonces presidente de Haití.

En el caso también colabora un empresario que aseguró haber pagado 150.000 dólares en sobornos para afectar el esquema de seguridad de Jovenel Moïse.

¿Cómo avanza el proceso en Haití?

La defensa de los exmilitares colombianos denuncian irregularidades en el proceso - crédito Reuters

El proceso judicial por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse volverá a comenzar en Haití después de que las autoridades judiciales declararon la nulidad del caso, debido a irregularidades en la orden de captura que motivó la acción del comando armado.

Han transcurrido casi cinco años desde el magnicidio en la residencia presidencial en Puerto Príncipe y aún no se ha esclarecido la responsabilidad de los más de 20 colombianos detenidos, señalados como principales implicados en el operativo.

Las investigaciones apuntan a que el grupo estaba integrado mayoritariamente por exmilitares colombianos contratados por una empresa de seguridad con sede en Florida. Ellos argumentaron que su misión era ejecutar una detención basada en una orden firmada por un juez haitiano. Sin embargo, el juez Jean Roger Noelcius, cuya firma aparece en la orden de arresto, reconoció ante un tribunal en Miami que carecía de competencia legal para ordenar la detención de un presidente en funciones y que firmó el documento después del crimen. Además, admitió que actuó fuera de sus atribuciones y negó cualquier relación con el asesinato.

En Estados Unidos, el juicio por la conspiración avanza y se han presentado testimonios que sostienen la versión de los colombianos sobre la supuesta legitimidad de la orden de captura. Por otra parte, los abogados defensores han solicitado garantías procesales y el respeto de los derechos de los acusados, quienes permanecen recluidos en Haití en medio de denuncias de malos tratos y falta de apoyo consular.

El nuevo juicio en Haití incluirá el testimonio de Jorverneil Moise, hijo del presidente asesinado. La defensa de los señalados insiste en que sus clientes actuaron bajo la convicción de que la orden era legítima y que desconocían que el documento carecía de validez legal. Las autoridades haitianas han emitido nuevas órdenes de captura, incluyendo testigos clave, mientras el proceso continúa sin ofrecer una resolución definitiva para los colombianos implicados.