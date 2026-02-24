“Más costos que beneficios”: dejan ver problemas económicos para muchos colombianos por medida del Gobierno Petro con la carne

El consumo per cápita de carne de res en Colombia se sitúa aproximadamente entre 17,5 y 18,8 kg anuales por persona en 2024-2025, siendo la segunda proteína más consumida - crédito Luisa González/Reuters

El anuncio del Gobierno de Gustavo Petro de limitar las exportaciones de carne de res para enfrentar los efectos de las lluvias e inundaciones en el sector ganadero no cayó bien para expertos en el asunto. Frente a esto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), por medio de un informe denominado “Frenar exportaciones de carne: más costos que beneficios”, apuntó que la medida acarrearía consecuencias negativas para los productores, mientras que la incidencia en los precios de la carne en Colombia sería marginal.

El Gobierno justificó la propuesta por las pérdidas reportadas en Córdoba, departamento clave en el sector, con el argumento de asegurar el abastecimiento local y contener la inflación.

Las intensas lluvias e inundaciones sufridas en el departamento en las primeras semanas de 2026 alteraron de manera marcada la actividad ganadera en la región. Diversos productores reportaron pérdidas considerables, motivo por el que el Ejecutivo planteó la idea de limitar las exportaciones de carne para privilegiar la demanda interna. La preocupación surgió ante el riesgo de escasez y un aumento de precios en los hogares, aunque la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) puso en duda esta conexión.

Córdoba es el departamento con mayor participación en las exportaciones de carne de Colombia - crédito Anif

Mientras que el Gobierno defiende la medida por tratarse de una acción para favorecer el consumo local, Anif y Fedegán coincidieron en que el problema está en la dinámica interna, no en el comercio exterior. Advirtió el centro de pensamiento que restringir las exportaciones penalizaría a las zonas productivas, sin resolver el alza de precios ni el abastecimiento.

Córdoba, eje de las exportaciones de carne en Colombia

Precisamente, Córdoba destaca por concentrar una parte importante de la actividad exportadora de carne bovina en el país. De acuerdo con datos de Anif, en 2025 la región representó el 9,3% de las cabezas de ganado sacrificadas, lo que lo ubicó detrás de Antioquia (15,6%) y Meta (10,8%).

En términos de volumen exportado, Córdoba lideró con el 63,3%, mientras que Santander aportó el 34,5%. En conjunto, sumaron el 97,8% de las exportaciones de carne de res del país en ese año, lo que convierte a estas regiones en el eje central del comercio exterior cárnico colombiano.

A pesar de la importancia de Córdoba en la actividad exportadora, los registros nacionales muestran que los precios internos no experimentaron presiones alcistas desde las inundaciones, según cifras del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (Sipsa). Otros departamentos, como Antioquia y Meta, ayudaron a mantener el abastecimiento en el mercado nacional, lo que debilita la vinculación entre las exportaciones y los precios internos.

Efectos económicos de limitar las exportaciones

El análisis de la asociación cuestiona que el control de las exportaciones modifique los precios al consumidor. Según la misma, solo una pequeña proporción del sacrificio nacional tiene destino en los mercados internacionales.

Son 500.000 familias colombianas las que dependen de la ganadería, según Fedegán - crédito Fedegan

Precisó que “del total de 3,2 millones de cabezas sacrificadas en 2025, cerca de 90 mil tuvieron destino de exportación, equivalente al 2,8% del total. El restante 97,2% se destinó al mercado local, lo cual evidencia que la dinámica en los precios por esta medida respondería principalmente a dinámicas internas. Así, la medida de limitar la exportación de carne no solo carecería del beneficio esperado, sino que generaría costos reales”.

Además, destacó que, para los productores, implicaría perder acceso a mercados que tomaron años consolidar, lo que erosionó la confianza de socios comerciales.

Resaltó que reducir las ventas externas afectaría de modo especial a Córdoba y tendría un resultado opuesto al buscado por el Gobierno. “La menor rentabilidad del sector desincentivaría la inversión futura, derivando paradójicamente en una menor competitividad, lo cual es un efecto contrario al que persigue el Gobierno”, sostuvo Anif.

Las cifras del sector reflejan la magnitud del movimiento exportador. Durante 2025, las exportaciones de carne colombiana crecieron un 38,6%, impulsadas en gran medida por la apertura del mercado chino. No obstante, la variable más relevante en la formación de precios internos sigue siendo la oferta local.

Exportaciones no afectan precios: Fedegán

La posición de Fedegán y de su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, insiste en que el peso del mercado doméstico es muy superior al del comercio internacional. El gremio descartó la tesis de que las exportaciones sean responsables del incremento de los precios. “El sector está intentando exportar con una tasa de cambio a $3.600, que le resta competitividad a Colombia frente a otros actores importantes como Brasil, que es el principal exportador hoy en día”, puntualizó el dirigente.

Los ganaderos reciben más ganancias por lo que se vende a nivel nacional, que lo que se exporta - crédito Luisa González/Reuters

Precisó que, aunque las exportaciones aumentaron en toneladas, la participación en la oferta local es mínima. Colombia exportó 30.456 toneladas de carne de res en 2025 a 29 países, por encima de las 24.769 toneladas registradas en 2024, pero el volumen nacional ronda un millón de toneladas anuales. Según el dirigente, “la producción destinada al mercado local es mucho mayor que los volúmenes enviados al exterior”, lo que, desde la perspectiva del gremio, desestima el argumento oficial sobre la presión de las exportaciones en los precios internos.

El presidente ejecutivo de Fedegán también expresó críticas al enfoque gubernamental. “El presidente a veces no tiene el rigor debido para analizar las cosas. Colombia está inmersa en una economía que funciona bajo las reglas del libre mercado”, afirmó, en referencia a la postura oficial.

Respecto a los factores que en realidad inciden en el precio interno de la carne, la federación menciona el aumento del sacrificio y el incremento del consumo alimentado por la mejora de los ingresos en 2026. “Lo que sí es cierto es que el sacrificio creció cerca de 7% el año pasado, señal de que hubo mayor demanda interna. Ese repunte estuvo impulsado por un mejor ingreso disponible durante buena parte del año, especialmente en el primer semestre”, reconoció José Félix Lafaurie.