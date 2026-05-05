Colombia

Sonia Segura, conductora del Monster Truck que protagonizó accidente en Popayán, habría salido voluntariamente del hospital

Ni la involucrada ni sus familiares ni las fuentes oficiales se han pronunciado sobre el paradero de la ciudadana que protagonizó uno de los sucesos más preocupantes en la región durante 2026, que dejó tres muertos y 40 heridos

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El video publicado antes del evento muestra a Sonia Segura preparándose para correr en el espectáculo que terminó en tragedia - crédito @Anxiousvids / X

En las redes sociales no cesa la conversación sobre lo ocurrido en un evento de exhibición de Monster Truck que se desarrollaba en el Boulevard Rose de Popayán (Cauca), pues un vehículo que se encontraba en la pista embistió a los asistentes y aplastó a varios de ellos, ocasionando una emergencia que movilizó a las autoridades locales.

De acuerdo con el balance oficial de las autoridades, hasta el momento se reportaron tres fallecidos y 40 lesionados, cifras que demuestran la gravedad de la situación que se registró en la tarde del domingo 3 de mayo de 2026.

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La conversación en las plataformas digitales gira en torno a la conductora del vehículo tipo Monster Truck, identificada como Sonia Segura, que llevaba más de 15 años en el sector automotor, en los que demostró su experticia en el manejo de los enormes vehículos.

Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención de los internautas y es que la mujer habría solicitado su salida voluntaria del Hospital Susana López de Valencia después de resultar herida en el accidente, según reportó Noticias Caracol.

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Del mismo modo, se confirmó que el retiro de Segura del centro asistencial fue autorizado como un procedimiento administrativo regular y bajo su total autonomía, pues el personal médico, citado por el noticiero nacional, indicó que la conductora decidió concluir su tratamiento antes del alta recomendada y formalizó la solicitud por escrito, asumiendo la responsabilidad de esa decisión ante las posibles repercusiones en su salud por no continuar tratándose.

La comunidad está a la espera de los resultados de las investigaciones correspondientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La comunidad está a la espera de los resultados de las investigaciones correspondientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Actualmente, el paradero de la piloto es desconocido y no se conoce ninguna información sobre lo que pasó con ella tras la salida del centro asistencial, lo que incrementó la incertidumbre entre los afectados y la ciudadanía en general.

Las primeras hipótesis del accidente apuntan a dos posibles causas: una falla mecánica o error humano, aunque ninguna de ellas ha sido comprobada o descartada, debido a que las autoridades continúan investigando el caso, según lo reportado por la Gobernación del Cauca.

Cabe mencionar que el accidente ocurrió apenas iniciaba la exhibición, cuando el vehículo aceleró de forma inesperada y salió de la pista, dirigiéndose hasta donde se encontraba el público y ocasionando la emergencia.

La mujer de 54 años era muy activa en sus redes sociales y tras el accidente no se ha pronunciado - crédito Sonia Segura / Facebook
La mujer de 54 años era muy activa en sus redes sociales y tras el accidente no se ha pronunciado - crédito Sonia Segura / Facebook

El último mensaje de Sonia Segura en redes sociales

Horas antes del accidente mortal registrado en el Boulevard Rose, la conductora publicó un video en su cuenta de Facebook mostrando los preparativos para el evento en el que participó con el vehículo denominado la Dragona, una Monster Truck modificada para la exhibición.

En las imágenes, la piloto de 54 años se encontraba a bordo del vehículo, lista con su casco y destacando su emoción por ser una de las protagonistas de la jornada: “Es hoy. Hoy es el gran día donde escucharás la potencia de estas gigantescas Monster Trucks”, indicó.

La camioneta del tipo Monster Truck, terminó chocando durante el evento - crédito EFE/ Bomberos Popayán
La camioneta del tipo Monster Truck, terminó chocando durante el evento - crédito EFE/ Bomberos Popayán

Antes del inicio de las maniobras, Segura incluyó en el video el mensaje: “Amado Dios, hoy todo y todos en tus manos”. Minutos más tarde compartió un audio en el que se elevaba una oración pidiendo resguardo: “Protégeme de errores, conflictos e injusticias. Guarda mi esfuerzo y permite que dé buenos frutos”.

Tras el accidente que involucró a la Monster Truck y dejó tres víctimas mortales, la actividad pública de Sonia Segura en redes sociales se detuvo completamente.

Quiénes son las víctimas mortales del accidente en Popayán

La tragedia dejó tres personas muertas: Luna Saray Toro Hurtado, Hellen Mariana Velarde - ambas menores de edad- y María Camila Fierro Capaz, que fueron auxiliadas por el personal de salud de las ambulancias, policías y bomberos que brindaron atención inmediata en el lugar.

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