Colombia

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

El cantante vallenato desmintió haber dedicado una canción exclusiva a la exfuncionaria investigada y aclaró que cantó para todos en la fiesta, defendiendo con humor su profesionalismo ante las críticas en redes sociales

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Una imagen dividida muestra al cantante Peter Manjarrés con un micrófono en un escenario iluminado y a Juliana Guerrero usando un teléfono en un banco.
El cantante Peter Manjarrés se pronunció recientemente sobre su supuesta participación en un evento privado en el que estaba Juliana Guerrero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Peter Manjarrés se encuentra en el ojo del huracán, debido a una serie de publicaciones en redes sociales que lo vinculan con la polémica fiesta de cumpleaños que habría tenido la joven Juliana Guerrero, previo a la celebración del Festival Vallenato.

Las críticas surgieron tras la aparición de Peter Manjarrés en una fiesta privada durante el Festival Vallenato en Valledupar, donde también estuvo presente Guerrero que hoy cumple funciones como delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), investigada por la obtención irregular de títulos académicos.

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La joven, exfuncionaria del Ministerio del Interior, figura en el centro de la polémica nacional por su vínculo con cargos públicos y por el proceso penal en su contra.

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El cantante dejó un mensaje en el que exige respeto tras las acusaciones en su contra por aparentemente haber cantado en un evento privado para Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X

Teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, Manjarrés volvió a pronunicarse en sus redes sociales esta vez exigiendo qu se le respete como artista y como ciudadano, pues cuida de su trabajo y de su imagen para caer en este tipo de señalamientos de personas que quieren vincularlo directamente con la política previo a las elecciones a la presidencia.

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El evento fue registrado por el periodista Jacobo Solano, quien publicó una fotografía en la que se observa a Guerrero y a Manjarrés juntos.

Según Solano: “En esta foto suministrada, vemos al cantante Peter Manjarres (sic) cuando sale de la mesa de Juliana Guerrero, luego de cantarle una estrofa de la canción ‘Voy con todo’. Juliana fue el blanco de todas las miradas mientras bailaba con un grupo de amigos que disfrutaron de la fiesta pasada la medianoche”.

La presencia de figuras públicas en este tipo de reuniones generó reacciones debido a la coyuntura judicial de Guerrero. Solano destacó la naturaleza del encuentro y la atención que atrajo la joven, subrayando el ambiente festivo en el que surgieron las imágenes.

El periodista Jacobo Solano reveló foto que muestra a Juliana Guerrero en el Festival Vallenato. En la imagen aparece Peter Manjarrés - crédito @JACOBOSOLANOC/X
El periodista Jacobo Solano reveló foto que muestra a Juliana Guerrero en el Festival Vallenato. En la imagen aparece Peter Manjarrés - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Manjarrés, nacido en Valledupar, respondió directamente a las afirmaciones difundidas en redes sociales.

Aclaró que la canción interpretada durante el evento no fue Voy con todo, sino Monedita de oro, desmintiendo la versión inicial: “Ombe chula estás mal de datos no era voy voy con todo. Esa no la canté. Era monedita de oro. Y seguimos trabajando en el festival (sic)”.

Posteriormente, Solano reiteró que el cantante sí le “cantó” a Guerrero, aunque admitió que Manjarrés no se mostró molesto por la exposición pública: “Menos mal que Peter no se molesto esta vez, a veces bota el chupo (sic)”.

El cantante Peter Manjarrés aclaró que no le cantó directamente a Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X
El cantante Peter Manjarrés aclaró que no le cantó directamente a Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X

El artista defendió su actuación y negó haber ofrecido una presentación exclusiva para la joven investigada, precisando que cantó para todos los presentes: “Ombe chula lee bien, nunca escribi que le cante a ella, escribí que le cante todas las mesas. Yo no me escondo chula. No tengo rabo de paja. Trabajo honrada mente, no soy político. Vivo de mi profesión como cantante. Bastante q transnocho y pago buen impuesto. Asi chula que conmigo si te van a dar las 12 papa. No te tengo miedo (sic)”.

La discusión escaló en redes sociales, con Solano solicitando al cantante moderar el tono: “Bájele dos rayitas a la agresividad”.

El cantante Peter Manjarrés se enfrentó con periodista por criticarlo por estar en el Festival Vallenato en el que también participó Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X
El cantante Peter Manjarrés se enfrentó con periodista por criticarlo por estar en el Festival Vallenato en el que también participó Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X

El cruce de declaraciones evidenció la tensión entre ambos, ya que Manjarrés consideró las críticas como un ataque injustificado a su reputación y advirtió sobre la posibilidad de revelar datos personales del periodista si continuaban las acusaciones: “Chupo no chula. Yo me cuido mucho mi imagen, para que me vengas a faltar el respeto cuando a ti te dé la gana. Conmigo vuelvo y te repito te van a dar las 12. Como sigas así. Voy a recordarte de donde vienes tú. Todo lo si hiciste en Bogotá en los 90. Para q la gente sepa. Ahora te la quieres picar de pulcro y mencionándome cuando se te dé la gana. Yo si conozco tu pasado. Conmigo no te metas vuelto y te repito no tengo rabo de paja, tú si (sic)”.

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