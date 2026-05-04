J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Los artistas sorprendieron a los asistentes a una proyección especial en Medellín - crédito @cinecolombia/IG

El cortometraje Omerta protagonizado porJ Balvin y Ryan Castro tendrá una proyección especial en salas de Cine Colombia del 7 al 10 de mayo de 2026, permitiendo al público acceder a una experiencia cinematográfica ligada a su nuevo álbum.

La propuesta incorpora la participación de reconocidas figuras como Sofía Vergara y Marlon Moreno, reforzando su apuesta por conectar la música urbana con el lenguaje audiovisual.

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De acuerdo con información que se conoce del evento, la fecha de lanzamiento elegida coincide con el cumpleaños de Balvin.

Junto a Castro, buscan acercar a los fans una narrativa que combina reguetón, cine y valores familiares. El cortometraje no solo será una oportunidad para conocer el concepto del álbum, sino también para disfrutar de productos promocionales exclusivos en las funciones.

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J Balvin convierte a su hijo Río en la adorable voz de entrada de su nueva canción 'Tonto' junto a Ryan Castro - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

Quienes quieran saber cuándo y dónde ver Omerta deben saber que estará disponible solo del 7 al 10 de mayo en las principales sedes de Cine Colombia. La exhibición tendrá carácter limitado y se acompañará de una experiencia pensada para el público asistente, integrando música y proyección audiovisual.

El significado de ‘Omerta’ en el proyecto

La palabra omertá tiene origen siciliano y se refiere a un código de silencio, tradicionalmente vinculado a la mafia. Para J Balvin y Ryan Castro, el término representa “familia, humildad, valorar a los nuestros y cuidar a los amigos y hermanos”, según explicó Balvin durante la presentación en Medellín.

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El proyecto propone una reinterpretación positiva, enfocada en la lealtad, la prudencia y la protección del círculo cercano. Por ello, cada participante del proyecto audiovisual aparece sentado en una mesa con el logotipo del trabajo discográfico y es proyectado como una hermandad.

El álbum colaborativo de Ryan y J Balvin sale el 7 de mayo bajo el título de 'Omertá' que cuenta con 10 canciones - crédito @jbalvin @ryancastro/ Instagram

Ryan Castro detalló: “Omerta es una invitación a toda la gente a que protejan su familia, sean unas personas de respeto, de no hablar más de la cuenta, sino lo necesario, de ser bien prudente, de madurez también, de elegancia ... Omerta es un proyecto que tiene muchas cosas positivas alrededor y, obviamente, de amistad, amistad de J Balvin y Ryan Castro”.

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El anuncio tuvo lugar el domingo 3 de mayo en Medellín, donde los artistas sorprendieron a los asistentes al revelar el proyecto en primicia. Además del cortometraje, el álbum contará con colaboraciones de artistas como Eladio Carrión, ampliando la propuesta creativa.

Qué más debe saber de ‘Omerta’

La llegada de Omerta introduce un universo visual y sonoro donde la referencia a clásicos del cine de mafia se fusiona con códigos estéticos de la cultura urbana contemporánea.

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Desde los primeros adelantos, la propuesta de este álbum se distingue por una narrativa inspirada en películas como El Padrino y Caracortada (Scarface), junto con guiños a los videoclips más emblemáticos de Michael Jackson.

El disco suma colaboraciones destacadas, entre ellas la participación de Eladio Carrión y la producción del francés DJ Snake. Bajo la dirección creativa de SOG, el proyecto explora desde ritmos de dembow hasta pasajes más melódicos, con la intención de posicionarse en el circuito internacional.

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Marlon Moreno, Sofía Vergara y Valentina Ferrer estuvieron presentes en la promoción del álbum Omertá - crédito @jbalvin @ryancastro / Instagram

La estética visual, definida como “bandit retro”, combina elementos de lujo y elegancia con detalles urbanos que remiten a la identidad paisa.

El lanzamiento fue acompañado por un videoclip de más de dos minutos donde aparecen figuras como Sofía Vergara y Marlon Moreno. Las escenas recrean la sofisticación y el ambiente de los thrillers criminales, en un homenaje explícito al género.

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En una intervención significativa, Moreno afirma: “Cuando ese ruido de afuera se hace insoportable, lo único real es la familia. La tradición”. La narrativa visual se ve reforzada por la presencia de Valentina Ferrer y el propio Eladio Carrión, quienes aportan a la atmósfera cinematográfica del proyecto.

La lista de canciones incluye títulos como Una A La Vez, Dalmation, Melo, GWA (junto a Eladio Carrión), Medetown, Bengalí, Viernes y el tema homónimo con SOG. Cada pista busca aportar una faceta distinta a la experiencia del álbum, que ya dejó ver parte de su estilo a través de los sencillos previos Tonto y Pal Agua.

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