Colombia

Fiscalía General de la Nación fijó nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra alias Calarcá

Las diligencias formales contra el jefe de las disidencias se realizarán de forma virtual tras cambios en el calendario judicial, en medio de investigaciones por delitos durante el conflicto armado y cuestionamientos a la política de paz actual

Guardar
Alias 'Calarca'
La Fiscalía General de la Nación fijó para el 12 de mayo de 2026 la nueva audiencia de imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en el proceso judicial sobre crímenes cometidos por disidencias de las Farc - crédito AFP

La Fiscalía General de la Nación fijó una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc.

La diligencia, que involucra acusaciones por graves delitos cometidos en el conflicto armado, se realizará el martes 12 de mayo de 2026, en horas de la mañana, de modo virtual y ante un juez de control de garantías en Villavicencio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el ente acusador, la medida busca garantizar la comparecencia del procesado, que no se encuentra bajo detención. La fecha original, prevista para el 5 de mayo, fue modificada después de ajustes en la agenda judicial, según confirmó la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

El proceso judicial se desarrolla ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Villavicencio, Meta.

PUBLICIDAD

Alexander Díaz Mendoza enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, especialmente relacionados con el uso de minas antipersona.

Alias 'Calarca'
Alias Calarcá, uno de los principales jefes de disidencias Farc, enfrenta imputaciones por homicidio agravado, concierto para delinquir y graves violaciones a los derechos humanos - crédito AFP

Además, se le imputan delitos como desaparición forzada y desplazamiento forzado, en el desarrollo de la investigación por hechos violentos atribuidos a su estructura desde el 16 de enero de 2024 hasta la fecha.

Pruebas, contexto y hechos atribuidos

El ente investigador reunió pruebas técnicas y testimoniales que vinculan a alias Calarcá con ataques contra la fuerza pública, homicidios de civiles y diversas acciones violentas en varias regiones del país.

Entre los hechos destacados figuran el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule en Toribío, cometido el 16 de marzo de 2024, tan solo dos meses después de haber recibido beneficios dentro del proceso de Paz Total, y la masacre de 26 personas en Guaviare, ocurrida en enero de 2026, donde siete de las víctimas eran menores de edad.

Según la investigación realizada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, conformado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación (UEI), “Calarcá” habría continuado con actividades delictivas, incluso después de la suspensión de sus órdenes de captura, derivada del estatus de negociador de paz otorgado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La captura y liberación de Alexander Díaz generan fuertes críticas a las políticas del Gobierno - crédito Colprensa
La agenda judicial del caso Calarcá se reajustó tras aplazamiento de la audiencia, que será realizada de forma virtual y ante juez de garantías en Villavicencio, Meta - crédito Colprensa

La Fiscalía documentó atentados sistemáticos entre 2024 y 2025 contra comerciantes en municipios del Meta, como Granada, Acacías, Villavicencio, Mesetas y Guamal, así como el ataque con explosivos a una patrulla del Ejército Nacional en Valdivia, Antioquia, el 4 de julio de 2024, que dejó un saldo de seis soldados muertos.

También se le atribuye la articulación de comisiones armadas para consolidar el control territorial en Meta, Caquetá y Guaviare, donde ordenó extorsiones, desplazamientos forzados y graves delitos ambientales.

Reacciones y críticas a la política de paz

El proceso judicial contra alias Calarcá ocurre en un contexto de alta tensión para la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno nacional. Organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) calificaron la imputación como una “corrección tardía, pero necesaria”, ante la falta de una dirección estratégica clara en las negociaciones con las disidencias.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advirtió: “Flexibilizar las condiciones de negociación sin método, sin líneas rojas, sin establecer límites verificables ni consecuencias creíbles termina generando incentivos perversos. No para la desmovilización o el sometimiento de los grupos ilegales, sino para su expansión y fortalecimiento. Y eso es exactamente lo que ha pasado”.

Datos de la fuerza pública indican que la estructura dirigida por “Calarcá” pasó de aproximadamente 1.400 integrantes en 2022 a cerca de 2.900 en 2025, lo que representa un crecimiento considerable de su capacidad armada durante el proceso de negociación.

A Alexander Díaz Mendoza se le atribuyen delitos como desaparición forzada, desplazamiento forzado y uso de minas antipersona, según la investigación de la Fiscalía - crédito Captura de Video Policía Nacional
A Alexander Díaz Mendoza se le atribuyen delitos como desaparición forzada, desplazamiento forzado y uso de minas antipersona, según la investigación de la Fiscalía - crédito Captura de Video Policía Nacional

Esta expansión se produjo pese a la suspensión de las órdenes de captura, una situación que la Fiscalía comunicó formalmente al alto comisionado para la paz y al presidente Gustavo Petro, solicitando la reactivación inmediata de dichas órdenes.

Medidas para la comparecencia y próximos pasos judiciales

Alias Calarcá se encuentra actualmente en la selva, aparentemente en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Por esto, la Fiscalía solicitó la colaboración del alto comisionado para la paz, con el fin de gestionar la comparecencia del cabecilla en la audiencia, replicando el procedimiento adoptado con otros líderes armados que han sido judicializados de forma remota.

La fiscal general Luz Adriana Camargo puntualizó que la Fiscalía se mantiene a la espera de que el presidente Gustavo Petro revoque el estatus de negociador de paz a Alexander Díaz Mendoza y reactive las órdenes de captura, argumentando que existen pruebas contundentes de persistencia en la ejecución de actividades delictivas.

Temas Relacionados

Alias CalarcáFiscalía General de la NaciónDisidencias de las FarcConflicto Armado ColombianoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

El histórico juez colombiano lideró una lista conformada por 20 árbitros

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

Esto ganarían las amas de casa en 2026 si el trabajo del hogar fuera remunerado: así funciona el simulador del Dane sobre el valor del cuidado

La nueva herramienta digital permite a la población conocer una estimación monetaria sobre actividades de hogar, promoviendo conciencia sobre su importancia y aportes a la sociedad y la economía nacionales

Esto ganarían las amas de casa en 2026 si el trabajo del hogar fuera remunerado: así funciona el simulador del Dane sobre el valor del cuidado

Gasolina y Acpm suben de precio en Colombia y así queda el valor del galón de corriente en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades

El ajuste más reciente redefine el costo para sectores clave y varía según la ciudad, mientras los cambios reflejan la presión de factores externos

Gasolina y Acpm suben de precio en Colombia y así queda el valor del galón de corriente en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades

La inesperada respuesta musical sobre los candidatos presidenciales que se volvió tendencia: comó desarmar el debate con ingenio

Una ciudadana sorprendió con su reacción a una pregunta sobre su candidato favorito, lo que generó debate en redes sociales y reflejó el ambiente previo a los comicios presidenciales

La inesperada respuesta musical sobre los candidatos presidenciales que se volvió tendencia: comó desarmar el debate con ingenio

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Las imágenes de la famosa actriz se llenaron de comentarios de apoyo por parte de sus amigos del gremio, que no dudaron en desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida y pedirle más actualizaciones de su estado

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Maluma volvió a ser la cara colombiana de la Met Gala 2026: así lució el reguetonero paisa en Nueva York

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Deportes

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse

Video de la selección Colombia es tendencia por supuesta filtración de los convocados al Mundial 2026: estos son los nombres

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I