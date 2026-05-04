Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

Entre el 9 y el 10 de mayo se disputarán los partidos de ida, entre el 12 y 13 los duelos de vuelta de cuartos de final en el fútbol colombiano

Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga y Atlético Junior lucharán por dos cupos a la instancia final del campeonato - crédito Colprensa
Ocho equipos siguen en carrera por el título de la liga de fútbol profesional colombiano. En la última fecha de la fase de Todos contra Todos se definieron los dos cupos restantes a los playoffs, en una edición que estrena formato sin cuadrangulares. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Internacional de Bogotá, Once Caldas y América de Cali fueron los equipos clasificados a los cuartos de final. Fase de la cual ya se conoce la programación oficial:

Partidos de ida

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional

  • Día: Sábado 9 de mayo
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Estadio: Por definir

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

  • Día: Sábado 9 de mayo
  • Hora: 6:10 p.m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro

América de Cali vs. Independiente Santa Fe

  • Día: Sábado 9 de mayo
  • Hora: 8:20 p.m.
  • Estadio: Pascual Guerrero

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

  • Día: Domingo 10 de mayo
  • Hora: 6:10 p.m.
  • Estadio: Palogrande
La programación de los duelos de ida de los cuartos de final del fútbol colombiano - crédito Dimayor
Partidos de vuelta

Atlético Nacional vs. Inter Bogotá

  • Día: Martes 12 de mayo
  • Hora: 6:20 p.m.
  • Estadio: Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

  • Día: Martes 12 de mayo
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: El Campín

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

  • Día: Miércoles 13 de mayo
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: Departamental Libertad

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

  • Día: Miércoles 13 de mayo
  • Hora: 8:15 p.m.
  • Estadio: Romelio Martínez

Cabe recordar que el que avance por la Llave A, entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá, se medirá con el vencedor del cruce entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima. En la otra parte del cuadro aparece el enfrentamiento entre los equipos rojos y la serie entre Junior de Barranquilla y Once Caldas.

Programación de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana - crédito Dimayor
Historial de los enfrentamientos que se registrarán en cuartos de final

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

El historial entre ambos equipos, antes conocido como La Equidad, ha sido bastante equilibrado. Incluso, ya se han enfrentado en dos finales del fútbol colombiano: en el Finalización 2007 y en el Apertura 2011, con saldo favorable para el conjunto antioqueño en ambas ocasiones. En total, según registros, se han disputado 47 partidos entre estos clubes, con 17 victorias para Nacional, 16 para el equipo bogotano y 14 empates.

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Más allá de la Liga, se han enfrentado en torneos como Copa, Superliga, Copa Libertadores, Merconorte e incluso en amistosos, acumulando un total de 250 partidos. El balance favorece a América, con 88 victorias, frente a 76 triunfos de Santa Fe, además de 86 empates. En cuanto a goles, el conjunto vallecaucano suma 368 anotaciones, mientras que el equipo bogotano registra 342.

En definiciones directas por título, también han tenido duelos importantes: América se quedó con la Copa Merconorte de 1999, mientras que Santa Fe levantó la Superliga en 2021.

Los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I ya tienen definidos sus cruces y se jugarán entre el 9 y el 14 de mayo en partidos de ida y vuelta - crédito @Dimayor/ X
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Deportes Tolima domina el historial general ante el Deportivo Pasto. Desde 2006, han jugado cerca de 48 partidos, con ventaja para el cuadro ‘Vinotinto y Oro’ que suma aproximadamente 18 victorias frente a 14 del Pasto y 16 empates.

El primer enfrentamiento entre estos equipos fue por primera división, el 16 de marzo de 2006, con un empate a un gol.

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

Entre costeños y manizaleños se han disputado 92 encuentros, con un claro dominio del equipo barranquillero: ha salido victorioso en 57 ocasiones, mientras que se registran 25 empates y apenas 10 triunfos para el conjunto de Manizales.

Si se amplía el panorama al historial general, también se mantiene la ventaja para Junior. De los 187 partidos jugados en total, el equipo ‘tiburón’ ha ganado 71, se han presentado 58 empates y Once Caldas ha conseguido 58 victorias.

