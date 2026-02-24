Colombia

Golpe al contrabando en Bogotá: Policía incauta tecnología por más de $6.000 millones y dinero en efectivo

La Policía Fiscal y Aduanera decomisó más de 12.500 unidades tecnológicas sin documentos legales en Bogotá. En el operativo también fueron hallados más de $1.300 millones en efectivo dentro de una caja fuerte

La POLFA (Policía fiscal y
La POLFA (Policía fiscal y Aduanera) se incautó de millonario contrabando escondido en bodegas del centro de Bogotá

La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) informó sobre un operativo realizado en Bogotá contra el contrabando, en el que fueron decomisadas mercancías tecnológicas valoradas en más de $6.000 millones de pesos, además de una millonaria suma de dinero en efectivo encontrada en una caja fuerte dentro de una bodega. El procedimiento se desarrolló en el centro de la capital y hace parte de las acciones adelantadas por las autoridades para combatir el comercio ilegal y proteger la economía formal. La información fue divulgada por Revista Semana dentro del seguimiento a los operativos recientes contra el contrabando.

Según el reporte oficial, durante la intervención se logró la incautación de más de 12.530 unidades de tecnología pertenecientes a marcas extranjeras que, de acuerdo con las autoridades, no contaban con la documentación requerida para demostrar su ingreso legal al territorio nacional. La mercancía fue avaluada comercialmente en aproximadamente $6.275.500.000, cifra que refleja la magnitud del operativo realizado por la Policía Aduanera.

“En el centro de Bogotá se logró el decomiso de más de 12.530 unidades de tecnología de importantes marcas extranjeras, las cuales no contaban con los documentos soporte que acreditaran su legal ingreso al territorio nacional”, informó la Policía Fiscal y Aduanera, citado por Revista Semana.

Además del material tecnológico incautado, las autoridades hallaron una caja fuerte en el lugar donde era almacenada la mercancía. En su interior se encontraban $1.339.795.000 en efectivo, dinero que fue incautado y que, según la Policía, constituye un elemento probatorio relevante dentro de la investigación que busca esclarecer la procedencia de los productos y las posibles redes detrás del contrabando.

“Se logró la incautación de $1.339.795.000 en efectivo, los cuales se encontraban ocultos dentro de una caja fuerte al interior de la bodega donde era almacenada la mercancía de contrabando”, indicó la institución, citado por ese medio de comunicación.

El operativo fue presentado por las autoridades como una acción orientada a proteger el comercio formal y fortalecer el control aduanero en la ciudad. La Policía destacó que este tipo de procedimientos busca reducir el impacto económico del contrabando, una práctica que afecta el recaudo fiscal y la competencia legal en el mercado.

Operativos de la DIAN -
Operativos de la DIAN - crédito Colprensa

Sobre los resultados obtenidos, el coronel Mauricio Carrillo Álvarez, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, resaltó el alcance de la operación y su impacto en la lucha contra el comercio ilegal. “La incautación de más de 12.500 unidades de tecnología y una millonaria suma de dinero en efectivo refleja el compromiso institucional con la protección del comercio formal y de la economía del país”, dijo el oficial, citado por Revista Semana.

Las autoridades también recordaron que la compra de mercancía de contrabando o falsificada puede tener consecuencias negativas para los consumidores y para la economía en general. Según la Policía, estos productos no solo afectan la industria formal, sino que además pueden representar riesgos relacionados con la calidad, el funcionamiento de los equipos y la ausencia de garantías.

“La compra de mercancía de contrabando o falsificada no solo afecta el recaudo fiscal y financia estructuras ilegales, sino que también pone en riesgo el funcionamiento de los equipos, la garantía de calidad y la seguridad del consumidor”, señaló el coronel Carrillo, citado por ese medio de comunicación.

El operativo en Bogotá se suma a otras acciones adelantadas por la Policía Aduanera en diferentes regiones del país. En Santa Marta, por ejemplo, las autoridades reportaron la aprehensión de más de 4.364 unidades de mercancía, entre las que se encontraban morrales, bolsos, calzado, maletas y textiles que tampoco contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al territorio aduanero nacional.

Según el reporte oficial, estos elementos fueron puestos a disposición de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, entidad encargada de continuar con los trámites administrativos correspondientes y determinar el destino final de la mercancía incautada. El procedimiento hace parte de las estrategias de control que buscan reducir el ingreso de productos sin respaldo legal al mercado colombiano.

Las autoridades indicaron que los operativos contra el contrabando continuarán en diferentes ciudades, con el objetivo de fortalecer el control sobre las cadenas de distribución y evitar la comercialización de productos ilegales. Este tipo de acciones también busca identificar posibles redes dedicadas al almacenamiento y comercialización de mercancía sin soporte aduanero.

