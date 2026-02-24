Colombia

Ejército localiza a tres soldados desaparecidos tras combates con disidencias de alias Calarcá en Guaviare

Las Fuerzas Militares confirmaron la ubicación de tres uniformados que estaban desaparecidos luego de combates en San José del Guaviare. El enfrentamiento dejó un soldado muerto y varios heridos, según el reporte oficial

crédito Ejército Nacional


El Ejército Nacional confirmó la localización de tres soldados que se encontraban desaparecidos tras enfrentamientos con integrantes de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, en zona rural del departamento del Guaviare. La situación se presentó en medio de una operación militar que dejó como resultado la muerte de un uniformado y varios heridos, según el balance entregado por la institución. La información fue divulgada por Revista Semana dentro del seguimiento a la crisis de orden público en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, los soldados fueron encontrados por unidades de búsqueda pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 10, luego de las acciones militares desarrolladas en la vereda Caño Mosco, jurisdicción del municipio de San José del Guaviare. Tras ser ubicados, los uniformados fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica y evaluación especializada.

“El Ejército informó que los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados por la unidad de búsqueda de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 10”, indicó la institución militar, citado por Revista Semana.

crédito Ejército Nacional


La institución señaló que, una vez se confirmó la ubicación de los soldados, se notificó de manera inmediata a sus familiares, quienes venían recibiendo acompañamiento institucional y apoyo psicológico desde el momento en que se reportó su desaparición. El Ejército destacó que el seguimiento a las familias se mantuvo durante todo el desarrollo de las operaciones de búsqueda.

“De manera inmediata, fueron informados los familiares de nuestros soldados, quienes estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos”, agregó la institución, citado por ese medio de comunicación.

El episodio se enmarca en una serie de combates registrados durante el fin de semana en el departamento del Guaviare, donde tropas del Ejército sostuvieron enfrentamientos con hombres armados vinculados a la estructura Isaías Carvajal. Según el reporte oficial, el ataque dejó inicialmente un militar muerto y varios heridos, además de los tres soldados que en ese momento fueron reportados como desaparecidos.

crédito Colprensa


“En desarrollo de operaciones militares adelantadas por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 10, nuestros soldados sostuvieron combates en la vereda Caño Mosco, zona rural del municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, al servicio del cabecilla alias Calarcá”, informó el Ejército, citado por Revista Semana.

La institución confirmó que en medio de las acciones fue asesinado el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, quien participaba en las operaciones militares en la zona. El Ejército resaltó que el uniformado murió mientras cumplía labores relacionadas con la seguridad y el control territorial en esa región del país.

“En el desarrollo de la maniobra, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, quien murió defendiendo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de esta región del país”, señaló la institución militar, citado por ese medio de comunicación.

El reporte oficial también indicó que en los hechos resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales, quienes fueron evacuados mediante procedimientos de extracción aeromédica hacia el municipio de San José del Guaviare. Allí recibieron atención médica especializada mientras se evaluaba su estado de salud.

El Hospital Militar confirmó que recibió a los uniformados lesionados y que algunos requirieron procedimientos médicos de mayor complejidad, incluyendo traslado a unidad de cuidados críticos y cirugías ortopédicas. Según el informe médico, varios pacientes permanecen bajo observación y seguimiento multidisciplinario.


Bogotá. Noviembre 21 de 2019. Soldados del Ejército de Colombia. (Colprensa - Diego Pineda)

“A la fecha se han recibido nueve pacientes, de los cuales uno fue trasladado a cuidado crítico, tres a procedimiento quirúrgico de ortopedia y cinco se encuentran en observación estrecha y valoración médica multidisciplinaria”, informó el Hospital Militar, citado por Revista Semana.

Las operaciones militares en Guaviare continúan en medio de un contexto de orden público complejo, marcado por acciones de grupos armados ilegales que operan en la zona. Las autoridades mantienen presencia en el territorio con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar nuevos ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Guaviare Ejército Nacional Disidencias Farc Orden público Colombia

