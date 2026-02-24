Bus de servicio público perdió el control y se volcó entre Boyacá y Santander: tres muertos y más de 10 heridos

El volcamiento de un bus de servicio público de la empresa Copetran sobre el asfalto mojado provocó el choque contra dos viviendas en Boyacá - crédito Redes sociales @NCTNOTICIAS/X

Un accidente de tránsito de gran magnitud sacudió en la carretera que conecta San José de Pare con Santana, en el departamento de Boyacá, con límites a Santander.

El siniestro ocurrió en la noche del lunes23 de febrero, involucró a un bus de la empresa Copetran, que cubría la ruta entre Bogotá y Cúcuta, dejando al menos tres fallecidos y más de 10 heridos, según reportaron las autoridades de Tránsito y Transporte.

El vehículo identificado con las placas NTN 828, era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso. El incidente se produjo en una curva peligrosa ubicada en el kilómetro 29+100, justo antes de la zona conocida como La Laguna.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo perdió el control en una curva pronunciada, en condiciones adversas presuntamente provocadas por lluvia o niebla, lo que habría reducido la adherencia y visibilidad.

La hipótesis principal del accidente apunta al exceso de velocidad y la carretera mojada como factores claves en la pérdida de control del bus - crédito Redes sociales @NCTNOTICIAS/X

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a una combinación de exceso de velocidad y asfalto mojado como factores determinantes. La curva donde ocurrió el accidente es catalogada como de alto riesgo, especialmente durante periodos de lluvia, lo que agrava el peligro para vehículos de gran porte como los de servicio público.

El bus terminó volcándose y colisionó violentamente contra dos viviendas del sector, lo que incrementó la gravedad del siniestro. Organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y prestaron atención inicial tanto a los pasajeros como a los residentes afectados.

Las unidades de la Policía Nacional y los equipos de tránsito continúan recolectando información técnica para determinar con mayor precisión las causas del siniestro. Las autoridades analizan si el exceso de velocidad, junto con las condiciones del clima y el estado de la vía, constituyeron los factores fundamentales que originaron el hecho.

Las autoridades de tránsito y la Policía Nacional investigan las condiciones climáticas y el estado de la vía como posibles causas del accidente - crédito Redes sociales @ciudad_metro/X

Identificación de Víctimas y Lesionados

Entre quienes perdieron la vida se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien fue trasladada al Hospital de Santana, donde falleció a causa de las lesiones. También se confirmó la muerte de Gerly Analiz Acero Chique, una menor venezolana de 16 años, que perdió la vida en el mismo lugar del accidente.

Las autoridades también informaron sobre la identidad de varios heridos, entre quienes destacan Leonor Caballero (57 años, trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá), Edilia Vela (64 años, con trauma craneoencefálico y fractura de brazo), Marta Inés Vargas (53 años, trauma craneoencefálico moderado) y Nicol Dayanna Hernández (23 años, fractura de brazo y trauma en la cadera).

Todos los lesionados recibieron atención médica especializada tras ser estabilizados por los equipos de emergencia en el sitio.

Fuerte siniestro vial en Malambo, Atlántico, dejó una menor de 9 años muerta: estas son las versiones del siniestro

Una menor de nueve años perdió la vida en un accidente de tráfico en la Vía Oriental del municipio de Malambo, Atlántico, en horas de la tarde del 17 de febrero de 2026. El hecho involucró a una motocicleta conducida por su madre y un vehículo de carga pesada, según los primeros reportes de las autoridades de tránsito.

La menor sufrió un fuerte impacto en su cabeza tras registrarse el accidente - crédito Interactiva RTV/Facebook

Las primeras informaciones señalan que la madre, Rosa María Álvarez Guerrero, regresaba con su hija desde el municipio de Calamar cuando se aproximaron al sector del puente peatonal del barrio El Tesoro. En ese punto, una tractomula circuló a escasa distancia de la motocicleta, una Victory gris con negro, modelo 2026, lo que habría provocado la pérdida de estabilidad del vehículo de dos ruedas.

Aunque la versión inicial apuntaba a que la cercanía del camión fue determinante en el accidente, se barajan otras hipótesis. Fuentes extraoficiales consultadas sugieren que la conductora perdió el control y la motocicleta colisionó contra un poste de alumbrado público ubicado en el separador de la vía.

El relato oficial aún no descarta ninguna de estas posibilidades, y las investigaciones continúan abiertas.

El accidente tuvo consecuencias inmediatas: madre e hija cayeron sobre la calzada y la menor sufrió un trauma craneoencefálico severo. Paramédicos trasladaron a la niña de urgencia a la Clínica Campbell, donde, pese a los intentos de reanimación, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después del ingreso. La madre también resultó lesionada y fue remitida a un centro asistencial de Malambo para recibir atención médica.