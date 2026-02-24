Aida Victoria Merlano respondió a un creador de contenido que afirmó que ella estaba enamorada de él: “Se imagina un futuro juntos”

La creadora de contenido no aguantó y se burló de la situación, dejando algunos comentarios al respecto de sus relaciones - crédito @chismesyverdades_/IG

Aida Victoria Merlano respondió de manera directa a El Topi, un reconocido creador de contenido del Caribe colombiano, después de que él asegurara que ella estaba enamorada de él, lo que generó debate entre sus seguidores en redes sociales.

El motivo de estas afirmaciones por parte del influenciador se relaciona con las publicaciones de Merlano, quien replicó en sus redes sociales el contenido en el que El Topi se refiere a la barranquillera.

La influenciadora se refirió al episodio en sus historias y señaló: “¡Ay! Vea lo peor que usted puede hacer en la vida es darle alas a un maluco. Ayer compartí unas cositas del Topi porque me dio risa. Ahora el Topi cree que yo estoy enamoradísima de él, ya él se imagina un futuro juntos y ya él se imagina hasta su video de yo funándolo”, dijo irónicamente la creadora de contenido.

Sin embargo, ahí no acabó el comentario, pues el joven creador de contenido le respondió a la influencer, señalando que eso forma parte del primer paso que es negar que algo ocurre.

A lo que agregó: " Vamos bien, muchacho, vamos bien... Así empieza, ya después, mejor dicho, ¡ay! Ya yo en mi cabeza está sonando la canción esa y que: Si tú me has visto cerquita del corazón, tú. ¿Y qué va a hablar Aida, si a ella le gustan es feos?”.

La respuesta de la creadora de contenido generó una ola de comentarios entre los internautas, algunos de los cuales sugirieron que ella y El Topi podrían formar una pareja divertida por el tono humorístico que ambos manejan.

Algunos de los más destacados son: “Ay ombe Aida, cómo te vas a poner en esas a criar dos niños, con uno no te basta”; “la gente si habla mondá, déjenla que ella está en su salsa, ella que se va a andar fijando en El Topi”; “Aida siendo Aida, mamita no aprendes no”, entre otros.

En el último tiempo, la influenciadora ha sido relacionada con Andy Rivera, luego de ser vistos grabando videos juntos. No obstante, tanto ella como el cantante aclararon que se trataba únicamente de proyectos publicitarios y situaciones laborales.

Su respuesta sobre dejarse deslumbrar de los hombres

La figura de Aida Victoria Merlano, influyente creadora de contenido digital en Colombia, se mantiene en el centro de la atención tanto por su presencia en redes sociales como por la exposición de su vida personal y familiar.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, la barranquillera suele compartir reflexiones sobre su vida y abordar críticas directas.

Recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor cuestionó su coherencia entre el discurso de empoderamiento femenino y su historial de relaciones.

Merlano respondió: “Estamos p*tamente rotas”, explicando que muchas mujeres se sienten atraídas por la idea de formar un hogar que nunca tuvieron.

Agregó que, en ocasiones, se idealiza la felicidad como “el marido, la casa y el perro”, hasta que esa imagen se desvanece y surge un sentimiento de liberación al descubrir que el verdadero hogar es uno mismo.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, con comentarios que iban desde el apoyo hasta la crítica por la reiteración de ciertos mensajes. Algunos usuarios señalaron: “Es mejor estar solas y sanar”, mientras que otros cuestionaron la autenticidad de sus reflexiones.

En otro segmento, Aida Victoria Merlano dedicó un mensaje a quienes buscan constantemente la aprobación de los demás. Señaló la paradoja de esforzarse por complacer a todos, descuidando las propias necesidades. La influencer preguntó: “¿Cuál es el premio para el que estás haciendo méritos? El que siempre priorizó a los demás... ¿cuál es su recompensa?”