Colombia

Aida Victoria Merlano respondió a un creador de contenido que afirmó que ella estaba enamorada de él: “Se imagina un futuro juntos”

La barranquillera, fiel a su sentido del humor, reaccionó a las declaraciones de El Topi sobre supuestas demostraciones de afecto, luego de que el influenciador compartiera un video en el que la menciona

Guardar
La creadora de contenido no aguantó y se burló de la situación, dejando algunos comentarios al respecto de sus relaciones - crédito @chismesyverdades_/IG

Aida Victoria Merlano respondió de manera directa a El Topi, un reconocido creador de contenido del Caribe colombiano, después de que él asegurara que ella estaba enamorada de él, lo que generó debate entre sus seguidores en redes sociales.

El motivo de estas afirmaciones por parte del influenciador se relaciona con las publicaciones de Merlano, quien replicó en sus redes sociales el contenido en el que El Topi se refiere a la barranquillera.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

Aida Victoria Merlano causa sensación
Aida Victoria Merlano causa sensación por como luce su cuerpo tras convertirse en mamá - crédito @aidavictoriam/IG

La influenciadora se refirió al episodio en sus historias y señaló: “¡Ay! Vea lo peor que usted puede hacer en la vida es darle alas a un maluco. Ayer compartí unas cositas del Topi porque me dio risa. Ahora el Topi cree que yo estoy enamoradísima de él, ya él se imagina un futuro juntos y ya él se imagina hasta su video de yo funándolo”, dijo irónicamente la creadora de contenido.

Sin embargo, ahí no acabó el comentario, pues el joven creador de contenido le respondió a la influencer, señalando que eso forma parte del primer paso que es negar que algo ocurre.

A lo que agregó: " Vamos bien, muchacho, vamos bien... Así empieza, ya después, mejor dicho, ¡ay! Ya yo en mi cabeza está sonando la canción esa y que: Si tú me has visto cerquita del corazón, tú. ¿Y qué va a hablar Aida, si a ella le gustan es feos?”.

Aida Victoria le respondió a
Aida Victoria le respondió a El Topi y la reacción del influenciador no se hizo esperar - crédito @eltopi_/IG

La respuesta de la creadora de contenido generó una ola de comentarios entre los internautas, algunos de los cuales sugirieron que ella y El Topi podrían formar una pareja divertida por el tono humorístico que ambos manejan.

Algunos de los más destacados son: “Ay ombe Aida, cómo te vas a poner en esas a criar dos niños, con uno no te basta”; “la gente si habla mondá, déjenla que ella está en su salsa, ella que se va a andar fijando en El Topi”; “Aida siendo Aida, mamita no aprendes no”, entre otros.

En el último tiempo, la influenciadora ha sido relacionada con Andy Rivera, luego de ser vistos grabando videos juntos. No obstante, tanto ella como el cantante aclararon que se trataba únicamente de proyectos publicitarios y situaciones laborales.

Su respuesta sobre dejarse deslumbrar de los hombres

La figura de Aida Victoria Merlano, influyente creadora de contenido digital en Colombia, se mantiene en el centro de la atención tanto por su presencia en redes sociales como por la exposición de su vida personal y familiar.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, la barranquillera suele compartir reflexiones sobre su vida y abordar críticas directas.

Recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor cuestionó su coherencia entre el discurso de empoderamiento femenino y su historial de relaciones.

La influenciadora respondió las razones
La influenciadora respondió las razones por las que cree que se dejan deslumbrar de un hombre - crédito @rechismes/IG

Merlano respondió: “Estamos p*tamente rotas”, explicando que muchas mujeres se sienten atraídas por la idea de formar un hogar que nunca tuvieron.

Agregó que, en ocasiones, se idealiza la felicidad como “el marido, la casa y el perro”, hasta que esa imagen se desvanece y surge un sentimiento de liberación al descubrir que el verdadero hogar es uno mismo.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, con comentarios que iban desde el apoyo hasta la crítica por la reiteración de ciertos mensajes. Algunos usuarios señalaron: “Es mejor estar solas y sanar”, mientras que otros cuestionaron la autenticidad de sus reflexiones.

En otro segmento, Aida Victoria Merlano dedicó un mensaje a quienes buscan constantemente la aprobación de los demás. Señaló la paradoja de esforzarse por complacer a todos, descuidando las propias necesidades. La influencer preguntó: “¿Cuál es el premio para el que estás haciendo méritos? El que siempre priorizó a los demás... ¿cuál es su recompensa?”

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoEl TopiRelaciones de Aida Victoria MerlanoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La Fiscalía capturó al concejal Alexis Castillo Jiménez por presunta violencia intrafamiliar

El proceso involucra episodios de intimidación, hostigamiento y acciones judiciales descritas por su expareja, quien advierte sobre el impacto en su círculo cercano

La Fiscalía capturó al concejal

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

El hotel, que fue financiado parcialmente con cinco millones de dólares provenientes de la Conmebol, se erige sobre un área de 4.000 metros cuadrados y ofrece 48 habitaciones, tanto sencillas como dobles, adaptables a las necesidades de cada selección y tipo de concentración

Este es el costo del

La Superintendencia Financiera supervisará reembolsos tras fallas en Bancolombia por mantenimiento tecnológico

La autoridad regulatoria realizará seguimiento continuo a las acciones del banco tras la suspensión de servicios, con el fin de confirmar que los usuarios reciban los reembolsos automáticos y evaluar la posibilidad de eventuales nuevas sanciones

La Superintendencia Financiera supervisará reembolsos

Una mujer se hizo viral por darle serenata a su novio en Transmilenio: “Mi vida, perdóname”

El hecho dejó sorprendidos a los usuarios del transporte público y a las personas en redes sociales

Una mujer se hizo viral
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro quiere ser papá:

Ryan Castro quiere ser papá: cuántos hijos le gustaría tener y cómo influyó el hijo de J Balvin en su decisión

Nicolás Arrieta habló de su experiencia en ‘La casa de los famosos’: “La menosprecié”

Westcol reveló qué tipo de mujer le escribe más por redes sociales y por qué buscan estar con él: “Quieren que yo lo mantenga”

Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió por su matrimonio con Jenny López: “La tareita que nos toca”

Hermana de Karol G lanzó criticó a su propia familia por presunto apoyo a su expareja: “Me están dando la espalda”

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

Esta es la lesión de Juan Fernando Quintero que tiene ‘en veremos’ su convocatoria a la selección Colombia

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en el Sudamericano Sub20 Femenino de Paraguay

Así quedó la tabla del descenso, luego del empate del Deportivo Cali y la victoria de Cúcuta Deportivo en la fecha 8 de la Liga BetPlay