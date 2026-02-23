Colombia

Nuevas tarifas para trámites migratorios en Colombia para 2026: hay un incremento de 5,1%, pero existen excepciones

El aumento se aplica en servicios como cédula de extranjería, permisos y certificaciones, con pago exclusivo por canales oficiales, además de incluir exenciones y tarifas diferenciadas para ciertos países y situaciones

Los ciudadanos ecuatorianos y nicaragüenses
Los ciudadanos ecuatorianos y nicaragüenses cuentan con tarifas diferenciadas y exenciones según el tipo de trámite migratorio solicitado - crédito Migración Colombia

Las nuevas tarifas migratorias en Colombia entraron en vigor desde el 10 de febrero de 2026, tras la expedición de la Resolución 0599 por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Las actualizaciones reflejaron un incremento promedio del 5,1% frente a los años anteriores, en línea con el índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, subrayó que el ajuste en los valores busca garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento de los servicios migratorios, asegurando procesos seguros, transparentes y eficientes tanto para nacionales como para extranjeros.

La funcionaria recordó que ningún trámite requiere intermediarios y que todos los servicios deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales, ya sea el sitio web o las oficinas físicas de la entidad. Los cobros realizados por fuera de estos medios constituyen posibles fraudes, por lo que la ciudadanía debe estar alerta ante cualquier gestión irregular.

La Resolución 0599 de Migración
La Resolución 0599 de Migración Colombia fija las nuevas tarifas migratorias para 2026, con un aumento promedio del 5,1% - crédito AirFrance

Dentro del nuevo esquema tarifario, se detallan los valores para los principales trámites y servicios migratorios de Migración Colombia para 2026:

  • Cédula de Extranjería: $294.000
  • Duplicado de Cédula de Extranjería: $293.000
  • Permiso Temporal de Permanencia (PTP) – Prórroga: $150.000
  • Salvoconducto: $88.000
  • Certificado de Movimientos Migratorios: $89.000
  • Registro de Migración Automática: $421.000
  • Certificado de Información Ciudadana: $1.800
  • Duplicado del Permiso por Protección Temporal (PPT): $20.000
  • Permiso Especial de Permanencia (PEP) Tutor: $88.000
  • Vuelos no regulares (12,87 UVT): $674.053
  • Permiso para Desarrollar Otras Actividades (POA) (2,90 UVT): $151.824
  • Control y Verificación Migratoria en el sistema Platinum para ciudadanos canadienses: $270.000

En cuanto a la aplicación del principio de reciprocidad internacional, se establecen tarifas diferenciadas para ciudadanos de ciertos países. Los ciudadanos canadienses deben pagar $270.000 por control migratorio, salvo excepciones como quienes se dirigen a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, menores de 14 años, mayores de 79, titulares de visa colombiana vigente, diplomáticos, tripulantes y pasajeros en tránsito. Para los ciudadanos nicaragüenses, la tarifa es de USD 10.

Migración Colombia advierte que todos
Migración Colombia advierte que todos los trámites migratorios deben realizarse únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes - crédito Migración Colombia

En el caso de ciudadanos ecuatorianos, los valores aplican de la siguiente manera:

  • Cédula de Extranjería por primera vez: USD 5
  • Renovación de Cédula de Extranjería: USD 16
  • Duplicado o pérdida de Cédula de Extranjería: USD 16
  • Certificado de Movimientos Migratorios y prórroga del PTP: sin costo.

Migración Colombia ha definido también exenciones específicas en el pago de tarifas:

  • Cédula de Extranjería: exenta para becarios peruanos y mexicanos de la Alianza Pacífico, así como por razones humanitarias debidamente motivadas.
  • Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o cambio del Permiso de Ingreso y Permanencia (Cpip): exento para ciudadanos ecuatorianos y de países de la Unión Europea.
  • Certificado de Movimientos Migratorios: exento para ecuatorianos, solicitudes de autoridades y por error interno.
  • Salvoconductos: exento en casos de deportación, expulsión, cancelación de visa, situación de libertad provisional, solicitud de autoridad judicial, refugio o asilo, situaciones discrecionales relacionadas con derechos humanos, y salida voluntaria del país.
  • Permiso para Desarrollar Otras Actividades (POA): exento para extranjeros titulares de visa colombiana vigente o del Permiso de Protección Temporal.

Adicionalmente, los trámites expedidos que deriven de productos o salidas no conformes atribuibles a la entidad estarán exentos de pago, siempre que no se trate de una nueva solicitud del usuario.

El nuevo esquema tarifario de
El nuevo esquema tarifario de servicios incluye la Cédula de Extranjería en $294.000 y el Permiso Temporal de Permanencia en $150.000 - crédito Migración Colombia

Los pagos de las tarifas establecidas deben realizarse únicamente por los medios dispuestos por Migración Colombia, y cualquier excepción o modificación podrá ser ajustada por actos administrativos o acuerdos internacionales posteriores.

Las medidas buscan consolidar un esquema migratorio más eficiente y transparente, adaptado a los retos actuales y a las necesidades de movilidad internacional en Colombia. El llamado de la entidad es a la prevención del fraude y a la utilización exclusiva de sus canales oficiales para cualquier gestión migratoria.

