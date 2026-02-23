Latam Airlines Colombia anunció el regreso de los vuelos diarios entre Bogotá y Caracas: esta es la fecha

Desde el 23 de febrero hay 4 vuelos semanales y para abril será un vuelo diario - crédito Latam Airlines

Latam Airlines Colombia reanudó este lunes 23 de febrero de 2026 la operación aérea entre Bogotá y Caracas, reactivando así una ruta estratégica que se había visto interrumpida por restricciones regulatorias y de seguridad.

La aerolínea anunció que, por ahora, la frecuencia será de 4 vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo), pero desde el 1 de abril la ruta pasará a operar diariamente, lo que representa una apuesta clara por el crecimiento sostenido en el mercado venezolano.

La compañía explicó que este incremento responde a la “demanda de conectividad entre Colombia y Venezuela” y forma parte de la consolidación de la ruta internacional.

Latam subrayó en su comunicado: “La confirmación de la frecuencia diaria representa un paso estratégico en la consolidación de la ruta, garantizando una oferta estable y competitiva que responde a la creciente demanda de conectividad entre ambos países”.

Este itinerario se debe al aumento del la demanda de vuelos entre los países - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, expuso que la reactivación “forma parte de una estrategia de mediano y largo plazo en el mercado venezolano”.

Zarante resaltó la importancia del transporte aéreo en la integración económica y social regional: “Hoy no solo estamos retomando una ruta, estamos reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con Venezuela. La operación diaria a partir de abril demuestra nuestra confianza en la recuperación del mercado y en el papel que cumple la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social de la región”.

Los tiquetes para la ruta Bogotá-Caracas ya están disponibles en los canales de venta de la empresa y en agencias de viaje. Además, Latam indicó que quienes suspendieron sus itinerarios a finales de 2025 podrán reprogramarlos sin cobros adicionales: “Los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje con la compañía a finales de 2025 podrán programarse en vuelos sin cobros adicionales”, puntualizó la aerolínea.

La reapertura de la ruta permite a los pasajeros conectar vía Bogotá con 23 destinos nacionales y más de 140 internacionales operados por aerolíneas del Grupo Latam en Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía.

Desde el 1 de abril, habrá un vuelo directo al día - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La operación se reinicia luego de un periodo turbulento para las conexiones aéreas entre ambos países. El 1 de diciembre de 2025, Latam Colombia suspendió sus vuelos a Venezuela tras la anulación del permiso de operación por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac).

“Latam Airlines Colombia no está operando su ruta Bogotá-Caracas-Bogotá debido a que el Inac suspendió el permiso de operación de la aerolínea en Venezuela, lo que imposibilita continuar con el servicio hasta nuevo aviso”, comunicó la empresa en ese entonces.

La suspensión formó parte de una decisión más amplia de las autoridades venezolanas. El pasado 26 de noviembre, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Inac revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, señalando que dichas compañías se habían “sumado a las acciones de terrorismo promovidas por EE UU.”. Esta medida afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

El escenario se fue agravando cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso internacional instando a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe. Como resultado, Latam canceló los vuelos programados para el 23 y 24 de noviembre y reprogramó uno previsto para el 26 de ese mes, reiterando que “para Latam Airlines Colombia la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones”.

Las personas que cancelaron itinerarios en diciembre pueden retomar sus rutas sin sobre costos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En enero de 2025, la situación volvió a complicarse. Por el cierre temporal de la frontera y del espacio aéreo entre Colombia y Venezuela, Latam suspendió los vuelos entre Bogotá y Caracas del 10 al 13 de enero. En esa ocasión, la aerolínea ofreció a los pasajeros opciones de flexibilidad para cambiar fechas o solicitar reembolsos sin costo, a través de la web y la aplicación móvil.

Con la reactivación oficial y la confirmación del vuelo diario desde abril, LATAM Airlines Colombia inicia una etapa de crecimiento progresivo con el objetivo de consolidar una conectividad sólida, estable y de largo plazo entre ambos países.