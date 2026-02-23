Esta es la historia de una familia colombiana que fundó un restaurante de comida latina tras mudarse a China

Conoce la inspiradora historia de Zaira y su familia, quienes viajaron desde Colombia hasta Tunxi, China, y se enamoraron del lugar. Descubre cómo abrieron su propio restaurante, 'Colibrí', y se han integrado felizmente en la comunidad, mezclando tradiciones y sabores - crédito @XHespanol / X

En Tunxi de la provincia de Anhui, China, una familia colombiana ha tejido una nueva historia a través de su emprendimiento culinario y la integración comunitaria.

En el video que circula en redes sociales, destaca Zaira, de siete años, hija de la pareja, quien asiste a un jardín infantil local donde toda la educación se imparte en chino. Se la observa escribiendo en caracteres y relatando su día a día en el idioma local.

También se muestra a sus padres dueños del restaurante colibrí, un lugar donde se combina la comida asiática con la sudamericana, además el lugar está decorado con un grano de café en el nombre y una bandera colombiana en la entrada. En su interior el lugar es más asiático, lleno de banderines rojos para la suerte.

En el clip cuentan que la familia quedó cautivada por China tras una visita casual al pueblo de un amigo llamado Guafán, por lo que decidieron establecerse en la región en 2023.

Renato, el padre de familia narró al medio China Xinhua Español que radicarse allí fue motivado por la educación de su hija: “Fue más que todo para que ella aprendiera el idioma chino y porque nos sentimos en familia, más que todo”.

La apertura del restaurante en 2025 fue posible gracias a la ayuda de herramientas de traducción y la amabilidad de los lugareños, una combinación que favoreció la integración y la superación de la barrera idiomática.

Colibri se ha consolidado como un punto de encuentro para turistas y habitantes locales. Los visitantes no solo buscan “tarta de manzana” o platos con gambas y vinagre, sino también la experiencia de una cocina internacional en el corazón de Anhui.

“Este restaurante se ha convertido en un lugar emblemático tanto para turistas como para locales. Muchos han sido visitantes frecuentes y amigos”, relató Renato.

En redes sociales, la historia de la familia generó reacciones diversas. Algunos comentarios destacaron la rareza de ver colombianos abriendo restaurantes en China y la dificultad de obtener residencia: “Necesitas dependiendo de la provincia, al menos USD 20 mil o más para poner tu negocio y poder tener una visa que te permita vivir en China”. Otros enviaron mensajes de apoyo y humor: “Cuál torta de manzana, sírvanles una mojarra frita”.

La comunidad de colombianos en China continúa siendo limitada en número, pero ha encontrado puntos de encuentro relevantes en ciudades como Shanghái, Beijing y Cantón, donde los vínculos comerciales y los programas educativos y culturales han dinamizado la migración reciente.

Para quienes planean viajar en 2026, el ingreso a China requiere la obtención obligatoria de visa, ya que los pasaportes ordinarios colombianos no cuentan con exención.

El proceso de solicitud exige diligenciar un formulario digital, agendar cita en la sede de Bogotá y presentar los documentos requeridos tanto en original como en copia.

Las categorías de visa varían según el propósito: la de turismo tiene una validez de entre 3 y 6 meses, mientras que las visas para negocios y trabajo, identificadas como M y Z respectivamente, exigen una invitación oficial de la contraparte en China. Las opciones para reunión familiar (Q1 y Q2) y estudio (X1 y X2) cubren tanto estancias cortas como largas.

Al arribar con un visado de larga duración (Z, X1, Q1), el visitante dispone de 30 días para tramitar el Permiso de Residencia ante la oficina local de Seguridad Pública. Para completar este trámite, se solicita la presentación de certificado médico, contrato laboral o académico, o comprobante de parentesco.

Únicamente quienes acrediten una visa tipo Z y, por lo general, 2 años de experiencia profesional, están habilitados a trabajar de forma legal, aunque existen excepciones para prácticas empresariales remuneradas avaladas por el gobierno local.

Toda la documentación debe estar traducida y legalizada en chino mandarín. La visa de trabajo solo será válida durante un mes, periodo tras el cual es imprescindible tramitar el permiso de residencia.

El incumplimiento de la normativa migratoria puede resultar en sanciones económicas de hasta RMB 10.000 (aproximadamente 4.645.000 pesos colombianos) o incluso en detención policial de 5 a 15 días.