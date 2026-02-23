Colombia

Esta es la historia de una familia colombiana que fundó un restaurante de comida latina tras mudarse a China

La pareja se ha integrado a la comunidad gracias a la tecnología y la popularidad de la comida latina en este pueblo

Guardar
Conoce la inspiradora historia de Zaira y su familia, quienes viajaron desde Colombia hasta Tunxi, China, y se enamoraron del lugar. Descubre cómo abrieron su propio restaurante, 'Colibrí', y se han integrado felizmente en la comunidad, mezclando tradiciones y sabores - crédito @XHespanol / X

En Tunxi de la provincia de Anhui, China, una familia colombiana ha tejido una nueva historia a través de su emprendimiento culinario y la integración comunitaria.

En el video que circula en redes sociales, destaca Zaira, de siete años, hija de la pareja, quien asiste a un jardín infantil local donde toda la educación se imparte en chino. Se la observa escribiendo en caracteres y relatando su día a día en el idioma local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

También se muestra a sus padres dueños del restaurante colibrí, un lugar donde se combina la comida asiática con la sudamericana, además el lugar está decorado con un grano de café en el nombre y una bandera colombiana en la entrada. En su interior el lugar es más asiático, lleno de banderines rojos para la suerte.

En el clip cuentan que la familia quedó cautivada por China tras una visita casual al pueblo de un amigo llamado Guafán, por lo que decidieron establecerse en la región en 2023.

La familia se enamoró de
La familia se enamoró de China tras un viaje casual en 2023 - crédito @XHespanol / X

Renato, el padre de familia narró al medio China Xinhua Español que radicarse allí fue motivado por la educación de su hija: “Fue más que todo para que ella aprendiera el idioma chino y porque nos sentimos en familia, más que todo”.

La apertura del restaurante en 2025 fue posible gracias a la ayuda de herramientas de traducción y la amabilidad de los lugareños, una combinación que favoreció la integración y la superación de la barrera idiomática.

Colibri se ha consolidado como un punto de encuentro para turistas y habitantes locales. Los visitantes no solo buscan “tarta de manzana” o platos con gambas y vinagre, sino también la experiencia de una cocina internacional en el corazón de Anhui.

“Este restaurante se ha convertido en un lugar emblemático tanto para turistas como para locales. Muchos han sido visitantes frecuentes y amigos”, relató Renato.

La familia se se comunica
La familia se se comunica con la comunidad por medio de la tecnología - crédito @XHespanol / X

En redes sociales, la historia de la familia generó reacciones diversas. Algunos comentarios destacaron la rareza de ver colombianos abriendo restaurantes en China y la dificultad de obtener residencia: “Necesitas dependiendo de la provincia, al menos USD 20 mil o más para poner tu negocio y poder tener una visa que te permita vivir en China”. Otros enviaron mensajes de apoyo y humor: “Cuál torta de manzana, sírvanles una mojarra frita”.

La comunidad de colombianos en China continúa siendo limitada en número, pero ha encontrado puntos de encuentro relevantes en ciudades como Shanghái, Beijing y Cantón, donde los vínculos comerciales y los programas educativos y culturales han dinamizado la migración reciente.

Para quienes planean viajar en 2026, el ingreso a China requiere la obtención obligatoria de visa, ya que los pasaportes ordinarios colombianos no cuentan con exención.

El proceso de solicitud exige diligenciar un formulario digital, agendar cita en la sede de Bogotá y presentar los documentos requeridos tanto en original como en copia.

Zaida ya ha aprendido el
Zaida ya ha aprendido el idioma debido a sus estudios - crédito @XHespanol / X

Las categorías de visa varían según el propósito: la de turismo tiene una validez de entre 3 y 6 meses, mientras que las visas para negocios y trabajo, identificadas como M y Z respectivamente, exigen una invitación oficial de la contraparte en China. Las opciones para reunión familiar (Q1 y Q2) y estudio (X1 y X2) cubren tanto estancias cortas como largas.

Al arribar con un visado de larga duración (Z, X1, Q1), el visitante dispone de 30 días para tramitar el Permiso de Residencia ante la oficina local de Seguridad Pública. Para completar este trámite, se solicita la presentación de certificado médico, contrato laboral o académico, o comprobante de parentesco.

Únicamente quienes acrediten una visa tipo Z y, por lo general, 2 años de experiencia profesional, están habilitados a trabajar de forma legal, aunque existen excepciones para prácticas empresariales remuneradas avaladas por el gobierno local.

Toda la documentación debe estar traducida y legalizada en chino mandarín. La visa de trabajo solo será válida durante un mes, periodo tras el cual es imprescindible tramitar el permiso de residencia.

El incumplimiento de la normativa migratoria puede resultar en sanciones económicas de hasta RMB 10.000 (aproximadamente 4.645.000 pesos colombianos) o incluso en detención policial de 5 a 15 días.

Temas Relacionados

Colombianos en ChinaComida colombianaComida ChinaRestaurante colombiano en ChinaRedes socialesRepública Popular ChinaVivir en ChinaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro afirmó que la investigación de la Ungrd se enfocó en él y atribuyó la corrupción a una estructura heredada: “Muchos fiscales fracasan”

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del caso de corrupción, durante su gobierno, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de su cuenta oficial de X

Petro afirmó que la investigación

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

La nación oceánica se prepara para enfrentar a Egipto, Bélgica e Irán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que será su tercera participación en la cita orbital

Estos serán los rivales de

Así actuaba alias Rolex, el capo colombiano que era buscado por autoridades de Perú y EE. UU.: fue capturado en Cali, Valle

Las investigaciones revelaron la implicación de Rubén Darío Jaramillo Pinto en la coordinación logística de envíos internacionales de sustancias prohibidas, quien enfrenta solicitudes de extradición por distintos cargos relacionados con delitos de narcotráfico

Así actuaba alias Rolex, el

Huelga de hambre de presos políticos en Venezuela: más de 80 colombianos se unen para exigir su liberación

El reclamo de excarcelación y asistencia humanitaria sigue aumentando tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, mientras actores internacionales observan el desarrollo de la situación en los principales penales del país

Huelga de hambre de presos

Resultados Chontico Día: último sorteo del lunes 23 de febrero

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los invitados que

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Deportes

Estos serán los rivales de

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

A Radamel Falcao García también lo identificaron como un therian: “A la altura de Cristiano y Messi”

FIFA confirmó el calendario de partidos de Uzbekistán en la FIFA Series 2026 antes del Mundial: Venezuela será uno de sus rivales

James Rodríguez fue catalogado como “el mejor fichaje en la historia del Minnesota United” por exjugador estadounidense

El autódromo de Tocancipá está al nivel de las mejores pistas del mundo, aseguró responsable del escenario deportivo: la remodelación costó miles de millones